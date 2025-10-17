search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.10.2025 15:32
search
MENU CLOSE
ΥΓΕΙΑ

Ρίτα Μελά ΡΙΤΑ ΜΕΛΑ

17.10.2025 14:58

ΕΟΜ: Το SMS που «εκτόξευσε» τον αριθμό των δωρητών οργάνων και ιστών- 15.000 εγγραφές μέσα σε 10 μέρες

17.10.2025 14:58
dwrea-organwn

Δεκαπέντε χιλιάδες νέοι δωρητές οργάνων  και ιστών γράφτηκαν μέσα σε δέκα ημέρες στο Εθνικό Μητρώο Δωρητών Οργάνων εκτοξεύοντας τον συνολικό αριθμό σε 50.000!

Η συγκινητική αυτή ανταπόκριση των πολιτών σημειώθηκε μετά το κάλεσμα του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) μέσω του SMS, που απέστειλε σταδιακά από τις 3 έως και τις 10 Οκτώβριου σε 3, 5 εκατομμύρια συμπολίτες μας.

Αναλυτικά η ΗΔΙΚΑ, μετά από πρωτοβουλία του Υπουργού Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη και σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ), απέστειλε την Παρασκευή 3 Οκτώβριου σταδιακά σε 3,5 εκ. πολίτες,  που διαθέτουν άυλη συνταγογράφηση ενημερωτικό μήνυμα για τη Δωρεά Οργάνων και Ιστών μέσα από το οποίο, όποιος επιθυμούσε μπορούσε να εγγραφεί ως «Δωρητής Οργάνων» στο Εθνικό Μητρώο Δωρητών Οργάνων.

Η Ενέργεια ολοκληρώθηκε την Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025. Τα αποτελέσματα της δράσης, είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά και καταγράφονται ως εξής:

-Μέσα σε 10 ημέρες πραγματοποιήθηκαν 65.000 επισκέψεις στην ιστοσελίδα του ΕΟΜ www.eom.gr. Η συνήθης επισκεψιμότητα ενός 10ημέρου στην ιστοσελίδα του ΕΟΜ είναι περί τις 5.000 επισκέψεις.

-Μέσα στο ως άνω 10ήμερο εγγράφηκαν περί τους 15.000 νέους δωρητές οργάνων. Οι συνήθεις εγγραφές ενός δεκαημέρου είναι περί τις 200.

-Το Εθνικό Μητρώο Δωρητών Οργάνων, από το τέλος του 2018 που συστάθηκε (N.4512/2018) μέχρι μία ημέρα πριν την έναρξη της ενημέρωσης από την ΗΔΙΚΑ, αριθμούσε 35.000 εγγεγραμμένους Δωρητές Οργάνων.

Σήμερα, με την ως άνω δράση, αριθμεί 50.000 Δωρητές, αύξηση της τάξεως του 42% μέσα σε 10 μόλις ημέρες.

Ο ΕΟΜ ευχαριστεί θερμά τους πολίτες που ανταποκρίθηκαν στο «κάλεσμα ζωής» του Υπουργείου Υγείας, όπως επίσης και την ΗΔΙΚΑ για την υλοποίηση της δράσης και ενημερώνει ότι:

  • Η αποστολή των ενημερωτικών e-mails θα πραγματοποιείται κάθε Οκτώβριο, με την αφορμή του εορτασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας Δωρεάς Οργάνων, Ιστών και Κυττάρων.
  • Η φυσική κάρτα (πλαστική) έχει καταργηθεί και με την ολοκλήρωση του νέου πληροφοριακού συστήματος του ΕΟΜ (έργο σε εξέλιξη), οι δωρητές θα λάβουν την κάρτα τους σε ψηφιακή μορφή. Μέχρι τότε μπορούν να αποθηκεύουν ή και να εκτυπώνουν από το σύστημα της εγγραφής την «προσωρινή» Κάρτα Δωρητή.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθύνεστε στο [email protected]

Για την εγγραφή σας στο Μητρώο Δωρητών:   https://www.eomdonors.gr/eom/

Διαβάστε επίσης:

Πενικιλίνη: Έχετε σίγουρα αλλεργία; Ποιοι είναι οι κίνδυνοι – Ποια εξέταση το επιβεβαιώνει

Χρηστικές οδηγίες για την πρόληψη των πτώσεων στους ηλικιωμένους

Θεμιστοκλέους για Νοσοκομείο Σπάρτης: «Το πιο σύγχρονο της Ευρώπης – Θα είναι έτοιμο τον Φεβρουάριο του 2027 με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump-mikrofona
MEDIA

Ο Ντόναλντ Τραμπ ξανακάνει αγωγή στους New York Times

lawrence_pattinson_new
ΣΙΝΕΜΑ

Όταν η Jennifer Lawrence χόρεψε γυμνή με τον Robert Pattinson

velopoulos_kyriazidis_1710_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επικρίνουν (ορθώς) τον Βελόπουλο και αποδέχονται τον Κυριαζίδη – Η υποκρισία της ΝΔ (videos)

dwrea-organwn
ΥΓΕΙΑ

ΕΟΜ: Το SMS που «εκτόξευσε» τον αριθμό των δωρητών οργάνων και ιστών- 15.000 εγγραφές μέσα σε 10 μέρες

advertorial-
ADVERTORIAL

ΑΕΚ-ΠΑΟΚ: Το ντέρμπι των «Δικεφάλων» έρχεται στην COSMOTE TV

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Σεισμός 4,1 Ρίχτερ νότια του Καστελόριζου - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητο: Ο δήμαρχος του Καστελόριζου αναγκάστηκε να πάει στην Τουρκία για ιατρική εξέταση – Η απάντηση στους επικριτές του

xaris doukas 665- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας: Βαριές καταγγελίες για κυβερνητικές πιέσεις να εκποιηθούν παρανόμως ακίνητα του Γηροκομείου - Τι είπε για τον Άγνωστο Στρατιώτη

bruce-willis-new
LIFESTYLE

Μπρους Γουίλις: «Οι κόρες του θρηνούν, τους λείπει πολύ ο πατέρας τους» λέει η σύζυγός του

radio_arvyla_new
MEDIA

ANT1: Ακόμα δεν άρχισαν οι «Ράδιο Αρβύλα» και το ‘καναν το σατιρικό «θαύμα» τους - Έδωσαν ημερομηνία πρεμιέρας (video)

tsiaras – tsipras – germanos – new
ΚΑΛΧΑΣ

Παροχή έκπληξη από Μητσοτάκη, η υπονόμευση του Τσιάρα, το σχέδιο Τσίπρα και η αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, φάουλ από στελέχη του ΤΑΙΠΕΔ και ο Γερμανός   

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.10.2025 15:32
trump-mikrofona
MEDIA

Ο Ντόναλντ Τραμπ ξανακάνει αγωγή στους New York Times

lawrence_pattinson_new
ΣΙΝΕΜΑ

Όταν η Jennifer Lawrence χόρεψε γυμνή με τον Robert Pattinson

velopoulos_kyriazidis_1710_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επικρίνουν (ορθώς) τον Βελόπουλο και αποδέχονται τον Κυριαζίδη – Η υποκρισία της ΝΔ (videos)

1 / 3