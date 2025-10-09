search
BUSINESS

09.10.2025 08:20

Φυσικό αέριο: Έκρηξη ζήτησης και ρεκόρ εισαγωγών LNG στην Ελλάδα το 2025

09.10.2025 08:20
fysiko aerio 765- new

Η ζήτηση φυσικού αερίου στην Ελλάδα «εκτοξεύτηκε» στο εννεάμηνο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 16,66% σε σχέση με πέρυσι και φτάνοντας τις 56,36 TWh, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΕΣΦΑ. Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της αύξησης οφείλεται στις εξαγωγές, που πήραν φωτιά: από μόλις 0,66 TWh το 2024, φέτος έφτασαν τις 5,06 TWh – δηλαδή πάνω από +667%! Παράλληλα, η εγχώρια κατανάλωση ενισχύθηκε κατά 7,66%, φτάνοντας τις 51,3 TWh.

Όσον αφορά τους μεγαλύτερους καταναλωτές:

  • Η ηλεκτροπαραγωγή κρατά τα σκήπτρα, με 36,45 TWh (71% της εγχώριας ζήτησης).
  • Τα δίκτυα διανομής αυξήθηκαν 18,05%, καλύπτοντας 9,42 TWh (18% της ζήτησης).
  • Οι βιομηχανίες και οι σταθμοί CNG κατέγραψαν μείωση 16,97%, φτάνοντας το 11% της κατανάλωσης.

Στις εισαγωγές, το LNG κερδίζει συνεχώς έδαφος, καλύπτοντας πλέον πάνω από 40% των συνολικών εισαγωγών, έναντι περίπου 26% πέρυσι. Η Ρεβυθούσα παραμένει η βασική πύλη εισόδου, ενώ η Αμφιτρίτη (FSRU Αλεξανδρούπολης) ακολουθεί. Παρά τη συντήρηση της Ρεβυθούσας από 22/5 έως 11/6, η εγκατάσταση δέχθηκε 36 δεξαμενόπλοια LNG, σχεδόν διπλάσια σε σχέση με πέρυσι, εκφορτώνοντας 22,41 TWh (+81,6%). Η Αμφιτρίτη πρόσθεσε 1,03 TWh μέχρι τις 22/1.

Οι κύριοι προμηθευτές LNG ήταν:

  • ΗΠΑ: 19,62 TWh (88% του συνόλου)
  • Νιγηρία: 1,37 TWh
  • Νορβηγία: 0,93 TWh
  • Αλγερία: 0,49 TWh

Στις χερσαίες εισαγωγές, το Σιδηρόκαστρο κάλυψε το 45% του συνόλου με 25,46 TWh (-3,3%), ενώ μέσω της Νέας Μεσημβρίας (TAP) μπήκαν 8,2 TWh (-14,67%).

Τέλος, η υπηρεσία LNG Truck Loading στη Ρεβυθούσα παρουσίασε εντυπωσιακή ανάπτυξη: φορτώθηκαν 494 φορτηγά φέτος έναντι 174 πέρυσι, με μεταφορά 148,05 GWh αντί για 51,28 GWh – δηλαδή τρεις φορές περισσότερη ενέργεια. Πρόκειται για μια ευέλικτη λύση που καλύπτει απομακρυσμένα δίκτυα και βιομηχανικούς καταναλωτές στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Οι υποδομές του ΔΕΣΦΑ συνεχίζουν να παίζουν καθοριστικό ρόλο, διαφοροποιώντας τις πηγές προμήθειας και ενισχύοντας την ασφάλεια εφοδιασμού, σε ευθυγράμμιση με την ευρωπαϊκή και εθνική ενεργειακή πολιτική.

