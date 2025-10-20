Ποιο brain gain; Μόνο ένας στους 10 μετανάστες στη Γερμανία σκοπεύει να επιστρέψει τα επόμενα χρόνια στην Ελλάδα

Την ώρα που η κυβέρνηση προσπαθεί να προσελκύσει Ελληνες της Διασποράς να επιστρέψουν στη χώρα για εργασία, μία έρευνα της διαΝΕΟσις αποκλειστικά για τους Έλληνες στη Γερμανία, δείχνει πως προτιμούν να μείνουν στη νέα τους πατρίδα.

Πρόκειται για την δεύτερη αντίστοιχη μελέτη του Ινστιτούτο μετά από αυτή για τους Ελληνες της Βρετανίας προ τετραετίας, η οποία αυτή τη φορά δείχνει απογοητευτικά αποτελέσματα.

Η έρευνα σχεδιάστηκε και υπογράφεται από τον Μανώλη Πρατσινάκη, από το Χαροκόπειο και την Οξφόρδη, τη Γιούλη Α. Παναγιωτοπούλου από το Πανεπιστήμιο της Κολωνίας, τη Μαριλένα Αναστασοπούλου από το Πανεπιστημιακό Κολλέγιο του Δουβλίνου και την Οξφόρδη, και τον Όθωνα Αναστασάκη, επίσης από την Οξφόρδη και περιλαμβάνει την πρώτη ποσοτική έρευνα πεδίου για τους Έλληνες στη Γερμανία τα τελευταία χρόνια, καθώς και μια αναλυτική έκθεση με τα αποτελέσματά της.

Οι συγγραφείς εξετάζουν βασικά χαρακτηριστικά των Ελλήνων από διαφορετικά μεταναστευτικά κύματα, με πιο πρόσφατο αυτό της οικονομικής κρίσης της δεκαετίας του 2010, που ζουν στη Γερμανία.

Οπως προκύπτει από την έρευνα, μόνο οι 4 στους 10 δηλώνουν ότι ήταν άνεργοι την περίοδο που άφησαν πίσω την Ελλάδα όμως προτίμησαν να φύγουν για μια καλύτερη ζωή και καλύτερους μισθούς.

Περίπου 4 στους 10 αναφέρουν τις «καλύτερες οικονομικές απολαβές», λίγο λιγότεροι την «οικονομική κρίση στην Ελλάδα» που τους επηρέασε προσωπικά αλλά και τη δυνατότητα να είναι οικονομικά αυτόνομοι (32 και 27% αντίστοιχα). Αν κάποιος εστιάσει στους νέους μετανάστες μετά το 2009, η σειρά είναι λίγο διαφορετική: Περίπου οι μισοί (47%) αναφέρουν ως κίνητρο το ότι η οικονομική κρίση επηρέασε την προσωπική ζωή τους.

Η έρευνα δείχνει επίσης ότι η μετανάστευση προς τη Γερμανία είναι κυρίως αποτέλεσμα ανάγκης και όχι προσωπικής επιθυμίας. Περίπου 7 στους 10 συμμετέχοντες δήλωσαν ότι έφυγαν από ανάγκη ή από συνδυασμό ανάγκης και επιλογής. Μόνο το 19% χαρακτήρισε τη μετανάστευση καθαρά ως προσωπική επιλογή.

Άλλα κίνητρα, που αναφέρθηκαν από περισσότερους από 2 στους 10 ερωτώμενους περιλαμβάνουν τις καλύτερες εργασιακές συνθήκες, την οικονομική βοήθεια προς την οικογένεια, την αναζήτηση της αξιοκρατίας και την κάλυψη των αναγκών βιοπορισμού. Όλες οι παραπάνω απαντήσεις επιλέγονταν σταθερά πιο συχνά από τους νέους μετανάστες.

Επίσης, σύμφωνα με την έρευνα δηλώνουν περισσότερο ικανοποιημένοι από τον μισθό και την ποιότητα ζωής, αλλά η κοινωνική τους ζωή είναι χειρότερη σε σχέση με την Ελλάδα. Παρ’ όλα αυτά, αρκετοί δηλώνουν πως το πρώτο πράγμα που σκέφτονται όταν έρχεται η λέξη «Ελλάδα» στο μυαλό τους, είναι η απογοήτευση…

Αξίζει να σημειωθεί πως από τους Ελληνες της Γερμανίας, μόνο το 2% είναι άνεργοι. Το 62% εργάζεται, το 11% είναι φοιτητές, ενώ άλλο ένα 11% είναι συνταξιούχοι.

Επίσης, περίπου 6 στους 10 δηλώνουν ότι έχουν εισόδημα μεταξύ 1.500 και 3.000 ευρώ καθαρά τον μήνα.

Οσον αφορά το ενδεχόμενο να επιστρέψουν μέσα στην επόμενη 3ετια στην Ελλάδα, μόνο ο ένας στους δέκα βλέπει ορατό ένα τέτοιο σενάριο, ενώ μόνο 3 στους 10 το σκέφτονται έστω και ως ενδεχόμενο.

Αιτία, όπως αναδεικνύει η έρευνα, είναι η ποιότητα ζωής, οι μισθοί, αλλά και άλλοι παράγοντες.

Δείτε όλη την έρευνα:

