search
ΔΕΥΤΕΡΑ 20.10.2025 20:42
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.10.2025 19:43

Marc: Ακρίβεια, Τέμπη και ΟΠΕΚΕΠΕ «ροκανίζουν» την κυβέρνηση – Μπροστά ο Τσίπρας στην κεντροαριστερά

20.10.2025 19:43
ekloges new

Σκούρα τα πράγματα για την κυβέρνηση, καθώς σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Marc για τον Αντ1, οι πολίτες της καταλογίζουν την ακρίβεια, τα Τέμπη και τον ΟΠΕΚΕΠΕ ως τις μεγάλες πληγές της. Η δημοσκόπηση καταγράφει και το αποτύπωμα των πρώην πρωθυπουργών Τσίπρα και Σαμαρά, αν δημιουργήσουν νέους πολιτικούς σχηματισμούς.

Στο ερώτημα που πρέπει να εστιάσει η Κυβέρνηση, η πλειοψηφία των πολιτών απάντησε στην καταπολέμηση της ακρίβειας κι ακολούθησε η υγεία/περίθαλψη.

Στο ερώτημα ποιος τομέας έχει το μεγαλύτερο πολιτικό κόστος για την Κυβέρνηση, οι ερωτηθέντες απάντησαν ότι ή ακρίβεια και το βιοτικό επίπεδο βρίσκεται στην κορυφή, ενώ ακολουθεί η τραγωδία των Τεμπών.

Η ακρίβεια είναι το κυρίαρχο πρόβλημα για τους ερωτηθέντες άνω των 64 ετών, ενώ η τραγωδία των Τεμπών, είναι κυρίαρχη για τους ερωτηθέντες 17-44 ετών.

Εξαιρετικό ενδιαφέρον έχει η αξιολόγηση της Κυβέρνησης, με το 35,8% να την αξιολογεί θετικά ή μάλλον θετικά και 63,7% αρνητικά ή μάλλον αρνητικά.

Αρνητική, στην πλειοψηφία της, είναι και η αξιολόγηση του ΠΑΣΟΚ από τους πολίτες.

Στο ερώτημα ποιος είναι ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός, προηγείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ ακολουθεί η Ζωή Κωνσταντοπούλου, πάνω από τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Στην περίπτωση όμως που στις προτιμήσεις εμφανίζεται και η επιλογή του Αλέξη Τσίπρα, με τρεις επιλογές μόνο, αυτός περνάει στη δεύτερη θέση με μεγάλη διαφορά από τον Νίκο Ανδρουλάκη που είναι τρίτος.

Στο ερώτημα της πρόθεσης ψήφου, η ΝΔ εξακολουθεί να προηγείται, με το ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη θέση και την Πλεύση Ελευθερίας στην τρίτη θέση.

Στην εκτίμηση ψήφου, φαίνεται 8 κόμματα να μπαίνουν στη Βουλή.

Κυρίαρχος ο Τσίπρας στην Κεντροαριστερά

Την ίδια ώρα στην Κεντροαριστερά ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίζεται ως ο καταλληλότερος να εκφράσει το χώρο της.

Στο ερώτημα «μπορεί να εκφράσει καλύτερα τον ευρύτερο χώρο της Κεντροαριστεράς» πρώτος με 24% είναι ο Αλέξης Τσίπρας και ακολουθούν: Ζ. Κωνσταντοπούλου με 12,8%, Ν. Ανδρουλάκης 12,6%, Σ. Φάμελλος 6,6%.

Στο ερώτημα ποιος μπορεί να εκφράσει καλύτερα το χώρο της κεντροδεξιάς, πρώτος είναι ο Κ. Μητσοτάκης με 38,8%, ο Αντώνης Σαμαράς  με 13,1%,  ο Κυριάκος Βελόπουλος με 12,% και η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 7,1%.

Διαβάστε επίσης:

Αυτή είναι η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη – Κατατέθηκε στη Βουλή, τι προβλέπει για συντήρηση και φύλαξη

Συμφωνία Ζελένσκι με Μητσοτάκη για προμήθεια φυσικού αερίου από την Ελλάδα

Συνάντηση Γεραπετρίτη με Φιντάν: «Εκτός συζήτησης θέματα κυριαρχίας, μόνη διαφορά η ΑΟΖ»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pavlos-polakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πολάκης για Ωνάσειο Μεταμοσχευτικό Κέντρο: «Φέρει τη σφραγίδα του ΣΥΡΙΖΑ, καταφέραμε και ξεχρεώσαμε 130 εκατ. ευρώ σε χρέη»

esiea-new
MEDIA

ΜΜΕ ΣΥΡΙΖΑ: Νέα 48ωρη απεργία από αύριο στην ΑΥΓΗ – Στάσεις εργασίας στον ΚΟΚΚΙΝΟ

6697613
ΚΟΣΜΟΣ

Η Med9 ζητεί την αποδέσμευση της βοήθειας για τη Γάζα – Ο Νετανιάχου συνάντησε Γουίτκοφ και Κούσνερ

ukraine new
ΚΟΣΜΟΣ

Λαβρόφ και Ρούμπιο συζήτησαν τα «επόμενα βήματα» για τον τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία

giorgos_papandreou_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιώργος Παπανδρέου: Η εκλογή του Τουφάν Ερχιουρμάν στα Κατεχόμενα αντικατοπτρίζει τη βούληση για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού 

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kwstopoulos_kwnstantopoulou
LIFESTYLE

Κωστόπουλος για Κωνσταντοπούλου: «Στην ουσία διαφήμισε το βιβλίο του Τσίπρα»

messaropoulou-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Ζήτησα συγγνώμη στην Τίνα Μεσσαροπούλου – Είμαι έτοιμος να βρεθώ εκτός»

antetokounmpo-bucks-filiko
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νέα «καμπανάκια» Αντετοκούνμπο στους Μπακς: «Δεν είμαι ικανοποιημένος με το να είμαι κάπου που δεν είμαστε ανταγωνιστικοί»

pos pliromi 998- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλάζουν οι κανόνες συναλλαγών με POS και IRIS από τη 1η Νοεμβρίου

fasoulis_matsouka
LIFESTYLE

Φασουλής για Ματσούκα: «Εγώ την έχω βγάλει στο θέατρο, εγώ την έχω κάνει αυτή την αμαρτία»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 20.10.2025 20:41
pavlos-polakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πολάκης για Ωνάσειο Μεταμοσχευτικό Κέντρο: «Φέρει τη σφραγίδα του ΣΥΡΙΖΑ, καταφέραμε και ξεχρεώσαμε 130 εκατ. ευρώ σε χρέη»

esiea-new
MEDIA

ΜΜΕ ΣΥΡΙΖΑ: Νέα 48ωρη απεργία από αύριο στην ΑΥΓΗ – Στάσεις εργασίας στον ΚΟΚΚΙΝΟ

6697613
ΚΟΣΜΟΣ

Η Med9 ζητεί την αποδέσμευση της βοήθειας για τη Γάζα – Ο Νετανιάχου συνάντησε Γουίτκοφ και Κούσνερ

1 / 3