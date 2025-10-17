ΕΟΜ: Το SMS που «εκτόξευσε» τον αριθμό των δωρητών οργάνων και ιστών- 15.000 εγγραφές μέσα σε 10 μέρες

Δεκαπέντε χιλιάδες νέοι δωρητές οργάνων και ιστών γράφτηκαν μέσα σε δέκα ημέρες στο Εθνικό Μητρώο Δωρητών Οργάνων εκτοξεύοντας τον συνολικό αριθμό σε 50.000!

Η συγκινητική αυτή ανταπόκριση των πολιτών σημειώθηκε μετά το κάλεσμα του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) μέσω του SMS, που απέστειλε σταδιακά από τις 3 έως και τις 10 Οκτώβριου σε 3, 5 εκατομμύρια συμπολίτες μας.

Αναλυτικά η ΗΔΙΚΑ, μετά από πρωτοβουλία του Υπουργού Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη και σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ), απέστειλε την Παρασκευή 3 Οκτώβριου σταδιακά σε 3,5 εκ. πολίτες, που διαθέτουν άυλη συνταγογράφηση ενημερωτικό μήνυμα για τη Δωρεά Οργάνων και Ιστών μέσα από το οποίο, όποιος επιθυμούσε μπορούσε να εγγραφεί ως «Δωρητής Οργάνων» στο Εθνικό Μητρώο Δωρητών Οργάνων.

Η Ενέργεια ολοκληρώθηκε την Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025. Τα αποτελέσματα της δράσης, είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά και καταγράφονται ως εξής:

-Μέσα σε 10 ημέρες πραγματοποιήθηκαν 65.000 επισκέψεις στην ιστοσελίδα του ΕΟΜ www.eom.gr. Η συνήθης επισκεψιμότητα ενός 10ημέρου στην ιστοσελίδα του ΕΟΜ είναι περί τις 5.000 επισκέψεις.

-Μέσα στο ως άνω 10ήμερο εγγράφηκαν περί τους 15.000 νέους δωρητές οργάνων. Οι συνήθεις εγγραφές ενός δεκαημέρου είναι περί τις 200.

-Το Εθνικό Μητρώο Δωρητών Οργάνων, από το τέλος του 2018 που συστάθηκε (N.4512/2018) μέχρι μία ημέρα πριν την έναρξη της ενημέρωσης από την ΗΔΙΚΑ, αριθμούσε 35.000 εγγεγραμμένους Δωρητές Οργάνων.

Σήμερα, με την ως άνω δράση, αριθμεί 50.000 Δωρητές, αύξηση της τάξεως του 42% μέσα σε 10 μόλις ημέρες.

Ο ΕΟΜ ευχαριστεί θερμά τους πολίτες που ανταποκρίθηκαν στο «κάλεσμα ζωής» του Υπουργείου Υγείας, όπως επίσης και την ΗΔΙΚΑ για την υλοποίηση της δράσης και ενημερώνει ότι:

Η αποστολή των ενημερωτικών e-mails θα πραγματοποιείται κάθε Οκτώβριο , με την αφορμή του εορτασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας Δωρεάς Οργάνων, Ιστών και Κυττάρων.

, με την αφορμή του εορτασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας Δωρεάς Οργάνων, Ιστών και Κυττάρων. Η φυσική κάρτα (πλαστική) έχει καταργηθεί και με την ολοκλήρωση του νέου πληροφοριακού συστήματος του ΕΟΜ (έργο σε εξέλιξη), οι δωρητές θα λάβουν την κάρτα τους σε ψηφιακή μορφή. Μέχρι τότε μπορούν να αποθηκεύουν ή και να εκτυπώνουν από το σύστημα της εγγραφής την «προσωρινή» Κάρτα Δωρητή.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθύνεστε στο [email protected]

Για την εγγραφή σας στο Μητρώο Δωρητών: https://www.eomdonors.gr/eom/

Διαβάστε επίσης:

Πενικιλίνη: Έχετε σίγουρα αλλεργία; Ποιοι είναι οι κίνδυνοι – Ποια εξέταση το επιβεβαιώνει

Χρηστικές οδηγίες για την πρόληψη των πτώσεων στους ηλικιωμένους

Θεμιστοκλέους για Νοσοκομείο Σπάρτης: «Το πιο σύγχρονο της Ευρώπης – Θα είναι έτοιμο τον Φεβρουάριο του 2027 με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος»