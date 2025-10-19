Viral το βίντεο με περιπολικό που μεταφέρει ψυγείο στο πορτμπαγκάζ

Viral έχει γίνει στο TikTok ένα βίντεο το οποίο καταγράφει ένα περιπολικό να κυκλοφορεί στον δρόμο, μεταφέροντας ένα ψυγείο.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, το περιπολικό έχει ανοιχτό το πορτμπαγκάζ στο οποίο είναι φορτωμένο ένα ψυγείο. Στα πλάνα φαίνεται ότι το ψυγείο δεν είναι ασφαλισμένο, και υπάρχει κίνδυνος να πέσει στο οδόστρωμα, θέτοντας σε κίνδυνο άλλους οδηγούς ή πεζούς.

Η λεζάντα στο βίντεο γράφει «το περιπολικό δεν είναι ταξί». Πρόκειται για την απάντηση που έλαβε η αδικοχαμένη Κυριακή Γρίβα από τηλεφωνητή της ΕΛ.ΑΣ, λίγο πριν από τη δολοφονία της έξω από από το ΑΤ Αγίων Αναργύρων

Η περιοχή που καταγράφηκε το περιστατικό δεν έχει γίνει γνωστή ωστόσο στα σχόλιο χρήστες έχουν γράψει «Πού αλλού; Καματερό».

Το βίντεο προκαλεί οργισμένες αντιδράσεις με τα σχόλια να είναι ιδιαίτερα δηκτικά. «Και εμάς θα μας γράψουν γιατί βάλαμε την σακούλα με τις μπανάνες στο πίσω κάθισμα» αναφέρει ένας χρήστης.

