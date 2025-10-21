Επιστήμονες κατασκεύασαν οφθαλμικό εμφύτευμα που βοηθάει τους τυφλούς να βελτιώσουν την όρασή τους

Επιστήμονες εφηύραν ένα οφθαλμικό εμφύτευμα που αποκαθιστά εν μέρει την κεντρική όραση των τυφλών και τους βοηθάει στην ανάγνωση και σ΄ άλλες καθημερινές δραστηριότητες, βελτιώνοντας την ποιότητα της ζωής τους.

Η συσκευή βοήθησε το 81% των συμμετεχόντων στη δοκιμή που πάσχουν από προχωρημένη ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας (AMD) να επιτύχουν κλινικά σημαντικές βελτιώσεις στην όρασή τους, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε στο New England Journal of Medicine τη Δευτέρα, όπως αναφέρουν οι Financial Times.

Η τεχνολογία, η οποία στοχεύει σε μια μορφή Ηλικιακής Εκφύλισης της Ωχράς Κηλίδας (ΗΕΩ) γνωστή ως γεωγραφική ατροφία, αποτελεί μέρος μιας αυξανόμενης προσπάθειας για την κατασκευή προσθετικών εμφυτευμάτων για όργανα, συμπεριλαμβανομένου του εγκεφάλου, με σκοπό την αποκατάσταση των χαμένων σωματικών ικανοτήτων.

«Αυτή η μελέτη επιβεβαιώνει ότι, για πρώτη φορά, μπορούμε να αποκαταστήσουμε τη λειτουργική κεντρική όραση σε ασθενείς που έχουν τυφλωθεί από γεωγραφική ατροφία», δήλωσε ο Φρανκ Χολτς, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης και πρόεδρος του οφθαλμολογικού τμήματος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Βόννης.

«Το εμφύτευμα αντιπροσωπεύει μια παραδειγματική αλλαγή στη θεραπεία της ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς κηλίδας σε προχωρημένο στάδιο».

Τι είναι η Ηλικιακή Εκφύλιση των Ματιών

Η Ηλικιακή Εκφύλιση των Ματιών (ΗΕΜ) είναι το αποτέλεσμα βλάβης στον αμφιβληστροειδή, ο οποίος ανιχνεύει το φως και το μετατρέπει σε σήματα προς τον εγκέφαλο.

Η ΗΕΜ μπορεί να βλάψει σοβαρά την κεντρική όραση — την πτυχή της όρασης μέσω της οποίας αντιλαμβανόμαστε αντικείμενα ενδιαφέροντος ακριβώς μπροστά μας, όπως άλλους ανθρώπους, κείμενο ή τον δρόμο κατά την οδήγηση. Η γεωγραφική ατροφία εκτιμάται ότι επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως και είναι η κύρια αιτία μη αναστρέψιμης τύφλωσης σε ηλικιωμένους.

Το εμφύτευμα

Η νέα τεχνολογία περιλαμβάνει μια κάμερα τοποθετημένη σε ειδικά γυαλιά που φορεί ο χρήστης, η οποία καταγράφει εικόνες και τις προβάλλει στο ασύρματο εμφύτευμα αμφιβληστροειδούς 2 mm επί 2 mm. Το εμφύτευμα στη συνέχεια μετατρέπει το φως σε ηλεκτρικούς παλμούς που αποστέλλονται στον εγκέφαλο.

Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι το 84% μιας ομάδας 32 πασχόντων από Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας (ΗΕΩ) που είχαν το εμφύτευμα ανέφεραν ότι χρησιμοποιούσαν προσθετική όραση στο σπίτι για την ανάγνωση αριθμών ή λέξεων. Κατά μέσο όρο, οι συμμετέχοντες βελτιώθηκαν κατά 25 γράμματα – ή περίπου πέντε γραμμές – σε ένα τυπικό οφθαλμολογικό διάγραμμα κατά τη χρήση της συσκευής.

Ένας συμμετέχων μπορούσε να προχωρήσει 59 γράμματα, ή σχεδόν 12 γραμμές, βαθύτερα από πριν.

«Είναι η πρώτη φορά που οποιαδήποτε προσπάθεια αποκατάστασης της όρασης έχει επιτύχει τέτοια αποτελέσματα σε μεγάλο αριθμό ασθενών», δήλωσε ο José-Alain Sahel, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης και πρόεδρος του τμήματος οφθαλμολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Πίτσμπουργκ.

«Περισσότερο από το 80% των ασθενών ήταν σε θέση να διαβάσουν γράμματα και λέξεις, και μερικοί από αυτούς διαβάζουν σελίδες από ένα βιβλίο».

Η έρευνα χρηματοδοτήθηκε από την Science Corporation, την αμερικανική επιχείρηση που κατασκευάζει τη συσκευή σύμφωνα με το σχέδιο του Daniel Palanker, καθηγητή οφθαλμολογίας στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. Η εταιρεία έχει υποβάλει αίτηση για άδεια κλινικής χρήσης για το προϊόν στις ΗΠΑ και την Ευρώπη.

Πηγή: ft

