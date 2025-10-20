Καιρός: Με ηλιοφάνεια και 28άρια θα ολοκληρωθεί η εβδομάδα – Μέχρι την Τετάρτη η κακοκαιρία 

Μέχρι και την Τετάρτη αναμένεται να διαρκέσει το φθινοπωρινό σκηνικό, με βροχές και τοπικές καταιγίδες, ενώ από την Πέμπτη, και κυρίως το σαββατοκύριακο, ο καιρός αναμένεται να βελτιωθεί σημαντικά, με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας και θερμοκρασίες που θα αγγίξουν τους 28°C.

Συγκεκριμένα, την Τετάρτη, 22/10, αναμένεται σύμφωνα με τους μετεωρολόγους νέο κύμα κακοκαιρίας που θα επηρεάσει κυρίως τα δυτικά, νότια και το ανατολικό Αιγαίο, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Ωστόσο, από την Πέμπτη ο καιρός αναμένεται να παρουσιάσει σημαντική βελτίωση.

Μαρουσάκης: Άνοδος της θερμοκρασίας από την Πέμπτη, 23/10

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN, Κλέαρχο Μαρουσάκη, η κακοκαιρία αναμένεται να διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη, ενώ από την Πέμπτη, 23/10, αναμένεται άνοδος της θερμοκρασίας.

Σήμερα, Δευτέρα 20/10, η κακοκαιρία εντοπίζεται κυρίως στα νότια και ανατολικά, με βροχές και τοπικές καταιγίδες σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, από τη Θεσσαλία και νοτιότερα, ενώ στα βόρεια ο καιρός θα είναι γενικά καλός.

Στην Αττική θα συνεχιστούν οι βροχές καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, με θερμοκρασία έως 21°C, ενώ στη Θεσσαλονίκη η πιθανότητα καταιγίδων είναι μικρή και ο υδράργυρος θα φτάσει τους 19-20°C.

Από αύριο, Τρίτη, το κύμα κακοκαιρίας θα μετατοπιστεί στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές αναμένονται καλές για την εποχή θερμοκρασίες.

Την Τετάρτη αναμένεται νέο κύμα κακοκαιρίας από τη δυτική και βόρεια Ελλάδα, που θα διαρκέσει έως το πρωί της Πέμπτης, συνοδευόμενο από βροχές και τοπικές καταιγίδες, ενώ από την Πέμπτη και μετά ο καιρός θα βελτιωθεί σταδιακά.

Τσατραφύλλιας: Η εβδομάδα αρχίζει με βροχές και καταιγίδες και τελειώνει με ηλιοφάνεια και 28άρια

«Η εβδομάδα αρχίζει με βροχές και καταιγίδες και τελειώνει με ηλιοφάνεια και 28άρια!», σημειώνει χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας.

«Ο καιρός της εβδομάδας: “Αρχίζει με βροχές και καταιγίδες και τελειώνει με ηλιοφάνεια και 28άρια!”

Δευτέρα-Τρίτη: Πελοπόννησος, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα οι περισσότερες βροχές. Σκόρπια ψιλόβροχα ή συννεφιές στις υπόλοιπες περιοχές. Η θερμοκρασία σε άνοδο.

Τετάρτη-Πέμπτη: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο. (Καιρός ανάποδο “Π”). Η θερμοκρασία σε περαιτέρω άνοδο.

Παρασκευή-Σάββατο-Κυριακή-Δευτέρα: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές. Ο υδράργυρος σε υψηλά επίπεδα (πάνω από 28 βαθμούς). Ανήμερα της Εθνικής μας εορτής, 28ης, η πρόγνωση προς το παρόν, παρουσιάζει χαμηλή αξιοπιστία!», έγραψε στο Facebook ο γνωστός μετεωρολόγος.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για τις επόμενες ημέρες

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, για αύριο, Τρίτη 21/10, στην Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς πρόσκαιρα ισχυρές στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Βαθμιαία, όμως, από το απόγευμα, ο καιρός στις περισσότερες περιοχές θα βελτιωθεί, τα φαινόμενα θα περιοριστούν στο ανατολικό Αιγαίο και θα εξασθενήσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται αραιές νεφώσεις, κατά περιόδους πιο πυκνές, με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και στο Ιόνιο. Τις βραδινές ώρες οι βροχές στα ηπειρωτικά θα σταματήσουν, ενώ στο Ιόνιο βαθμιαία θα ενταθούν.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και τις πρωινές ώρες στο βόρειο Αιγαίο θα πνέουν βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ, ενώ στο νότιο Αιγαίο θα πνέουν νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 19 με 23 βαθμούς, ενώ στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη θα φτάσει τοπικά τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική την Τρίτη αναμένονται παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες στα νοτιότερα τμήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί, 3 με 4 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Την Τετάρτη, 22/10, στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές που από το μεσημέρι θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα περιμένουμε νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Ιόνιο και από το απόγευμα στο Αιγαίο 5 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 21 με 23 και τοπικά στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Για την Πέμπτη, 23/10, στα δυτικά, τις Κυκλάδες και το ανατολικό Αιγαίο αναμένονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Εξασθένηση των φαινομένων στα δυτικά από το απόγευμα.

Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται άστατος καιρός με νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα κεντρικά και τα βόρεια.

Την Παρασκευή, 24/10, στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα αναμένονται νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα.

Τέλος το Σάββατο, 25/10, στη Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις κατά διαστήματα με πιθανότητα λίγων τοπικών βροχών στο ανατολικό Αιγαίο.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες παροδικές νεφώσεις, με την ορατότητα τις πρωινές ώρες να είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές-νοτιοδυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

