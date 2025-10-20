«Προειδοποιητικό» έντυπο μοιράζει ο Πλεύρης στους μετανάστες – «Επιστρέψτε στην πατρίδα σας, αλλιώς φυλακή»

Στο στόχαστρο βάζει το υπουργείο Μετανάστευσης τους μετανάστες που ήρθαν στη χώρα για να γλιτώσουν από πολέμους και καταστροφές, με ένα «προειδοποιητικό» έντυπο, το οποίο θα τους ενημερώνει για τις κυρώσεις με τις οποίες βρίσκονται αντιμέτωποι, καλώντας τους, παράλληλα, να «επιστρέψουν στην πατρίδα τους».

Θέτοντας σε εφαρμογή μια πιο σκληρή μεταναστευτική πολιτική – όπως είχε προαναγγείλει ο αρμόδιος υπουργός, Θάνος Πλεύρης, ο οποίος δεν κρύβει τις ακροδεξιές του πεποιθήσεις -, και στο πλαίσιο ενημέρωσης των πολιτών τρίτων χωρών που εισέρχονται ή διαμένουν “παράνομα” στη χώρα, και βρίσκονται σε Κλειστές Ελεγχόμενες Δομές, σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, και Δομές Προσωρινής Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο, καθώς και σε μετανάστες που πηγαίνουν στην υπηρεσία Ασύλου για να υποβάλουν αίτηση διεθνούς προστασίας, θα διανέμεται ένα έντυπο που θα τους ενημερώνει για τις επιλογές τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, προκειμένου να πειστούν να φύγουν από την χώρα.

Σημειώνεται ότι είχε προηγηθεί η κατάργηση του όρου “παράτυπη μετανάστευση” και η αντικατάστασή του με τον όρο “παράνομη”.

«Εάν δεν είστε πρόσφυγας και δε δικαιούστε προστασία, τότε έχετε εισέλθει και παραμένετε παράνομα στη χώρα, οπότε α) το αίτημά σας θα απορριφθεί, β) θα σας επιβληθεί διοικητική κράτηση έως 24 μήνες και γ) διαπράττετε σοβαρό ποινικό αδίκημα, για το οποίο θα καταδικαστείτε και θα εκτίσετε ποινή φυλάκισης από 2 έως 5 χρόνια», αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στο σχετικό έντυπο.

Τι αναφέρει το έντυπο που θα διανέμεται στους μετανάστες πριν την αίτηση ασύλου

«Το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου της Ελληνικής Δημοκρατίας σάς ενημερώνει ότι οι υπηρεσίες του θα εξετάσουν το αίτημα ασύλου σας σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Εάν δεν είστε πρόσφυγας και δεν δικαιούστε προστασία, τότε έχετε εισέλθει και παραμένετε παράνομα στη χώρα, οπότε α) το αίτημά σας θα απορριφθεί, β) θα σας επιβληθεί διοικητική κράτηση έως 24 μήνες και γ) διαπράττετε σοβαρό ποινικό αδίκημα, για το οποίο θα καταδικαστείτε και θα εκτίσετε ποινή φυλάκισης από 2 έως 5 χρόνια.

Ο μόνος τρόπος για να αποφύγετε τις παραπάνω δυσμενείς συνέπειες είναι να αποχωρήσετε οικειοθελώς από την Ελλάδα και να επιστρέψετε στην πατρίδα σας. Και η πιο κατάλληλη στιγμή να το αποφασίσετε είναι τώρα, πριν την υποβολή της αίτησης ασύλου.

Στην περίπτωση που διαπράξετε βίαιες πράξεις ή επιδείξετε βίαιη συμπεριφορά εντός των Δομών που φιλοξενείστε, το αίτημα ασύλου σας θα απορριφθεί αμέσως, αφού θα θεωρηθείτε απειλή για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια στην Ελλάδα», θα αναφέρεται χαρακτηριστικά στο σχετικό έντυπο.

Διαβάστε επίσης:

Λοβέρδος: Στη ΝΔ με εκτιμούν, στο ΠΑΣΟΚ δε με ήθελαν – Τι είπε για Τσίπρα και Άγνωστο Στρατιώτη

ΣΥΡΙΖΑ: Νομοθετική ρύθμιση για να εκδικηθεί τη μεγάλη νίκη του Πάνου Ρούτσι φέρνει η κυβέρνηση

Βρετανικό Μουσείο: Σάλος για το δείπνο που διοργανώθηκε στην αίθουσα Γλυπτών – Βάζει σε κίνδυνο τα εκθέματα, λέει η Αθήνα