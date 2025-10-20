Ωνάσειο Νοσοκομείο: Την Τρίτη τα εγκαίνια του Ωνάσειου Εθνικού Μεταμοσχευτικό Κέντρο και  Ωνάσειου Παίδων

Αλλαγή σελίδας για το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο το οποίο πλέον ονομάζεται Ωνάσειο Νοσοκομείο καθώς προχωράει με σταθερά βήματα προς τη νέα ψηφιακή εποχή με φιλοδοξία να γίνει το πρώτο πλήρως ψηφιακό νοσοκομείο στην Ελλάδα και ένα από τα καλύτερα στην Ευρώπη.

Το Ωνάσειο εκσυγχρονίστηκε πλήρως: οι αίθουσες των χειρουργείων ανακαινίστηκαν και επανεξοπλίστηκαν. Τοποθετήθηκαν αυτοτελή συστήματα κλιματισμού και αερισμού σε κάθε χειρουργείο, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων. Προστέθηκαν νέα υβριδικά χειρουργεία και κλίνες στις ανανεωμένες Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Εγκαταστάθηκαν υπερσύγχρονα απεικονιστικά συστήματα και εργαστήρια. Το κυριότερο είναι ότι το Ωνάσειο ήδη λειτουργεί στην ψηφιακή εποχή και εφαρμόζει πρακτικές της τεχνητής νοημοσύνης.

«Φιλοδοξούμε να είναι το πρώτο πλήρως ψηφιακό νοσοκομείο στην Ελλάδα και ένα από τα καλύτερα στην Ευρώπη.». Τα παραπάνω ανέφερε ο Πρόεδρος Ιδρύματος Ωνάση Αντώνης Σ. Παπαδημητρίου σε σημερινή συνέντευξη Τύπου με αφορμή τα εγκαίνια του πρώτου Μεταμοσχευτικού Κέντρου ενηλίκων και Παίδων που θα γίνουν αύριο παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκης και της ηγεσία του υπουργείου Υγείας.

Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο μετονομάστηκε σε Ωνάσειο Νοσοκομείο

Τη σημερινή δομή του Νοσοκομείου συνθέτουν το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, το οποίο ανακαινίστηκε ριζικά και εξοπλίστηκε με νέα ιατρικά μηχανήματα που βρίσκονται στην αιχμή της τεχνολογίας, καθώς και το νέο κτίριο στο οποίο στεγάζονται το Ωνάσειο Εθνικό Μεταμοσχευτικό Κέντρο και το Ωνάσειο Παίδων, που αποτελούν νέες δομές, αφιερωμένες στις μεταμοσχεύσεις και στους παιδιατρικούς ασθενείς. Προϋπάρχουσες και νέες υποδομές συνθέτουν ένα νέο, ενιαίο οικοσύστημα που αναπτύσσεται και λειτουργεί σε ένα σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον, το οποίο πρακτικά καθιστά το Ωνάσειο ως το πρώτο πλήρως ψηφιοποιημένο νοσοκομείο στη χώρα.

«Με τη δωρεά του Ιδρύματος Ωνάση δεν παραδίδεται απλώς ένα υπερσύγχρονο κτίριο, όπου η τεχνολογία τίθεται στην υπηρεσία των ανθρώπων, αλλά ένα σημείο αναφοράς για την πρόοδο της ιατρικής στη χώρα μας. Ένας ενιαίος οργανισμός που ονομάζεται πλέον Ωνάσειο Νοσοκομείο. Ένα νοσοκομείο για όλους.» ανέφερε ο κ. Παπαδημητρίου.

Ο πρόεδρος του Ωνάσειου Νοσοκομείου Ιωάννης Μπολέτης ανέφερε ότι: « Το νέο Ωνάσειο Νοσοκομείο είναι μια επένδυση στο παρόν αλλά κυρίως στην επόμενη γενιά ιατρών, νοσηλευτών και ερευνητών, διασφαλίζοντας ότι το νοσοκομείο μας θα συνεχίσει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, σώζοντας ζωές και προάγοντας την επιστήμη».

Αναλυτικά η δυναμικότητα νέου νοσοκομείου είναι:

Κλίνες: 185 (από 131)

Κλίνες ΜΕΘ: 54 (από 36)

Χειρουργικές αίθουσες

Συμβατικά χειρουργεία: 4

Υβριδικές αίθουσες: 2 (από 0)

Αιμοδυναμικά εργαστήρια: 4 (από 3)

Το Εθνικό Μεταμοσχευτικό Κέντρο και το Ωνάσειο Παίδων

Τα έργα της δωρεάς του Ιδρύματος, η οποία μέχρι σήμερα ανέρχεται στα €82 εκατ., ξεκίνησαν το 2019. Η δωρεά συνεχίζεται με επενδύσεις επιπλέον €10 εκατ., τα οποία θα διατεθούν μέσα στα επόμενα χρόνια, στο πλαίσιο του πρότζεκτ «Νοσοκομείο του Μέλλοντος», για να χρηματοδοτήσουν περισσότερες από 50 καινοτομίες.

Το μεγαλύτερο μέρος των πόρων, από την αρχική σύμβαση δωρεάς (26/07/2018), αλλά και των τροποποιήσεων που ακολούθησαν, αφορά την κατασκευή του νέου κτιρίου, το οποίο φιλοξενεί μεταξύ άλλων το Εθνικό Μεταμοσχευτικό Κέντρο και το Ωνάσειο Παίδων και εκτείνεται συνολικά σε 4 ορόφους, πέραν του ισογείου. Οι νέες υποδομές δεν στοχεύουν μόνο στην αύξηση της δυναμικότητας του Νοσοκομείου, αλλά και στη διεύρυνση των θεραπευτικών και κλινικών δυνατοτήτων του, μέσα από υβριδικά χειρουργεία, ρομποτικά συστήματα και νέα, υπερσύγχρονα αιμοδυναμικά εργαστήρια.

Στη δωρεά περιλαμβάνονται η προμήθεια και η εγκατάσταση ιατρικού εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας, συνολικού κόστους €25 εκατ., ενώ σημαντικό μέρος της δωρεάς διατέθηκε για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του νοσοκομείου, που παρέχει πολλαπλάσιες δυνατότητες και στον επαγγελματία υγείας και στον ασθενή.

Οι νέες τεχνολογικές και ψηφιακές υποδομές στο νέο Ωνάσειο και η Τεχνητή Νοημοσύνη

Στο νέο Ωνάσειο Νοσοκομείο, η δέσμευση για παροχή της καλύτερης δυνατής φροντίδας μεταφράζεται σε μια σημαντική επένδυση σε τεχνολογίες αιχμής, με την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) να βρίσκεται στον πυρήνα των νέων ψηφιακών συστημάτων. Αυτές οι καινοτόμες ψηφιακές λύσεις και τα προηγμένα συστήματα απεικόνισης, ενισχυμένα από την ΤΝ, επιτρέπουν στο Ωνάσειο να προσφέρει στους ασθενείς ταχύτερες, ακριβέστερες και ασφαλέστερες διαγνώσεις, πιο αποτελεσματικές θεραπείες και, συνολικά, μια πιο φιλική και άνετη εμπειρία. Ουσιαστικά, το Ωνάσειο βρίσκεται σε μια νέα εποχή ιατρικής ακρίβειας και εξατομικευμένης φροντίδας, όπου η τεχνολογία και η ΤΝ λειτουργούν ως πολύτιμοι σύμμαχοι του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, αναλύοντας δεδομένα και υποστηρίζοντας τη λήψη αποφάσεων.

Οι μεταμοσχεύσεις που θα κάνει το Ωνάσειο Εθνικό Μεταμοσχευτικό Κέντρο

Υπεύθυνος για την Εθνική Στρατηγική στις μεταμοσχεύσεις είναι ο Ελληνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων. Το Ωνάσειο Νοσοκομείο ήρθε να συμπράξει, να συνεργαστεί, να ενισχύσει και να διευκολύνει την προσπάθεια για περισσότερες δωρεές και μεταμοσχεύσεις συμπαγών οργάνων.

Πέρα από τις μεταμοσχεύσεις καρδιάς και πνεύμονα, που γίνονται αποκλειστικά στο Ωνάσειο, το Νοσοκομείο πραγματοποιεί μεταμοσχεύσεις νεφρού σε παιδιά χαμηλού βάρους από ζώντα δότη (συνήθως γονέα), που μέχρι σήμερα πραγματοποιούνταν μόνο στο εξωτερικό.

Στον σχεδιασμό βρίσκονται και οι ζώσες μεταμοσχεύσεις ήπατος σε παιδιά.

Για όλες αυτές τις ιατρικές πράξεις το Ωνάσειο συνεργάζεται στενά με δημόσια νοσοκομεία της χώρας, όπως με το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν» για τον πνεύμονα και το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό» και το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού» για τις μεταμοσχεύσεις νεφρού.

Υλοποιείται δηλαδή η εξαγγελία που είχε γίνει από το Ίδρυμα Ωνάση πριν από πέντε χρόνια, στην εκδήλωση θεμελίωσης του νέου νοσοκομείου, ότι θα δημιουργηθεί ένα μεγάλο πανελλαδικό δίκτυο για τις μεταμοσχεύσεις ώστε η χώρα να μπορεί μελλοντικά να αντιμετωπίζει αυτόνομα τις ανάγκες της.

