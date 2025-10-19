Στο… πόδι δάσκαλοι και γονείς για τη συγχώνευση τμημάτων σε δημοτικά σχολεία της Αθήνας

Η ξαφνική απόφαση του υπ. Παιδείας να συγχωνευτούν τμήματα σε δημοτικά σχολεία της Αθήνας (αύριο, Δευτέρα, θα συζητηθεί και αναμένεται να προχωρήσει από το υπουργείο), έχει σηκώσει έντονες διαμαρτυρίες από πλευράς δασκάλων, αλλά και συλλόγων γονέων και κηδεμόνων.

Πρόκειται για μία κίνηση που αναφέρουν ότι θα επηρεάσει σοβαρά το μάθημα, καθώς οι καθηγητές θα πρέπει να τα βγάλουν πέρα με πολλούς περισσότερους μαθητές, κάτι που θα υποβαθμίσει την ποιότητα της εκπαίδευσης αφού θα έχει μεγαλύτερο όγκο δουλειάς ο δάσκαλος. Ταυτόχρονα, τονίζουν πως παιδιά με μαθητικές δυσκολίες θα αντιμετωπίσουν κι αυτά προβλήματα, αφού δεν θα υπάρχει χρόνος για τον κάθε δάσκαλο να δώσει περισσότερο βάρος σε παιδιά που χρειάζονται επιπλέον βοήθεια.

Σε συνδυασμό με το πρόβλημα του ολοήμερου (ελάχιστοι καθηγητές και έτσι περιορίζεται και ο αριθμός παιδιών που μπαίνουν σε ολοήμερο παρά τις αιτήσεις γονέων), το πρόβλημα διογκώνεται.

Χαρακτηριστικά, Σύλλογοι αναφέρουν πως υπάρχουν ολοήμερα με 25 μαθητές από διαφορετικές τάξεις με λιγότερους δασκάλους, με αποτέλεσμα τον περιορισμό της ουσιαστικής μελέτης και την αδυναμία επιτήρησης στα διαλείμματα.

Αύριο, Δευτέρα, αναμένεται να γίνει και κινητοποίηση έξω από την διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Αθήνα από συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, καθώς και από δασκάλους.

Οι συγχωνεύσεις θα γίνουν και σε άλλες περιοχές της Αττικής.

