Κως: Βρετανίδα τουρίστρια κατήγγειλε ότι κακοποιήθηκε σεξουαλικά από εργάτη ξενοδοχείου

Μία Βρετανίδα τουρίστρια που κάνει τις διακοπές της στη Κω, κατήγγειλε στην αστυνομία ότι βιάστηκε από εργαζόμενο του ξενοδοχείου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η 45χρονη γυναίκα ανέφερε πως χθες το απόγευμα ήταν σε κατάσταση και ένας 42χρονος Νιγηριανός που εργαζόταν στο ξενοδοχείο την κακοποίησε σεξουαλικά.

Το ίδιο βράδυ η γυναίκα πήγε να κάνει την καταγγελία στο τμήμα και ο άνδρας που κατηγορεί, συνελήφθη.

Διαβάστε επίσης:

Υποχρεωτική η απογραφή όλων των ανελκυστήρων έως τις 30 Νοεμβρίου – Μόνο ένας στους 10 έχει ολοκληρώσει την διαδικασία

Παρουσιάστηκε στις Αρχές ο αστυνομικός που κατηγορείται για τον ξυλοδαρμό της πρώην συντρόφου του

Άγνωστος Στρατιώτης-Ηλίας Παπαγγελής: «Θα γράφουμε τα ονόματα και μας πάνε φυλακή»