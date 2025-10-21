Άγνωστος Στρατιώτης-Ηλίας Παπαγγελής: «Θα γράφουμε τα ονόματα και μας πάνε φυλακή»

«Δεν υπήρχε λόγος η κυβέρνηση να φέρει μια τέτοια τροπολογία, σεβόμαστε το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη». Τα παραπάνω δήλωσε ο Ηλίας Παπαγγελής, πατέρας θύματος του δυστυχήματος των Τεμπών στα Παραπολιτικά 90,1.

Επεσήμανε ότι η κυβέρνηση «δεν θέλει να ακούσει τη διαμαρτυρία για τα Τέμπη, θέλει να ξεχάσει ο κόσμος αυτό που συνέβη με τα Τέμπη».

Ερωτηθείς ότι θα συντηρήσουν τα ονόματα των θυμάτων στο Σύνταγμα τόνισε ότι «αν προχωρήσει η διαδικασία όπως προχωράει τώρα, με ελλείψεις και με στόχευση η κυβέρνηση να τα κάνει όλα πλημμελήματα και πταίσματα, βεβαίως θα πηγαίνουμε και θα τα συντηρούμε και ας μας πάνε φυλακή».

«Εκεί που βρίσκεται το «περιβόλι διαμαρτυρίας» δεν είναι στον Άγνωστο Στρατιώτη, είναι στην πλατεία Συντάγματος. Η πλατεία Συντάγματος αυτό το ρόλο διεκπεραιώνει εδώ και πολλά χρόνια, εκεί γίνονται όλες οι διαμαρτυρίες του έθνους μας, για να ακούγονται στην εκάστοτε εξουσία» ανέφερε επίσης ο κ. Παπαγγελής.

«Εμείς θέλουμε να εμπλουτιστεί η προδικαστική διαδικασία με όλα τα ερωτήματά μας, με συμπεράσματα για να πάμε σε μια δίκαιη δίκη. Θέλουν να μας πάνε σε δίκη ρουτίνα, fast track όπως ήταν στο Μάνδρα, στο Μάτι.

Άντε 5 έως 3 χρόνια ο καθένας να τελειώνουμε. Ε, δεν θα το επιτρέψουμε. Δεν μας αφήνουν τα παιδιά μας να το κάνουμε αυτό» τόνισε.

Τέλος ο κ. Παπαγγελής συμπλήρωσε ότι «η κυβέρνηση δεν θέλει να αγγίξει τους μεγαλοσχήμονες, τα μεγάλα πολιτικά πρόσωπα, τους μεγάλους επιχειρηματίες των εταιρειών κατασκευής των σιδηροδρομικών έργων.

Αυτοί καθυστέρησαν να γίνουν τα έργα, αυτοί εκβίαζαν και προέτρεπαν τις επιτροπές παραλαβής του ΟΣΕ και της ΓΑΙΑΟΣΕ να λένε ότι τα έργα είναι εντάξει ή όταν δεν είναι εντάξει, ότι φταίει το κράτος και δεν φταίνε αυτοί και το κράτος έδινε αποζημιώσεις.

Δεν αγγίζονται αυτά τα ζητήματα σε αυτή τη δίκη που πάει να ξεκινήσει επομένως τι θα πάμε να κάνουμε εκεί; Η πρότασή μου είναι να μην πάμε καθόλου εμείς αν συνεχίσουνε έτσι» .

