Marc: Ακρίβεια, Τέμπη και ΟΠΕΚΕΠΕ «ροκανίζουν» την κυβέρνηση – Μπροστά ο Τσίπρας στην κεντροαριστερά

Σκούρα τα πράγματα για την κυβέρνηση, καθώς σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Marc για τον Αντ1, οι πολίτες της καταλογίζουν την ακρίβεια, τα Τέμπη και τον ΟΠΕΚΕΠΕ ως τις μεγάλες πληγές της. Η δημοσκόπηση καταγράφει και το αποτύπωμα των πρώην πρωθυπουργών Τσίπρα και Σαμαρά, αν δημιουργήσουν νέους πολιτικούς σχηματισμούς.

Στο ερώτημα που πρέπει να εστιάσει η Κυβέρνηση, η πλειοψηφία των πολιτών απάντησε στην καταπολέμηση της ακρίβειας κι ακολούθησε η υγεία/περίθαλψη.

Στο ερώτημα ποιος τομέας έχει το μεγαλύτερο πολιτικό κόστος για την Κυβέρνηση, οι ερωτηθέντες απάντησαν ότι ή ακρίβεια και το βιοτικό επίπεδο βρίσκεται στην κορυφή, ενώ ακολουθεί η τραγωδία των Τεμπών.

Η ακρίβεια είναι το κυρίαρχο πρόβλημα για τους ερωτηθέντες άνω των 64 ετών, ενώ η τραγωδία των Τεμπών, είναι κυρίαρχη για τους ερωτηθέντες 17-44 ετών.

Εξαιρετικό ενδιαφέρον έχει η αξιολόγηση της Κυβέρνησης, με το 35,8% να την αξιολογεί θετικά ή μάλλον θετικά και 63,7% αρνητικά ή μάλλον αρνητικά.

Αρνητική, στην πλειοψηφία της, είναι και η αξιολόγηση του ΠΑΣΟΚ από τους πολίτες.

Στο ερώτημα ποιος είναι ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός, προηγείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ ακολουθεί η Ζωή Κωνσταντοπούλου, πάνω από τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Στην περίπτωση όμως που στις προτιμήσεις εμφανίζεται και η επιλογή του Αλέξη Τσίπρα, με τρεις επιλογές μόνο, αυτός περνάει στη δεύτερη θέση με μεγάλη διαφορά από τον Νίκο Ανδρουλάκη που είναι τρίτος.

Στο ερώτημα της πρόθεσης ψήφου, η ΝΔ εξακολουθεί να προηγείται, με το ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη θέση και την Πλεύση Ελευθερίας στην τρίτη θέση.

Στην εκτίμηση ψήφου, φαίνεται 8 κόμματα να μπαίνουν στη Βουλή.

Κυρίαρχος ο Τσίπρας στην Κεντροαριστερά

Την ίδια ώρα στην Κεντροαριστερά ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίζεται ως ο καταλληλότερος να εκφράσει το χώρο της.

Στο ερώτημα «μπορεί να εκφράσει καλύτερα τον ευρύτερο χώρο της Κεντροαριστεράς» πρώτος με 24% είναι ο Αλέξης Τσίπρας και ακολουθούν: Ζ. Κωνσταντοπούλου με 12,8%, Ν. Ανδρουλάκης 12,6%, Σ. Φάμελλος 6,6%.

Στο ερώτημα ποιος μπορεί να εκφράσει καλύτερα το χώρο της κεντροδεξιάς, πρώτος είναι ο Κ. Μητσοτάκης με 38,8%, ο Αντώνης Σαμαράς με 13,1%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 12,% και η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 7,1%.

