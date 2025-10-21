Όταν περιπολικό έγινε «ταξί» και μετέφερε τη Δέσποινα Βανδή στο ξενοδοχείο – Το ξέσπασμα του Γιώργου Λιάγκα (Video)

Ένα βίντεο όπου η Δέσποινα Βανδή απεικονίζεται να μεταφέρεται με περιπολικό στο ξενοδοχείο της, έπειτα από βλάβη που παρουσίασε το όχημά της έφερε στο φως της δημοσιότητας ο Γιώργος Λιάγκας μέσα από την εκπομπή του.

Το συγκεκριμένο περιστατικό σημειώθηκε στις 8 Αυγούστου στον δρόμο που ενώνει τη Θεσσαλονίκη με τη Χαλκιδική, όπου η Δέσποινα Βανδή ταξίδευε για προγραμματισμένη συναυλία. Κατά τη διαδρομή έσκασε το λάστιχο του ΙΧ όπου επέβαινε, με διερχόμενο περιπολικό να σταματά για να τη βοηθήσει. Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί προσφέρθηκαν να τη μεταφέρουν στο ξενοδοχείο όπου διέμενε, κάτι που -όπως επισήμανε ο Σταύρος Μπαλάσκας- απαγορεύεται αυστηρά.

Το σχετικό βίντεο προβλήθηκε στο Πρωινό, με τον Γιώργο Λιάγκα να ξεσπά, κάνοντας λόγο για «πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας».

«Να μας πει το υπουργείο αν υπάρχουν πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Σ’ αυτή την οικογένεια τελικά υπάρχει πάρα πολλή αφέλεια. Εγώ δεν νομίζω ότι γνώριζε τον κανονισμό η Δέσποινα. Είναι βλακεία. Οι αστυνομικοί προφανώς έβγαλαν και selfie μαζί με τη Δέσποινα Βανδή».

«Το περιπολικό σαν ταξί, σαν τρένο, σαν λεωφορείο, την πάει στο ξενοδοχείο» είπε οργισμένος ο Γιώργος Λιάγκας, με το μυαλό του καθενός να μεταφέρεται στον Απρίλιο του 2024, όταν η απάντηση που είχε λάβει από την αστυνομία η Κυριακή Γρίβα όταν ζήτησε περιπολικό να τη μεταφέρει στο σπίτι της, καθώς κινδύνευε από τον πρώην σύντροφό της, ήταν ότι… «τα περιπολικά δεν είναι ταξί». Λίγο μετά, η 28χρονη θα έπεφτε νεκρή έξω από το ΑΤ Αγίων Αναργύρων από το χέρι του πρώην συντρόφου της...

