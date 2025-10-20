ΕΔΕ για τον αστυνομικό που μετέφερε ψυγείο με το περιπολικό (video)

Ένορκη Διοικητική Εξέταση για τον αστυνομικό που μετέφερε με το περιπολικό… ψυγείο, διέταξε ο αρχηγός της ΕΛΑΣ.

Οδηγός είχε εντοπίσει μπροστά του το περιπολικό που έκανε… μεταφορές και δημοσίευσε το βίντεο στα σόσιαλ με τη φράση «το περιπολικό δεν είναι ταξί» θυμίζοντας την εξοργιστική φράση αστυνομικού στην Κυριακή Γρίβα, λίγο πριν δολοφονηθεί από τον πρώην σύντροφό της.

Ο αστυνομικός εντοπίστηκε όπως και το περιπολικό που ανήκει στην Τροχαία Νέας Ιωνίας, ενώ ήδη τέθηκε σε διαθεσιμότητα για την πράξη του.

