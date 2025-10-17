search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.10.2025 11:28
ΥΓΕΙΑ

Ρίτα Μελά ΡΙΤΑ ΜΕΛΑ

17.10.2025 10:29

Θεμιστοκλέους για Νοσοκομείο Σπάρτης: «Το πιο σύγχρονο της Ευρώπης – Θα είναι έτοιμο τον Φεβρουάριο του 2027 με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος»

17.10.2025 10:29
themistokleous

Ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, με σημερινή του ανάρτηση στα social media, ξεναγεί τους πολίτες στο εργοτάξιο του νέου Νοσοκομείου Σπάρτης και αποκαλύπτει τις λεπτομέρειες ενός έργου που γυρίσει σελίδα για τη Δημόσια Υγεία στη νοτιοανατολική Πελοπόννησο.

«Με την έναρξη λειτουργίας του θα μιλάμε για το πλέον σύγχρονο νοσοκομείο της Ευρώπης», όπως αναφέρει στο video.

Αναλυτικά το νέο νοσοκομείο της Σπάρτης που είναι δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος έχει δυναμικότητα 146 κλινών, αποκλειστικά σε μονόκλινα και δίκλινα δωμάτια. Διαθέτει 12 κλίνες στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας και 8 κλίνες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Επιπλέον θα έχει θεραπευτικούς κήπους που θα συμβάλλουν στην αποθεραπεία των ασθενών με ψυχικά νοσήματα.

«Πρόκειται για δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, το οποίο ευχαριστούμε θερμά. Θα τεθεί σε λειτουργία τον Φεβρουάριο του 2027 και θα παραδοθεί πλήρως τον Αύγουστο του 2027. Πρόκειται για ένα ακόμα εμβληματικό έργο. Για κάθε Ελληνίδα και για κάθε Έλληνα. Αντάξιο της πατρίδας μας και του Εθνικού Συστήματος Υγείας που οικοδομούμε», αναφέρει ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους.

