search
ΔΕΥΤΕΡΑ 20.10.2025 18:22
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.10.2025 17:03

Λοβέρδος: Στη ΝΔ με εκτιμούν, στο ΠΑΣΟΚ δε με ήθελαν – Τι είπε για Τσίπρα και Άγνωστο Στρατιώτη

20.10.2025 17:03
loverdos beleris

Την ένταξή του στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας σχολίασε, μεταξύ άλλων, στην ΕΡΤnews ο Ανδρέας Λοβέρδος, τονίζοντας ότι πήγε «σε ένα πολιτικό χώρο που τον εκτιμά» και έφυγε «από έναν πολιτικό χώρο με τοξικό κλίμα που δε τον ήθελε».

Ο κ. Λοβέρδος που θέλει «να ενισχύσει τη μοναδική κυβερνητική παράταξη που υπάρχει στην Ελλάδα σήμερα» είπε ότι η δική του προσχώρηση «δεν έγινε στη Νέα Δημοκρατία του 42%, αλλά στη Νέα Δημοκρατία που η πρόθεση ψήφου είναι στο 24 με 25 και κατ’ εκτίμηση 28 με 30». Όλο αυτό για να καταλήξει ότι πήγε… στα δύσκολα, όχι, στα εύκολα. «Ήρθα για να δώσω, όχι να πάρω», είπε χαρακτηριστικά.

Δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη, σχολιάζοντας ότι «ο σεβασμός του μνημείο αποτελεί αυτονόητο θέμα. Πίστευα από την πρώτη στιγμή ότι έπρεπε να ψηφιστεί η συγκεκριμένη διάταξη». «Η καρδιά του προβλήματος που είναι ο σεβασμός του μνημείου αυτού και ο σεβασμός στους νεκρούς μας, πρέπει να είναι δεδομένος», συμπλήρωσε.

«Έχω συμμετάσχει σε εκδηλώσεις που γίνονται στη μνήμη των πεσόντων. Είναι δυνατόν να σκύβεις το κεφάλι σου από τη μια πλευρά στις εθνικές επετείους και την άλλη μέρα να διαδηλώνεις και να δημιουργείς προβλήματα;», σχολίασε, προσθέτοντας ότι «η τροπολογία αυτή αποτελεί μια ευκαιρία να υπάρξουν συγκλίσεις στη Βουλή».

Παράλληλα, ο κ. Λοβέρδος αναφέρθηκε και στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι «κάνει πολιτικές παρεμβάσεις σε μεγάλα θέματα», με αφορμή την ανάρτηση του πρώην πρωθυπουργού για τις εκλογές στα Κατεχόμενα. «Το βιβλίο του είναι ένας αγωγός της προσπάθειας του. Πιστεύω ότι οι ηγέτες της σημερινής αντιπολίτευσης που κρίνονται από το εκλογικό σώμα του έδωσαν την ευκαιρία να επανέλθει».

Αυτό το κενό ήθελε και θέλει να καλύψει ο Αλέξης Τσίπρας και για αυτό τον λόγο κάνει αυτή την προσπάθεια. Ό,τι υπάρχει Αριστερά της Νέας Δημοκρατίας θα επηρεαστεί», ανέφερε.

Διαβάστε επίσης:

Φάμελλος από νοσοκομείο Δράμας: «Η κυβέρνηση υποβαθμίζει τη δημόσια Υγεία για να κάνουν πάρτι τα νοσηλευτήρια»

Μέχρι το βράδυ η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη – Παρών στη συζήτηση αύριο ο Μητσοτάκης, ερωτηματικό η στάση Δένδια

Εκλογικός νόμος: Όχι από Νίκο Ανδρουλάκη σε αλλαγή – Τι λέει για τα σενάρια στο topontiki.gr  

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
lata
ΕΛΛΑΔΑ

Άλμα Λάτα: «Δεν θέλουμε να είμαστε στο ίδιο τραπέζι, γιατί η καρέκλα της είναι άδεια»

agnostos-stratiotis-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγνωστος Στρατιώτης: Δεν θα στείλει φαντάρους για τον καθαρισμό το υπ. Άμυνας, αλλά ιδιωτική εταιρεία – Απόψε η τροπολογία

netaniaxou 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: Εργαζόμαστε ασταμάτητα για να φέρουμε πίσω όλους τους ομήρους – Η εξάλειψη της Χαμάς παραμένει στόχος μας

volos-dikastiko-megaro
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Φυλάκιση ενός έτους σε 50χρονο που απείλησε να κάψει την κόρη και την εγγονή του 

METANASTES-083543F
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Προειδοποιητικό» έντυπο μοιράζει ο Πλεύρης στους μετανάστες – «Επιστρέψτε στην πατρίδα σας, αλλιώς φυλακή»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kwstopoulos_kwnstantopoulou
LIFESTYLE

Κωστόπουλος για Κωνσταντοπούλου: «Στην ουσία διαφήμισε το βιβλίο του Τσίπρα»

messaropoulou-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Ζήτησα συγγνώμη στην Τίνα Μεσσαροπούλου – Είμαι έτοιμος να βρεθώ εκτός»

antetokounmpo-bucks-filiko
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νέα «καμπανάκια» Αντετοκούνμπο στους Μπακς: «Δεν είμαι ικανοποιημένος με το να είμαι κάπου που δεν είμαστε ανταγωνιστικοί»

pos pliromi 998- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλάζουν οι κανόνες συναλλαγών με POS και IRIS από τη 1η Νοεμβρίου

soi soy nea sezon – new
MEDIA

«Το Σόι Σου»: Πότε κάνει πρεμιέρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 20.10.2025 18:19
lata
ΕΛΛΑΔΑ

Άλμα Λάτα: «Δεν θέλουμε να είμαστε στο ίδιο τραπέζι, γιατί η καρέκλα της είναι άδεια»

agnostos-stratiotis-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγνωστος Στρατιώτης: Δεν θα στείλει φαντάρους για τον καθαρισμό το υπ. Άμυνας, αλλά ιδιωτική εταιρεία – Απόψε η τροπολογία

netaniaxou 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: Εργαζόμαστε ασταμάτητα για να φέρουμε πίσω όλους τους ομήρους – Η εξάλειψη της Χαμάς παραμένει στόχος μας

1 / 3