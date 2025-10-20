Καιρός: Με διπλό κύμα κακοκαιρίας θα κυλήσει η εβδομάδα – Πού θα σημειωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Δύο κύματα κακοκαιρίας θα πλήξουν την χώρα αυτή την εβδομάδα με το πρώτο να ξεκινάει από σήμερα μέχρι αύριο και το δεύτερο το οποίο θα είναι μικρότερης διάρκειας αλλά με έντονα φαινόμενα, να φτάνει την Τετάρτη 22 και την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου.

Πρώτο κύμα: Βροχές και καταιγίδες από τα δυτικά

Το πρώτο κύμα κακοκαιρίας ξεκινά από τα δυτικά, με κύρια χαρακτηριστικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο. Από το βράδυ της Δευτέρας, τα φαινόμενα θα επεκταθούν προς τα κεντρικά και ανατολικά ηπειρωτικά, την Αττική, τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα και τις Κυκλάδες.

Η Δυτική και Νότια Πελοπόννησος αναμένεται να δεχθούν τα εντονότερα φαινόμενα, με αυξημένο κίνδυνο για χαλαζοπτώσεις και τοπικές πλημμύρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια και κεντρικά, ενώ στα νότια θα παραμείνει σε επίπεδα έως και 24-25 °C.

Δεύτερο κύμα: νέα επιδείνωση την Τετάρτη

Από την Τετάρτη αναμένεται νέο βαρομετρικό χαμηλό από τη Μεσόγειο, το οποίο θα προκαλέσει δεύτερο κύμα κακοκαιρίας, κυρίως στα δυτικά, νότια και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Οι πιο έντονες βροχοπτώσεις προβλέπονται στο Ιόνιο, τη Δυτική Πελοπόννησο και τα Δωδεκάνησα, με εξάρσεις τοπικά και στα κεντρικά ηπειρωτικά.

Η κακοκαιρία θα διατηρηθεί μέχρι το απόγευμα της Πέμπτης, οπότε και τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν σταδιακά. Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι από την Παρασκευή αναμένεται σημαντική βελτίωση του καιρού και άνοδος της θερμοκρασίας – το γνωστό «μικρό καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου».

Τσατραφύλλιας: “Αρχίζει με βροχές και καταιγίδες και τελειώνει με ηλιοφάνεια και 28άρια!”

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, δίνει μια πρώτη εικόνα για τον καιρό αυτή την εβδομάδα.

«Ο καιρός της εβδομάδας: Αρχίζει με βροχές και καταιγίδες και τελειώνει με ηλιοφάνεια και 28άρια!

Δευτέρα-Τρίτη: Πελοπόννησος, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα οι περισσότερες βροχές .Σκόρπια ψιλόβροχα ή συννεφιές στις υπόλοιπες περιοχές.Η θερμοκρασία σε άνοδο.

Τετάρτη-Πέμπτη: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο. (Καιρός ανάποδο “Π”). Η θερμοκρασία σε περαιτέρω άνοδο.

Παρασκευή -Σάββατο- Κυριακή-Δευτέρα: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές. Ο υδράργυρος σε υψηλά επίπεδα (πάνω από 28 βαθμούς ).

Ανήμερα της Εθνικής μας εορτής, 28ης, η πρόγνωση προς το πάρων, παρουσιάζει χαμηλή αξιοπιστία!»

Ο καιρός σήμερα

Προβλέπονται νεφώσεις στη χώρα με βροχές κυρίως στην κεντρική και νότια χώρα, καταιγίδες στην Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και από το απόγευμα στο Νότιο Ιόνιο και τη Δυτική Στερεά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 4 έως 16 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 9 έως 19, στη Θεσσαλία από 12 έως 19, στην Ήπειρο από 9 έως 21, στη Στερεά από 12 έως 20, στην Πελοπόννησο από 14 έως 21, στα νησιά του Ιονίου από 14 έως 22, στο Βόρειο Αιγαίο από 12 έως 20, στο υπόλοιπο Αιγαίο από 16 έως 21, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα από 16 έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με βροχές. Οι άνεμοι βορειοανατολικοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με λίγες βροχές. Οι άνεμοι μεταβλητοί μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς

Ο καιρός την Τρίτη 21 Οκτωβρίου

Στα νότια ηπειρωτικά και στο νότιο και το ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, βαθμιαία όμως ο καιρός στις περισσότερες περιοχές θα βελτιωθεί και οι βροχές θα συνεχιστούν μόνο στο ανατολικό Αιγαίο. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ηπειρωτικά και από τη νύχτα στο Ιόνιο.

Οι άνεμοι θα είναι στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 19 με 21 βαθμούς, αλλά στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη θα φτάσει τοπικά τους 24 με 25 βαθμοόυς Κελσίου.

Ο καιρός την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου

Στα δυτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές που από το μεσημέρι θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα ανατολικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα κεντρικά και βόρεια.

Ο καιρός την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου

Στα δυτικά, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και το ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με εξασθένηση στα δυτικά από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες και ασθενείς τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα λίγων τοπικών βροχών στο Ανατολικό Αιγαίο. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5, τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Διαβάστε επίσης:

Απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ: Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των «6» – Τι ισχυρίζονται

«Δολοφόνησαν και τη Δημοκρατία»: Κόσμος συγκεντρώθηκε στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη (pics & video)

Στο… πόδι δάσκαλοι και γονείς για τη συγχώνευση τμημάτων σε δημοτικά σχολεία της Αθήνας