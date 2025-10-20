Τι προβλέπει η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη που κατατέθηκε στη Βουλή – Σε θέσεις μάχης τα κόμματα

Κατατέθηκε το απόγευμα της Δευτέρας η τροπολογία για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, στη βουλή.

Σε θέσεις μάχης παρατάσσονται τα κόμματα ενόψει της συζήτησης αύριο Τρίτη, στη Βουλή, στην οποία θα τοποθετηθούν ο πρωθυπουργός και οι πολιτικοί αρχηγοί.

Η ρύθμιση εισάγει απαγορεύσεις ως προς τη χρήση του χώρου μπροστά από το Μνημείο συμπεριλαμβανομένου του χώρου που είναι γραμμένα με κόκκινη μπογιά τα ονόματα των 57 νεκρών της τραγωδίας των Τεμπών και προβλέπει ποινές φυλάκισης σε όσους παραβιάζουν τις απαγορεύσεις.

Σύμφωνα με την τροπολογία η τήρηση της τάξης παραμένει στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ενώ στο υπουργείο Άμυνας μεταφέρεται η αρμοδιότητα καθαρισμού και συντήρησης.

Η τροπολογία που έχει πυροδοτήσει θυελλώδεις αντιδράσεις φέρει τις υπογραφές των υπουργών Εθνικής Οικονομίας Κυριάκου Πιερρακάκη, Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, Εσωτερικών Θεόδωρου Λιβάνιου, Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου, Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη και Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη.

Στην ρύθμιση αναφέρεται ότι ο χώρος μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, απέναντι από την πλατεία Συντάγματος είναι ένας χώρος ιδιαίτερης ιστορικής εθνικής σημασίας και για τη διαφύλαξη της ακεραιότητας και της κατά προορισμό χρήσης του Μνημείου απαγορεύεται:

Η χρήση ή κατάληψη της επιφάνειας του χώρου για οποιονδήποτε σκοπό πέραν της επίσκεψης του Μνημείου και της ανάδειξης της σημασίας του,

η οποιαδήποτε αλλοίωση του χώρου,

η πραγματοποίηση της οποιασδήποτε δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης υπό την έννοια της περ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4703/2020 (Α’ 131), συμπεριλαμβανομένων και της αυθόρμητης και της έκτακτης υπαίθριας δημόσιας συνάθροισης υπό την έννοια των περ. 4 και 5 του ανωτέρω άρθρου 2.

2. Όσοι παραβιάζουν την παρ. 1 τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι ενός (1) έτους εφόσον δεν τιμωρούνται βαρύτερα από άλλη διάταξη.

3. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη συντήρηση, τη φροντίδα και την ανάδειξη του Μνημείου και του χώρου της παρ. 1, είτε με ίδια μέσα, είτε μέσω ανάθεσης σχετικών συμβάσεων.

4. Για την τήρηση της δημόσιας τάξης, συμπεριλαμβανόμενης της Παραβίασης της παρ. 1, αρμόδια είναι η Ελληνική Αστυνομία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

