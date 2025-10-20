search
ΔΕΥΤΕΡΑ 20.10.2025 16:32
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.10.2025 15:30

ΕΔΕ για τον αστυνομικό που μετέφερε ψυγείο με το περιπολικό (video)

20.10.2025 15:30
peripoliko (1)

Ένορκη Διοικητική Εξέταση για τον αστυνομικό που μετέφερε με το περιπολικό… ψυγείο, διέταξε ο αρχηγός της ΕΛΑΣ.

Οδηγός είχε εντοπίσει μπροστά του το περιπολικό που έκανε… μεταφορές και δημοσίευσε το βίντεο στα σόσιαλ με τη φράση «το περιπολικό δεν είναι ταξί» θυμίζοντας την εξοργιστική φράση αστυνομικού στην Κυριακή Γρίβα, λίγο πριν δολοφονηθεί από τον πρώην σύντροφό της.

@angelos___xxxxxl

το περιπολικό δεν είναι ΤΑΞΊ

♬ πρωτότυπος ήχος – Κωνσταντίνος Τελίδης

Ο αστυνομικός εντοπίστηκε όπως και το περιπολικό που ανήκει στην Τροχαία Νέας Ιωνίας, ενώ ήδη τέθηκε σε διαθεσιμότητα για την πράξη του.

Διαβάστε επίσης:

Δραπετσώνα: Επιβάτης πιάστηκε στα χέρια με οδηγό τρόλεϊ με αποτέλεσμα αυτό να πέσει σε κολώνα

Ηλεία: Kακοποιούσε σεξουαλικά την ανήλικη κόρη του και απείλησε να κάψει τη γυναίκα του στο φούρνο

Θεσσαλονίκη: Σοκαριστική καραμπόλα πέντε οχημάτων στην Επανομή – Η στιγμή της σφοδρής σύγκρουσης ΙΧ με βανάκι (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΕΚΑΒ ΦΩΤΟ3
ΥΓΕΙΑ

ΕΚΑΒ: Ορκίστηκαν 158 διασώστες πληρωμάτων ασθενοφόρων

robert-de-niro
LIFESTYLE

Ο Ντε Νίρο στηρίζει τις κινητοποιήσεις κατά του Τραμπ: «Θα πρέπει να τον αντιμετωπίσεις όπως οποιονδήποτε νταή»

trump zelenski 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Γιατί απέτυχε ο Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο – Το timing και οι προσδοκίες

kairos
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Με ηλιοφάνεια και 28άρια θα ολοκληρωθεί η εβδομάδα – Μέχρι την Τετάρτη η κακοκαιρία 

ali-khamenei
ΚΟΣΜΟΣ

Χαμενεΐ σε Τραμπ: «Νομίζεις ότι κατέστρεψες το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν; Mε αυτό το πλευρό να κοιμάσαι»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kwstopoulos_kwnstantopoulou
LIFESTYLE

Κωστόπουλος για Κωνσταντοπούλου: «Στην ουσία διαφήμισε το βιβλίο του Τσίπρα»

messaropoulou-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Ζήτησα συγγνώμη στην Τίνα Μεσσαροπούλου – Είμαι έτοιμος να βρεθώ εκτός»

antetokounmpo-bucks-filiko
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νέα «καμπανάκια» Αντετοκούνμπο στους Μπακς: «Δεν είμαι ικανοποιημένος με το να είμαι κάπου που δεν είμαστε ανταγωνιστικοί»

pos pliromi 998- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλάζουν οι κανόνες συναλλαγών με POS και IRIS από τη 1η Νοεμβρίου

soi soy nea sezon – new
MEDIA

«Το Σόι Σου»: Πότε κάνει πρεμιέρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 20.10.2025 16:28
ΕΚΑΒ ΦΩΤΟ3
ΥΓΕΙΑ

ΕΚΑΒ: Ορκίστηκαν 158 διασώστες πληρωμάτων ασθενοφόρων

robert-de-niro
LIFESTYLE

Ο Ντε Νίρο στηρίζει τις κινητοποιήσεις κατά του Τραμπ: «Θα πρέπει να τον αντιμετωπίσεις όπως οποιονδήποτε νταή»

trump zelenski 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Γιατί απέτυχε ο Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο – Το timing και οι προσδοκίες

1 / 3