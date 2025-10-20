Συνάντηση Γεραπετρίτη με Φιντάν: «Εκτός συζήτησης θέματα κυριαρχίας, μόνη διαφορά η ΑΟΖ»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Συνάντηση στο Λουξεμβούργο είχε ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Τούρκο ομόλογο του Χακάν Φιντάν.
Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές οι δύο υπουργοί συζήτησαν για τις διμερείς σχέσεις, καθώς και για τις πρόσφατες περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις, με έμφαση στην ανταλλαγή απόψεων για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη σημασία διατήρησης της εκεχειρίας και πλήρους υλοποίησης της πρώτης φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα, προς όφελος της σταθερότητας της περιοχής.
Ο υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε για τη θέση της Ελλάδας αναφορικά με την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία και την προσήλωσή της στην οικοδόμηση μιας ισχυρότερης, πιο ανθεκτικής και στρατηγικά αυτόνομης Ευρώπης. Επιπλέον, ο Γιώργος Γεραπετρίτης επανέλαβε ότι η οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και υφαλοκρηπίδας είναι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, ενώ θέματα κυριαρχίας είναι εκτός συζήτησης.
Ο Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε τον Τούρκο ομόλογό του για την ελληνική πρόταση της συνάντησης πέντε παράκτιων χωρών της περιοχής, με το πολυμερές σχήμα 5×5, και τόνισε πως η εγκαθίδρυση ενός τέτοιου σχήματος συνεργασίας καθίσταται χρήσιμη λόγω των μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων παγκοσμίως.
Οι δύο Υπουργοί συζήτησαν για τις τελευταίες εξελίξεις στα κατεχόμενα και την επικείμενη άτυπη διευρυμένη συνάντηση για το Κυπριακό, η οποία αναμένεται να διεξαχθεί μέχρι το τέλος του 2025. Μάλιστα, ο Γεραπετρίτης υπογράμμισε πως η ανάδειξη του Τουφάν Ερχιουμάν ως νέου ηγέτη των Τουρκοκυπρίων ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ελπίδας και προσδοκίας για την επανένωση του νησιού στη βάση των Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.
