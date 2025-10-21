Κως: Βρετανίδα τουρίστρια κατήγγειλε ότι κακοποιήθηκε σεξουαλικά από εργάτη ξενοδοχείου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Μία Βρετανίδα τουρίστρια που κάνει τις διακοπές της στη Κω, κατήγγειλε στην αστυνομία ότι βιάστηκε από εργαζόμενο του ξενοδοχείου.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η 45χρονη γυναίκα ανέφερε πως χθες το απόγευμα ήταν σε κατάσταση και ένας 42χρονος Νιγηριανός που εργαζόταν στο ξενοδοχείο την κακοποίησε σεξουαλικά.
Το ίδιο βράδυ η γυναίκα πήγε να κάνει την καταγγελία στο τμήμα και ο άνδρας που κατηγορεί, συνελήφθη.
