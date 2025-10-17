search
ΥΓΕΙΑ

Ρίτα Μελά ΡΙΤΑ ΜΕΛΑ

17.10.2025 10:01

Έκκληση ΕΟΔΥ για άμεσο εμβολιασμό των ευάλωτων ομάδων κατά του Covid-19: «Το επόμενο διάστημα θα αυξηθούν οι θάνατοι»

emvolio

Έκκληση απευθύνει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την άμεση έναρξη του εμβολιασμού των ευάλωτων ομάδων κατά της λοίμωξης COVID-19, ενόψει της νέας εμβολιαστικής περιόδου 2025-2026. Παρά την ήπια εκδήλωση της νόσου στους περισσότερους πολίτες, ο ιός εξακολουθεί να προκαλεί σοβαρές επιπλοκές και θανάτους, κυρίως σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και με υποκείμενα νοσήματα.

Η επιδημιολογική εικόνα της COVID-19 έχει βελτιωθεί σημαντικά, με τη συλλογική ανοσία να ενισχύεται μέσω εμβολιασμών και φυσικής νόσησης. Ωστόσο, ο κίνδυνος σοβαρής νόσησης παραμένει υπαρκτός για συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού. Ο ΕΟΔΥ καταγράφει καθημερινά περιστατικά σοβαρής νόσησης και θανάτου, γεγονός που καθιστά επιτακτική την προστασία των ευάλωτων ατόμων.

Οι ευάλωτες ομάδες που πρέπει να εμβολιαστούν

Σύμφωνα με τις συστάσεις της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, ο εμβολιασμός είναι απαραίτητος για:

  • άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω
  • παιδιά από 6 μηνών έως ενήλικες 59 ετών με υποκείμενα νοσήματα
  • άτομα με ανοσοκαταστολή
  • εγκύους με υποκείμενα νοσήματα
  • επαγγελματίες υγείας.

 Το επικαιροποιημένο εμβόλιο

Η χορήγηση του επικαιροποιημένου εμβολίου LP.8.1 (mRNA BioNTech/Pfizer, Comirnaty) θα πραγματοποιηθεί σε ανοσοεπαρκή άτομα ηλικίας 5 ετών και άνω με μία δόση. Για τα άτομα ηλικίας 75 ετών και άνω προβλέπεται επιπλέον δόση με μεσοδιάστημα έξι μηνών από την προηγούμενη. Οι πολίτες μπορούν να προγραμματίσουν το ραντεβού τους μέσω της πλατφόρμας emvolio.gov.gr ή μέσω των φαρμακείων.

Ο καθοριστικός ρόλος της πρόληψης

Ο ΕΟΔΥ υπενθυμίζει ότι η πρόληψη παραμένει το πιο ισχυρό εργαλείο για την προστασία της δημόσιας υγείας. Ο εμβολιασμός των ευάλωτων ομάδων αποτελεί κρίσιμο βήμα για τη μείωση της νοσηρότητας και της θνησιμότητας, καθώς και για τη διατήρηση της σταθερότητας του υγειονομικού συστήματος.

Στα λοιπά μέτρα πρόληψης μετάδοσης του ιού SARs-Cov-2 περιλαμβάνονται:

  • η κατ’ οίκον παραμονή στο σπίτι κατά τη διάρκεια της ανάρρωσης,
  • η σωστή εφαρμογή των μέτρων αναπνευστικής υγιεινής και υγιεινής των χεριών,
  • ο συχνός αερισμός των εσωτερικών χώρων και η τακτική καθαριότητα και απολύμανση επιφανειών και αντικειμένων που χρησιμοποιούνται συχνά.

Άτομα με υψηλό κίνδυνο σοβαρής νόσου, καθώς και οι φροντιστές και οι στενές επαφές τους, μπορούν να κάνουν χρήση μάσκας προσώπου όταν βρίσκονται σε πολυσύχναστους δημόσιους χώρους (Slow increases in COVID-19 observed across EU/EEA as a new variant emerges).

Αν και ο ιός SARS-CoV-2 κυκλοφορεί επί του παρόντος σε χαμηλά επίπεδα στην ΕΕ/ΕΟΧ, η συχνότητά του αναμένεται να αυξηθεί τις επόμενες εβδομάδες. Ο εμβολιασμός παραμένει το πιο αποτελεσματικό μέσο πρόληψης σοβαρής νόσησης και θανάτου. Σύμφωνα με τον  ΕΟΔΥ ο έγκαιρος εμβολιασμός των ευάλωτων συμπολιτών μας, προστατεύει ζωές και ενισχύει την κοινή μας ασπίδα απέναντι στην COVID-19.

