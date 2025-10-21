search
ΤΡΙΤΗ 21.10.2025
ΕΛΛΑΔΑ

21.10.2025

Κως: Βρετανίδα τουρίστρια κατήγγειλε ότι κακοποιήθηκε σεξουαλικά από εργάτη ξενοδοχείου

21.10.2025 12:46
Μία Βρετανίδα τουρίστρια που κάνει τις διακοπές της στη Κω, κατήγγειλε στην αστυνομία ότι βιάστηκε από εργαζόμενο του ξενοδοχείου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η 45χρονη γυναίκα ανέφερε πως χθες το απόγευμα ήταν σε κατάσταση και ένας 42χρονος Νιγηριανός που εργαζόταν στο ξενοδοχείο την κακοποίησε σεξουαλικά.

Το ίδιο βράδυ η γυναίκα πήγε να κάνει την καταγγελία στο τμήμα και ο άνδρας που κατηγορεί, συνελήφθη.

