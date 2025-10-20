search
ΔΕΥΤΕΡΑ 20.10.2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

20.10.2025 18:12

Άγνωστος Στρατιώτης: Δεν θα στείλει φαντάρους για τον καθαρισμό το υπ. Άμυνας, αλλά ιδιωτική εταιρεία – Απόψε η τροπολογία

Από στιγμή σε στιγμή αναμένεται να κατατεθεί στη βουλή η τροπολογία για το νέο καθεστώς στον Άγνωστο Στρατιώτη, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, υπογράφεται από τους υπουργούς Δένδια, Χρυσοχοΐδη και Φλωρίδη.

To υπουργείο Προστασίας του Πολίτη θα έχει τη φύλαξη του μνημείου, όπως και πριν, αλλά σε εικοσιτετράωρη βάση ενώ η συντήρηση, η ανάδειξη και προστασία του μνημείου θα αποδοθεί στο υπουργείο Άμυνας τελειώνοντας πλέον το πολύπλοκο καθεστώς όπου εμπλέκονταν το υπουργείο Πολιτισμού, ο Δήμος της Αθήνας και η Βουλή. Σύμφωνα με πληροφορίες, η τροπολογία θα επιτρέπει στο υπουργείο Άμυνας να μπορεί να αναθέτει τον καθαρισμό σε ιδιωτική εταιρεία, κάτι που προφανώς είχε συμφωνηθεί, προκειμένου να μην εμπλακεί ευθέως το υπουργείο.

Η συζήτηση και η ψηφοφορία θα γίνει αύριο, Τρίτη, και θα είναι παρών ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για να υπερασπιστεί το νέο πλαίσιο.

Με βάση τα όσα αναφέρονται στην τροπολογία η ρύθμιση θα αφορά τα 4.600 τ.μ. που είναι η έκταση που ξεκινάει μπροστά από την Βουλή και το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και φτάνει μέχρι την αρχή του πεζοδρομίου.

Όταν ψηφιστεί η τροπολογία στο χώρο του μνημείου, δεν θα επιτρέπεται ούτε διαμαρτυρία, ούτε διαδηλώσεις, ούτε σπρέι και γκράφιτι, ούτε πανό.

Όλες οι πλευρές αναμένουν με ενδιαφέρον το πώς θα τοποθετηθεί αύριο στη Βουλή – και αν θα τοποθετηθεί – ο υπουργός Άμυνας δεδομένου ότι παρών θα είναι και ο πρωθυπουργός, ο οποίος θα σηκώσει το βάρος στήριξης της ρύθμισης.

Και ενώ η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει ότι τα ονόματα των παιδιών που έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη και τα οποία είναι γραμμένα δεν πρόκειται να σβηστούν το θέμα είναι τι θα γίνει με τις ζαρντινιέρες, τα κεριά και τις γλάστρες που υπάρχουν δίπλα από τα ονόματα.

Ο δήμαρχος της Αθήνας μόλις προχθές σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο Action24 είπε ότι τα ονόματα πρέπει να φρεσκαριστούν και να βρίσκονται εκεί μέχρι να τελειώσει η δίκη.

Η Μαρία Καρυστιανού και ο Πάνος Ρούτσι δήλωσαν επίσης ότι τα ονόματα δεν θα σβηστούν μέχρι να τελειώσει η δίκη. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον όμως αποκτά και η σημερινή δήλωση του Άδωνι Γεωργιάδη ο οποίος όταν ρωτήθηκε τι θα γίνει στο μνημείο μετά την ψήφιση της τροπολογίας και ποιος θα το καθαρίσει έριξε το μπαλάκι στον υπουργό Άμυνας λέγοντας «το ερώτημα είναι σωστό, κι από αύριο να τεθεί στον αρμόδιο υπουργό. Από αύριο αρμόδιος για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη θα είναι ο Νίκος Δένδιας, ως ΥΠΕΘΑ. Άρα αφού ψηφιστεί η τροπολογία και πάρει ΦΕΚ, καλέστε τον και ρωτήστε τον».

Κάνεις πάντως δεν ξέρει τι θα γίνει αν μετά την ψήφιση της τροπολογίας κάποιοι πάνε με σπρέι να φρεσκάρουν τα ονόματα πως θα αντιδράσει η αστυνομία και από ποιον θα ζητηθούν ευθύνες την επόμενη μέρα.

