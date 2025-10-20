Συμφωνία Ζελένσκι με Μητσοτάκη για προμήθεια φυσικού αερίου από την Ελλάδα

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε συνομιλίες με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη σχετικά με πιθανή συνεργασία στον ενεργειακό τομέα, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας αμερικανικού φυσικού αερίου στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με το Ukrinform, ο Ζελένσκι προχώρησε στην ανακοίνωση αυτής της συνεργασίας σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, στις 15 Οκτωβρίου.

«Μίλησα με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας. Τον ευχαρίστησα για την υποστήριξή του και μπορούμε να κάνουμε μαζί σημαντικά βήματα για να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητά μας. Μεταξύ άλλων, συζητήσαμε ευκαιρίες συνεργασίας στον ενεργειακό τομέα – συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας προμήθειας αμερικανικού φυσικού αερίου. Συμφωνήσαμε να συναντηθούμε με τον Πρωθυπουργό και να επεξεργαστούμε όλες τις λεπτομέρειες», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Η Ουκρανία εξασφάλισε συμφωνίες για παραδόσεις φυσικού αερίου αξίας 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε περίπτωση δύσκολης κατάστασης και έχουν ήδη βρεθεί κάποια κεφάλαια για αυτές τις δόσεις, σύμφωνα με ουκρανικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Ζελένσκι.

«Η πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο έχει θετικές συμφωνίες με τη Σλοβακία. Οι συμφωνίες που κατέληξαν η πρωθυπουργός Σβιριντένκο και η υπουργός Ενέργειας Σβετλάνα Γκρίντσουκ με ενεργειακές εταιρείες από τις ΗΠΑ είναι επίσης θετικές. Καταλαβαίνουμε από πού να αντλήσουμε αυτό το ποσό των περίπου 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων εάν το χρειαστούμε», φέρεται να δήλωσε ο Ζελένσκι σε δημοσιογράφους την Κυριακή.

Η Νορβηγία έχει διαθέσει επιχορήγηση ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων και θα παράσχει άλλη μία τον Ιανουάριο, είπε. Μερικές ακόμη χώρες παρέχουν επίσης επιχορηγήσεις και υπάρχει συμφωνία με ουκρανικές τράπεζες.

«Υπάρχει επίσης συμφωνία για το αμερικανικό LNG: θα έχουμε πρόσβαση σε αυτό από την Πολωνία, θα χρησιμοποιήσουμε τον πολωνικό τερματικό σταθμό αν το επιθυμούμε. Μπορούμε να πάρουμε επιπλέον αέριο και από την Ελλάδα. Έχουμε καταλήξει σε συμφωνία με τον [Έλληνα] πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Υπάρχει επίσης κατανόηση με άλλες χώρες, υπάρχουν συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένου του Αζερμπαϊτζάν», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Μέχρι το τέλος του 2025, ο συνολικός όγκος αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) που έχει προγραμματιστεί να φτάσει στην Ουκρανία θα ανέλθει σε 500 εκατομμύρια κυβικά μέτρα.

