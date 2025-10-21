search
ΤΡΙΤΗ 21.10.2025 10:46
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.10.2025 09:58

Άγνωστος Στρατιώτης-Ηλίας Παπαγγελής: «Θα γράφουμε τα ονόματα και μας πάνε φυλακή»

21.10.2025 09:58
papaggelis_new

«Δεν υπήρχε λόγος η κυβέρνηση να φέρει μια τέτοια τροπολογία, σεβόμαστε το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη». Τα παραπάνω δήλωσε ο Ηλίας Παπαγγελής, πατέρας θύματος του δυστυχήματος των Τεμπών στα Παραπολιτικά 90,1.

Επεσήμανε ότι η κυβέρνηση «δεν θέλει να ακούσει τη διαμαρτυρία για τα Τέμπη, θέλει να ξεχάσει ο κόσμος αυτό που συνέβη με τα Τέμπη». 

Ερωτηθείς ότι θα συντηρήσουν τα ονόματα των θυμάτων στο Σύνταγμα τόνισε ότι «αν προχωρήσει η διαδικασία όπως προχωράει τώρα, με ελλείψεις και με στόχευση η κυβέρνηση να τα κάνει όλα πλημμελήματα και πταίσματα,  βεβαίως θα πηγαίνουμε και θα τα συντηρούμε και ας μας πάνε φυλακή».

«Εκεί που βρίσκεται το «περιβόλι διαμαρτυρίας» δεν είναι στον Άγνωστο Στρατιώτη, είναι στην πλατεία Συντάγματος. Η πλατεία Συντάγματος αυτό το ρόλο διεκπεραιώνει εδώ και πολλά χρόνια, εκεί γίνονται όλες οι διαμαρτυρίες του έθνους μας, για να ακούγονται στην εκάστοτε εξουσία» ανέφερε επίσης ο κ. Παπαγγελής.

«Εμείς θέλουμε να εμπλουτιστεί η προδικαστική διαδικασία με όλα τα ερωτήματά μας, με συμπεράσματα για να πάμε σε μια δίκαιη δίκη. Θέλουν να μας πάνε σε δίκη ρουτίνα, fast track όπως ήταν στο Μάνδρα, στο Μάτι.

Άντε 5 έως 3 χρόνια ο καθένας να τελειώνουμε. Ε, δεν θα το επιτρέψουμε. Δεν μας αφήνουν τα παιδιά μας να το κάνουμε αυτό» τόνισε.

Τέλος ο κ. Παπαγγελής συμπλήρωσε ότι «η κυβέρνηση δεν θέλει να αγγίξει τους μεγαλοσχήμονες, τα μεγάλα πολιτικά πρόσωπα, τους μεγάλους επιχειρηματίες των εταιρειών κατασκευής των σιδηροδρομικών έργων.

Αυτοί καθυστέρησαν να γίνουν τα έργα, αυτοί εκβίαζαν και προέτρεπαν τις επιτροπές παραλαβής του ΟΣΕ και της ΓΑΙΑΟΣΕ να λένε ότι τα έργα είναι εντάξει ή όταν δεν είναι εντάξει, ότι φταίει το κράτος και δεν φταίνε αυτοί και το κράτος έδινε αποζημιώσεις.

Δεν αγγίζονται αυτά τα ζητήματα σε αυτή τη δίκη που πάει να ξεκινήσει επομένως τι θα πάμε να κάνουμε εκεί; Η πρότασή μου είναι να μην πάμε καθόλου εμείς αν συνεχίσουνε έτσι» .

Διαβάστε επίσης

Marc: Ακρίβεια, Τέμπη και ΟΠΕΚΕΠΕ «ροκανίζουν» την κυβέρνηση – Μπροστά ο Τσίπρας στην κεντροαριστερά

Τι προβλέπει η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη που κατατέθηκε στη Βουλή – Σε θέσεις μάχης τα κόμματα

Συμφωνία Ζελένσκι με Μητσοτάκη για προμήθεια φυσικού αερίου από την Ελλάδα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
marina-stavraki-new
LIFESTYLE

Μαρίνα Σταυράκη: «Τα παιδιά στο σχολείο με θαυμάζουν ως καθηγήτρια – Έχω σκηνές λατρείας» (Video)

marinakis_doukas_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τέμπη: Απάντηση Δούκα σε Μαρινάκη για τον Άγνωστο Στρατιώτη – «Μέχρι τέλους»

thilasmos
ΥΓΕΙΑ

Οι γυναίκες που έχουν θηλάσει έχουν μεγαλύτερα ποσοστά προστασίας κατά του καρκίνου του μαστού

vouli-olomeleia
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη: Με ένσταση αντισυνταγματικότητας και ονομαστική ψηφοφορία η μάχη στη Βουλή

floridis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο παραλήρημα Φλωρίδη με επίθεση κατά Ρούτσι: Η Δικαιοσύνη εκβιάστηκε – Ξεκίνησε απεργία πείνας χωρίς να έχει υποβάλει αίτημα (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
fasoulis_matsouka
LIFESTYLE

Φασουλής για Ματσούκα: «Εγώ την έχω βγάλει στο θέατρο, εγώ την έχω κάνει αυτή την αμαρτία»

mploko_troxaia
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Βροχή» πέφτουν τα πρόστιμα των 150 ευρώ στους οδηγούς - Πού στήθηκαν τα νέα μπλόκα της Αθήνας

pos pliromi 998- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλάζουν οι κανόνες συναλλαγών με POS και IRIS από τη 1η Νοεμβρίου

messaropoulou-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Ζήτησα συγγνώμη στην Τίνα Μεσσαροπούλου – Είμαι έτοιμος να βρεθώ εκτός»

akinita_big
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρευνα: Ενοικιαστές αναζητούν μικρά, φωτεινά και ανακαινισμένα ακίνητα, δεν αντέχουν τα υψηλά ενοίκια

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 21.10.2025 10:46
marina-stavraki-new
LIFESTYLE

Μαρίνα Σταυράκη: «Τα παιδιά στο σχολείο με θαυμάζουν ως καθηγήτρια – Έχω σκηνές λατρείας» (Video)

marinakis_doukas_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τέμπη: Απάντηση Δούκα σε Μαρινάκη για τον Άγνωστο Στρατιώτη – «Μέχρι τέλους»

thilasmos
ΥΓΕΙΑ

Οι γυναίκες που έχουν θηλάσει έχουν μεγαλύτερα ποσοστά προστασίας κατά του καρκίνου του μαστού

1 / 3