Λοβέρδος: Στη ΝΔ με εκτιμούν, στο ΠΑΣΟΚ δε με ήθελαν – Τι είπε για Τσίπρα και Άγνωστο Στρατιώτη

Την ένταξή του στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας σχολίασε, μεταξύ άλλων, στην ΕΡΤnews ο Ανδρέας Λοβέρδος, τονίζοντας ότι πήγε «σε ένα πολιτικό χώρο που τον εκτιμά» και έφυγε «από έναν πολιτικό χώρο με τοξικό κλίμα που δε τον ήθελε».

Ο κ. Λοβέρδος που θέλει «να ενισχύσει τη μοναδική κυβερνητική παράταξη που υπάρχει στην Ελλάδα σήμερα» είπε ότι η δική του προσχώρηση «δεν έγινε στη Νέα Δημοκρατία του 42%, αλλά στη Νέα Δημοκρατία που η πρόθεση ψήφου είναι στο 24 με 25 και κατ’ εκτίμηση 28 με 30». Όλο αυτό για να καταλήξει ότι πήγε… στα δύσκολα, όχι, στα εύκολα. «Ήρθα για να δώσω, όχι να πάρω», είπε χαρακτηριστικά.

Δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη, σχολιάζοντας ότι «ο σεβασμός του μνημείο αποτελεί αυτονόητο θέμα. Πίστευα από την πρώτη στιγμή ότι έπρεπε να ψηφιστεί η συγκεκριμένη διάταξη». «Η καρδιά του προβλήματος που είναι ο σεβασμός του μνημείου αυτού και ο σεβασμός στους νεκρούς μας, πρέπει να είναι δεδομένος», συμπλήρωσε.

«Έχω συμμετάσχει σε εκδηλώσεις που γίνονται στη μνήμη των πεσόντων. Είναι δυνατόν να σκύβεις το κεφάλι σου από τη μια πλευρά στις εθνικές επετείους και την άλλη μέρα να διαδηλώνεις και να δημιουργείς προβλήματα;», σχολίασε, προσθέτοντας ότι «η τροπολογία αυτή αποτελεί μια ευκαιρία να υπάρξουν συγκλίσεις στη Βουλή».

Παράλληλα, ο κ. Λοβέρδος αναφέρθηκε και στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι «κάνει πολιτικές παρεμβάσεις σε μεγάλα θέματα», με αφορμή την ανάρτηση του πρώην πρωθυπουργού για τις εκλογές στα Κατεχόμενα. «Το βιβλίο του είναι ένας αγωγός της προσπάθειας του. Πιστεύω ότι οι ηγέτες της σημερινής αντιπολίτευσης που κρίνονται από το εκλογικό σώμα του έδωσαν την ευκαιρία να επανέλθει».

Αυτό το κενό ήθελε και θέλει να καλύψει ο Αλέξης Τσίπρας και για αυτό τον λόγο κάνει αυτή την προσπάθεια. Ό,τι υπάρχει Αριστερά της Νέας Δημοκρατίας θα επηρεαστεί», ανέφερε.

