search
ΤΡΙΤΗ 21.10.2025 12:45
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.10.2025 12:07

Όταν περιπολικό έγινε «ταξί» και μετέφερε τη Δέσποινα Βανδή στο ξενοδοχείο – Το ξέσπασμα του Γιώργου Λιάγκα (Video)

21.10.2025 12:07
vandi-peripoliko-new

Ένα βίντεο όπου η Δέσποινα Βανδή απεικονίζεται να μεταφέρεται με περιπολικό στο ξενοδοχείο της, έπειτα από βλάβη που παρουσίασε το όχημά της έφερε στο φως της δημοσιότητας ο Γιώργος Λιάγκας μέσα από την εκπομπή του.

Το συγκεκριμένο περιστατικό σημειώθηκε στις 8 Αυγούστου στον δρόμο που ενώνει τη Θεσσαλονίκη με τη Χαλκιδική, όπου η Δέσποινα Βανδή ταξίδευε για προγραμματισμένη συναυλία. Κατά τη διαδρομή έσκασε το λάστιχο του ΙΧ όπου επέβαινε, με διερχόμενο περιπολικό να σταματά για να τη βοηθήσει. Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί προσφέρθηκαν να τη μεταφέρουν στο ξενοδοχείο όπου διέμενε, κάτι που -όπως επισήμανε ο Σταύρος Μπαλάσκας- απαγορεύεται αυστηρά.

Το σχετικό βίντεο προβλήθηκε στο Πρωινό, με τον Γιώργο Λιάγκα να ξεσπά, κάνοντας λόγο για «πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας».

«Να μας πει το υπουργείο αν υπάρχουν πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Σ’ αυτή την οικογένεια τελικά υπάρχει πάρα πολλή αφέλεια. Εγώ δεν νομίζω ότι γνώριζε τον κανονισμό η Δέσποινα. Είναι βλακεία. Οι αστυνομικοί προφανώς έβγαλαν και selfie μαζί με τη Δέσποινα Βανδή».

«Το περιπολικό σαν ταξί, σαν τρένο, σαν λεωφορείο, την πάει στο ξενοδοχείο» είπε οργισμένος ο Γιώργος Λιάγκας, με το μυαλό του καθενός να μεταφέρεται στον Απρίλιο του 2024, όταν η απάντηση που είχε λάβει από την αστυνομία η Κυριακή Γρίβα όταν ζήτησε περιπολικό να τη μεταφέρει στο σπίτι της, καθώς κινδύνευε από τον πρώην σύντροφό της, ήταν ότι… «τα περιπολικά δεν είναι ταξί». Λίγο μετά, η 28χρονη θα έπεφτε νεκρή έξω από το ΑΤ Αγίων Αναργύρων από το χέρι του πρώην συντρόφου της...

Διαβάστε επίσης:

Επιστήμονες κατασκεύασαν οφθαλμικό εμφύτευμα που βοηθάει τους τυφλούς να βελτιώσουν την όρασή τους

Οι γυναίκες που έχουν θηλάσει έχουν μεγαλύτερα ποσοστά προστασίας κατά του καρκίνου του μαστού

Νέα ανακάλυψη: Ο βαθύς ύπνος «καθαρίζει» τον εγκέφαλο και ενισχύει τη μνήμη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
advertorial-new
ADVERTORIAL

20% payzy cashback για αγορά τηλεοράσεων, projector και soundbar από την COSMOTE TELEKOM και τον ΓΕΡΜΑΝΟ

adv-new
ADVERTORIAL

Το Αthens Science Festival επιστρέφει με άρωμα και γεύση Χριστουγέννων

euroleague_nova_adv
ADVERTORIAL

Πλούσιο μπασκετικό θέαμα με EuroLeague, EuroCup και Αθηναϊκό Qualco στο παρκέ του Novasports!

ntora_bakoyianni_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αγνωστος Στρατιώτης: Απαράδεκτη δήλωση Ντόρας Μπακογιάννη – Ο χώρος δεν είναι για καντηλάκια του ΙΚΕΑ

asanser new
ΕΛΛΑΔΑ

Υποχρεωτική η απογραφή όλων των ανελκυστήρων έως τις 30 Νοεμβρίου – Μόνο ένας στους 10 έχει ολοκληρώσει την διαδικασία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
fasoulis_matsouka
LIFESTYLE

Φασουλής για Ματσούκα: «Εγώ την έχω βγάλει στο θέατρο, εγώ την έχω κάνει αυτή την αμαρτία»

mploko_troxaia
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Βροχή» πέφτουν τα πρόστιμα των 150 ευρώ στους οδηγούς - Πού στήθηκαν τα νέα μπλόκα της Αθήνας

pos pliromi 998- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλάζουν οι κανόνες συναλλαγών με POS και IRIS από τη 1η Νοεμβρίου

messaropoulou-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Ζήτησα συγγνώμη στην Τίνα Μεσσαροπούλου – Είμαι έτοιμος να βρεθώ εκτός»

akinita_big
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρευνα: Ενοικιαστές αναζητούν μικρά, φωτεινά και ανακαινισμένα ακίνητα, δεν αντέχουν τα υψηλά ενοίκια

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 21.10.2025 12:44
advertorial-new
ADVERTORIAL

20% payzy cashback για αγορά τηλεοράσεων, projector και soundbar από την COSMOTE TELEKOM και τον ΓΕΡΜΑΝΟ

adv-new
ADVERTORIAL

Το Αthens Science Festival επιστρέφει με άρωμα και γεύση Χριστουγέννων

euroleague_nova_adv
ADVERTORIAL

Πλούσιο μπασκετικό θέαμα με EuroLeague, EuroCup και Αθηναϊκό Qualco στο παρκέ του Novasports!

1 / 3