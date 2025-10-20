Συνεχίζονται οι παράνομες χρώσεις των ιδιωτικών διαγνωστικών στους ασφαλισμένους: «Θα λύνεται η σύμβαση» προειδοποίει ο ΕΟΠΥΥ

Δεν έχουν τέλος οι καταγγελίες ασφαλισμένων προς τον ΕΟΠΥΥ για πρόσθετες χρεώσεις από ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια που ζητάνε στους ασθενείς όταν φτάνουν στο ταμείο.

Μάλιστα το πρόβλημα είναι τόσο έντονο που ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025 ανακοίνωσε ότι η είσπραξη οποιασδήποτε αμοιβής πέραν της νόμιμης συμμετοχής από τα συμβεβλημένα Ιδιωτικά Διαγνωστικά Εργαστήρια και Πολυϊατρεία απαγορεύεται ρητά.

Μάλιστα ο Οργανισμός τονίζει ότι θα προχωράει σε αυτόματη λύση της συμβάσεων με όσα ιδιωτικά διαγνωστικά ή πολυϊατρεία που αρνούνται να εκτελέσουν τα παραπεμπτικά των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ αναφέρει:

«Με αφορμή καταγγελίες πολιτών σχετικά με την είσπραξη ή την προσπάθεια είσπραξης πρόσθετων χρεώσεων πέραν της νόμιμης συμμετοχής του ασφαλισμένου, από Ιδιωτικά Διαγνωστικά Εργαστήρια και Ιδιωτικά Πολυϊατρεία, ενημερώνουμε τους ασφαλισμένους για τα κάτωθι:

Σύμφωνα με το εδ.2, περ.8 παρ1 του άρθρου .6 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του ΕΟΠΥΥ, (ΦΕΚ 2106/τ.Β’/02-05-2025), «Τα συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα δεν απαιτούν επιπλέον δαπάνη από τους δικαιούχους του Οργανισμού για τις εξετάσεις αυτές, ούτε για πρόσθετες υπηρεσίες, εφόσον αυτές δεν προβλέπονται στη σύμβαση ή σε άλλη νομοθετική διάταξη.

Σύμφωνα με τους όρους 13, 14 και 15 της σύμβασης που έχει συνάψει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με τους παρόχους για εκτέλεση παρακλινικών εξετάσεων, η είσπραξη οποιασδήποτε αμοιβής πέραν της νόμιμης συμμετοχής από τα συμβεβλημένα Ιδιωτικά Διαγνωστικά Εργαστήρια και Πολυϊατρεία ρητά απαγορεύεται.

Επίσης, σύμφωνα με τους όρους 2,3 και 9 της ανωτέρω σύμβασης οι συγκεκριμένοι πάροχοι οφείλουν να εκτελούν, βάσει του μηχανολογικού εξοπλισμού και του επιστημονικού προσωπικού που κατά δήλωσή τους διαθέτουν για τη λειτουργία των διαφόρων τμημάτων τους, όλες τις εξετάσεις που προβλέπεται αυτά να διενεργούν, χωρίς να κάνουν επιλογή εξετάσεων και παραπεμπτικών.

Στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ (www.eopyy.gov.gr – Πάροχος Υγείας – edapy – Iατρικές Πράξεις ανά Ειδικότητα) αναγράφονται οι ιατρικές πράξεις – εξετάσεις που αποζημιώνονται από τον Οργανισμό με αναφορά του σχετικού νομοθετικού πλαισίου.

Ο Οργανισμός έχει ήδη απευθύνει, με παλαιότερες ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του αυστηρή σύσταση προς τους συμβεβλημένους παρόχους για την τήρηση των παραπάνω νόμιμων και συμβατικών υποχρεώσεών τους, η παράβαση των οποίων θα ενεργοποιεί τις διαδικασίες επιβολής κυρώσεων από τον ΕΟΠΥΥ.

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 69 του ν.5102/2024 προβλέπεται ότι οι συμβάσεις όσων αρνούνται την παροχή υπηρεσιών ή την εκτέλεση παραπεμπτικών σε δικαιούχους περίθαλψης του Οργανισμού, θα λύνονται αυτοδικαίως και αζημίως για τον ΕΟΠΥΥ.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ όπως απευθύνουν τις καταγγελίες τους για τυχόν παράνομες ή αντισυμβατικές συμπεριφορές των συμβεβλημένων παρόχων, στην Αυτοτελή Διεύθυνση Ελέγχου Συμβάσεων και Παρόχων του Οργανισμού ([email protected]).

