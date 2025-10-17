Lifestyle Medicine: Ο σύμμαχος της γυναίκας για υγεία και ευεξία στην εμμηνόπαυση

Η εμμηνόπαυση μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία για μια ζωή με λιγότερα βάρη και περισσότερη ποιότητα ζωής. Αυτό είναι το μήνυμα που έστειλε η Ελληνική Εταιρεία Εμμηνόπαυσης (ΕΛ.ΕΤ.ΕΜ) με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εμμηνόπαυσης (18 Οκτωβρίου).

Οι ειδικοί της ΕΛ.ΕΤ.ΕΜ σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποίησε σήμερα υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων, με θέμα «Lifestyle Medicine: Το κλειδί για την ποιότητα ζωής στην εμμηνόπαυση», ανέδειξαν τη σημασία της ολιστικής φροντίδας της γυναίκας στη μέση ηλικία και μετά.

Το φετινό μήνυμα όπως καθορίστηκε από τη Διεθνή Εταιρεία Εμμηνόπαυσης (International Menopause Society), επικεντρώθηκε στη Lifestyle Medicine – μια σύγχρονη ιατρική προσέγγιση που εστιάζει στη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής μέσα από αλλαγές στον τρόπο ζωής, όπως η ισορροπημένη διατροφή, η φυσική δραστηριότητα, ο ποιοτικός ύπνος, η διαχείριση του στρες και η ψυχική ευεξία.

Οι ομιλητές της εκδήλωσης συμφώνησαν ότι η εμμηνόπαυση δεν είναι το τέλος, αλλά η αρχή μιας νέας, δημιουργικής και δυναμικής περιόδου στη ζωή κάθε γυναίκας – μιας φάσης που μπορεί να γίνει περίοδος ανανέωσης, δύναμης και αυτογνωσίας, όταν συνοδεύεται από ενημέρωση, φροντίδα και θετική στάση.

«Η εμμηνόπαυση αποτελεί ένα απολύτως φυσιολογικό φαινόμενο στη ζωή κάθε γυναίκας. Είναι το πέρασμα σε μια νέα φάση, η οποία –αν και συχνά συνοδεύεται από αλλαγές και προκλήσεις– δεν πρέπει να προκαλεί φόβο ή ανησυχία. Αντιθέτως, μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία για μια ζωή με λιγότερα βάρη και περισσότερη ποιότητα», τόνισε ο Δρ. Παναγιώτης Χριστόπουλος, MD, MSc, PhD, IFEPAG, Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής – Γυναικολογίας, ΕΚΠΑ.

Ο ίδιος επεσήμανε ότι η σωστή ενημέρωση, η πρόληψη και η τακτική ιατρική παρακολούθηση επιτρέπουν στις γυναίκες να αναγνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν έγκαιρα τυχόν αλλαγές, διατηρώντας την υγεία και τη ζωτικότητά τους. Παράλληλα, η απουσία της έμμηνης ρύσης απαλλάσσει πολλές γυναίκες από χρόνιες ενοχλήσεις, προσφέροντας ελευθερία, άνεση και μια νέα αίσθηση ισορροπίας.

Από την πλευρά του, ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος, Personal Development Advisor και CEO της Infinity Life Coaching, σημείωσε ότι η εμμηνόπαυση είναι μια βαθιά ανθρώπινη μετάβαση που αξίζει να αγκαλιαστεί: «Η κοινωνική ζωή αποκτά ιδιαίτερη σημασία: η επαφή, η φιλία και η αίσθηση κοινότητας γίνονται πηγές δύναμης και συναισθηματικής ισορροπίας. Η σύνδεση με άλλους ανθρώπους μειώνει το άγχος, ενισχύει τη χαρά και βοηθά το σώμα και το νου να βρουν ξανά τον ρυθμό τους. Γιατί τελικά, η ζωή “σε σύνδεση” είναι το πιο φυσικό και βαθύ φάρμακο της ψυχής».

«Η εμμηνόπαυση δε ξεκινά ξαφνικά και θα πρέπει να προσεγγίζεται εξατομικευμένα για την κάθε γυναίκα με τη διατροφή να αποτελεί δομικό λιθο υποστήριξης. Η διατροφική “προετοιμασία” του σώματος πρέπει να ξεκινά εγκαίρως και να περιλαμβάνει θρεπτικά συστατικά που καλύπτουν τις αυξημένες αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ανάγκες της περιόδου της εμμηνόπαυσης», τόνισε η Δρ. Βαλεντίνη Κωνσταντινίδου, Διατροφολόγος – Διαιτολόγος και Ιδρύτρια του DNANUTRICOACH.

Η διατροφή στην εμμηνόπαυση δε πρέπει να δίνεται ως μια γενική οριζόντια οδηγία, αλλά οφείλει να προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε οργανισμού, με συνεργασία μεταξύ γυναικολόγου, ενδοκρινολόγου και διατροφολόγου. «Στην εμμηνόπαυση κυκλοφορούν πολλοί διατροφικοί μύθοι που συχνά οδηγούν σε σύγχυση και λανθασμένες επιλογές. Η επιστημονικά τεκμηριωμένη και εξατομικευμένη διατροφή μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην ορμονική ισορροπία, τη διατήρηση υγιούς βάρους και την πρόληψη χρόνιων νοσημάτων», κατέληξε η Δρ. Κωνσταντινίδου.

Στην αξία της ψυχικής και σωματικής ευεξίας εστίασε η Αθανασία Παππά, Πρόεδρος της ΕΛ.ΕΤ.ΕΜ (www.eletem.org): «Η εμμηνόπαυση σηματοδοτεί ένα νέο, δημιουργικό κεφάλαιο στη ζωή κάθε γυναίκας. Με ενημέρωση, υποστήριξη και αυτοπεποίθηση, μπορούμε να μετατρέψουμε αυτή τη φάση σε περίοδο δύναμης, ευεξίας και προσωπικής ανανέωσης. Η ευεξία δεν είναι πολυτέλεια· είναι δικαίωμα και αναγκαιότητα. Όταν δώσουμε προτεραιότητα στη σωματική, ψυχική και συναισθηματική μας υγεία, η εμμηνόπαυση μπορεί να γίνει εποχή άνθισης και ανανέωσης».

Κλείνοντας, η Καίτη Αντωνοπούλου, Γενική Γραμματέας της ΕΛ.ΕΤ.ΕΜ., υπογράμμισε ότι ο ρόλος της εταιρείας είναι να συνεχίσει να ενημερώνει και να ευαισθητοποιεί το κοινό.

«Η ΕΛ.ΕΤ.ΕΜ. προωθεί την ενημέρωση, την εκπαίδευση και τη συνεργασία με επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς, με στόχο την ενδυνάμωση της σύγχρονης γυναίκας και την αποδόμηση στερεοτύπων γύρω από την εμμηνόπαυση. Θέλουμε οι γυναίκες να ζουν αυτή τη φάση της ζωής τους με γνώση, σιγουριά και θετική στάση».

