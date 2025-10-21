Οι γυναίκες που έχουν θηλάσει έχουν μεγαλύτερα ποσοστά προστασίας κατά του καρκίνου του μαστού

Τον 18ο αιώνα, οι γιατροί παρατήρησαν ότι οι μοναχές είχαν από τα υψηλότερα ποσοστά καρκίνου του μαστού. Ήταν μια από τις πρώτες ενδείξεις που οδήγησαν τους επιστήμονες να υποψιαστούν ότι η τεκνοποίηση και ο θηλασμός θα μπορούσαν να προστατεύσουν από την ασθένεια.

Τα σύγχρονα δεδομένα έχουν επιβεβαιώσει την παρατήρηση αιώνων, αλλά οι βιολογικοί λόγοι πίσω από αυτήν παραμένουν ασαφείς. Οι εξηγήσεις συχνά επικεντρώνονται στις ορμονικές αλλαγές που σχετίζονται με την εγκυμοσύνη, αλλά έρευνα που δημοσιεύθηκε την Τρίτη στο Nature διαπίστωσε ότι ο θηλασμός παρέχει μακροχρόνια ανοσολογική προστασία, σύμφωνα με τον Guardian.

Η καθηγήτρια Sherene Loi, κλινική επιστήμονας στο Κέντρο Καρκίνου Peter MacCallum στη Μελβούρνη, δήλωσε ότι το πιο εξελιγμένο επίπεδο του ανοσοποιητικού συστήματος, που ονομάζεται προσαρμοστικό ανοσοποιητικό σύστημα, περιλαμβάνει Τ-κύτταρα που αντιδρούν έναντι συγκεκριμένων ιών ή βακτηρίων – και επίσης κατά του καρκίνου. Αυτή η απόκριση είναι «ένα από τα πολύ σύγχρονα θεραπευτικά μας όπλα κατά του καρκίνου» .

Η Λόι, επικεφαλής συγγραφέας της νέας μελέτης, δήλωσε ότι η ομάδα της είχε παρατηρήσει ότι ορισμένοι καρκίνοι του μαστού είχαν μεγάλες ποσότητες αυτών των εξειδικευμένων ανοσοκυττάρων, ενώ άλλοι είχαν πολύ λίγα. Οι ασθενείς που είχαν περισσότερα κύτταρα είχαν καλύτερα αποτελέσματα, ιδιαίτερα για έναν από τους πιο επιθετικούς τύπους: τον τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού. Αυτά τα ανοσοκύτταρα βρέθηκαν επίσης σε υγιή ιστό του μαστού.

Στόχος της μελέτης

Η μελέτη επεδίωξε να διερευνήσει γιατί αυτά τα Τ-κύτταρα ήταν ήδη εκεί, αν σχετίζονταν με την εγκυμοσύνη και τον θηλασμό και αν προστάτευαν από τον σχηματισμό και την ανάπτυξη καρκίνου του μαστού.

Οι ερευνητές μελέτησαν τον μη καρκινικό ιστό του μαστού περισσότερων από 260 γυναικών από διαφορετικούς πληθυσμούς που είχαν υποβληθεί σε μείωση του μαστού ή σε χειρουργική επέμβαση για τη μείωση του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου του μαστού.

Διαπίστωσαν ότι όσες απέκτησαν παιδιά είχαν περισσότερα από αυτά τα εξειδικευμένα κύτταρα, που ονομάζονται CD8⁺ Τ-κύτταρα. Αυτά τα κύτταρα παρέμειναν στο στήθος για περισσότερα από 30 χρόνια μετά την εγκυμοσύνη.

Χρησιμοποιώντας μοντέλα ποντικών, οι ερευνητές εμφύτευσαν στη συνέχεια καρκινικά κύτταρα στο ισοδύναμο του ιστού του μαστού τους και διαπίστωσαν ότι αναπτύσσονταν λιγότερο στα ποντίκια που είχαν γεννήσει κουτάβια και είχαν θηλάσει, σε σχέση με τα παρθένα ποντίκια.

Όταν εξάντλησαν τα Τ-κύτταρα από τα ποντίκια με τα κουτάβια, έχασαν την προστασία. Αυτό υποδηλώνει ότι τα Τ-κύτταρα ήταν άμεσα υπεύθυνα για το φαινόμενο, είπε ο Loi.

Στη συνέχεια, οι ερευνητές διερεύνησαν εάν οι γυναίκες που θήλαζαν ζούσαν περισσότερο με τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού. Εξέτασαν μελέτες που αφορούσαν περισσότερες από 1.000 ασθενείς με καρκίνο του μαστού που διαγνώστηκαν μετά τη γέννηση παιδιών και είχαν ένα αρχείο του ιστορικού θηλασμού τους.

Τα ευρήματα

Διαπίστωσαν ότι οι γυναίκες που είχαν θηλάσει είχαν καλύτερη απόδοση από τον τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού σε σχέση με εκείνες που δεν είχαν θηλάσει. Οι όγκοι τους είχαν επίσης περισσότερα ανοσοκύτταρα, γεγονός που υποδηλώνει ότι υπήρχε συνεχής ανοσολογική ενεργοποίηση και ρύθμιση από τον οργανισμό κατά του καρκίνου του μαστού.

«Τα βασικά μηνύματα που πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι ότι η εγκυμοσύνη και ο θηλασμός αφήνουν πίσω τους μακρόβια προστατευτικά ανοσοκύτταρα στο μαστό και στο σώμα, και αυτά τα κύτταρα βοηθούν στη μείωση του κινδύνου και στη βελτίωση της άμυνας κατά του καρκίνου του μαστού, ιδιαίτερα του τριπλά αρνητικού καρκίνου του μαστού, αλλά ενδεχομένως και άλλων μορφών καρκίνου καθώς και ασθενειών», δήλωσε η Loi.

Η Λόι είπε ότι η μελέτη παρείχε μια εξήγηση γιατί ο θηλασμός είναι προστατευτικός, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον για να προσπαθήσει να αναδημιουργήσει αυτό το αποτέλεσμα σε γυναίκες που δεν έχουν παιδιά ή δεν μπορούν να θηλάσουν.

Η κατανόηση του βιολογικού μηχανισμού θα μπορούσε να βοηθήσει στην ανάπτυξη εμβολίων και νέων στρατηγικών για την μίμηση αυτής της προστασίας, είπε.

Τόνισε ότι ακόμη και αν οι γυναίκες θηλάζουν, δεν υπάρχει 100% εγγύηση ότι δεν θα εμφανίσουν καρκίνο του μαστού. «Οι επιπτώσεις είναι πραγματικά πολύ μικρές για κάθε άτομο, αλλά σε ολόκληρο τον πληθυσμό οι επιπτώσεις είναι μεγάλες».

Η αναπληρώτρια καθηγήτρια Wendy Ingman από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Αδελαΐδας δήλωσε ότι όσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια του θηλασμού, τόσο μεγαλύτερα είναι τα οφέλη. Είπε ότι για κάθε έτος θηλασμού, υπάρχει μείωση 4% στον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού στη μητέρα καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής της.

«Αυτή η μελέτη δείχνει ότι η τεκνοποίηση και ο θηλασμός προκαλούν μακροχρόνιες αλλαγές στα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην προστασία του μαστού από τον καρκίνο», είπε. «Ελπίζω ότι αυτό το είδος έρευνας να οδηγήσει σε νέες προσεγγίσεις για τη μείωση του κινδύνου καρκίνου του μαστού στις γυναίκες».

