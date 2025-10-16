search
ΠΕΜΠΤΗ 16.10.2025 14:22
search
MENU CLOSE
ΥΓΕΙΑ

Ρίτα Μελά ΡΙΤΑ ΜΕΛΑ

16.10.2025 13:47

Στα «κάγκελα» οι υγειονομικοί – Τους φιμώνει η 2η ΥΠΕ: «Μη μιλάτε σε δημοσιογράφους εάν δεν το ξέρουμε»

16.10.2025 13:47
oenge_giatroi_apergia_0810_1460-820_new

Μια αδιανόητη, για δημοκρατικές χώρες, ανακοίνωση εξέδωσε η 2η Υγειονομική Περιφέρεια προς τους υγειονομικούς του ΕΣΥ  στην οποία τους αναφέρει ότι «απαγορεύεται να μιλούν στους δημοσιογράφους εάν πρώτα δεν το γνωρίζει η διοίκηση»!

Σε μια εποχή, που ναι μεν γίνονται πολλά θετικά βήματα ως προς την κτηριακή υποδομή και τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό  του ΕΣΥ όμως εξαιτίας των δραματικών ελλείψεων σε ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, οι υγειονομικοί είναι στα «κάγκελα», είναι απορίας άξιο γιατί σε μια τέτοια συγκυρία το ίδιο το υπουργείο να  … «ρίχνει λάδι στη φωτιά», τη στιγμή που γνωρίζει ότι οι υγειονομικοί έχουν φτάσει στα όρια τους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της 2ης ΥΠΕ που την υπογραφεί ο διοικητής Χρήστος Ροϊλός αναφέρει:

«Δεν θα δίνετε καμία συνέντευξη Τύπου και δεν θα παρέχονται υπηρεσιακές πληροφορίες σε δημοσιογράφους από τους επιστημονικά υπεύθυνους ή το προσωπικό των μονάδων, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και έγκριση του Διοικητή της 2ης ΥΠΕ. Παρακαλούμε για την πιστή τήρηση των ανωτέρω».

Η αντίδραση της ΟΕΝΓΕ: Δεν θα τους περάσει

Σφοδρή ήταν η αντίδραση των  γιατρών -όπως ήταν φυσικό-  οι οποίοι κάνουν λόγο για «απόπειρα φίμωσης» και για προσπάθεια συγκάλυψης των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το δημόσιο σύστημα υγείας.

Ο πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ Γιάννης Γαλανόπουλος σε δήλωση του τονίζει μεταξύ άλλων: «Η κυβέρνηση και το υπουργείο υγείας βρίσκονται σε πανικό. Η κατάσταση του δημοσίου συστήματος υγείας δεν φτιασιδώνεται όσες κορδέλες και κόψουν κι όσα εγκαίνια κι αν κάνουν. Οι ανακαινισμένοι χώροι δε δουλεύουν χωρίς προσωπικό, χωρίς γιατρούς, χωρίς νοσηλευτές. 

Απαγορεύουν στο προσωπικό να μιλάει, να αναδεικνύει τα προβλήματα. Δε θέλουν να μαθαίνει ο λαός ότι την ίδια ώρα που κόβουν κορδέλες στο Αττικό, η αστυνομία δέρνει τους εργαζόμενους και τους διαδηλωτές. Δε θέλουν να ξέρει ο λαός ότι πίσω από τα ανακαινισμένα επείγοντα είναι πάνω από 100 ασθενείς σε ράντζα στο διάδρομο.

Για του κυβερνητικούς συνδικαλιστές-λιβανιστήρια της κυβερνητικής πολιτικής υπάρχει άπλετος χρόνος στα ΜΜΕ με τις ευλογίες των διοικήσεων και των υπουργών. Για όσους αναδεικνύουν τα προβλήματα και διεκδικούν χρειάζεται ειδική άδεια και πέφτει βούρδουλας.

Δε θα τους περάσει. Οι εργαζόμενοι δεν πρόκειται να τους ζητήσουν την άδεια για να υπερασπιστούν τα δικαιώματα εργαζομένων και ασθενών. Η πολιτική της κυβέρνησης, της ΕΕ και των αστικών κομμάτων που θεωρούν την υγεία του λαού κόστος θα παίρνει την απάντηση που της αξίζει»…

Διαβάστε επίσης

ΙΣΑ για το claw back: Η τραγική περίπτωση 93χρονου μικροβιολόγου που εκλήθη να πληρώσει λίγο πριν πεθάνει στη ΜΕΘ

Μήπως και το ένα ποτήρι κρασί αυξάνει την πιθανότητα για καρκίνο;

Βρετανία: Μαζική αγωγή κατά της Johnson & Johnson για την πασίγνωστη παιδική πούδρα της – «Είναι καρκινογόνα και το ήξεραν»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
MEGA STORIES-gaza-4
MEDIA

MEGA: Η γενοκτονία και η «επόμενη μέρα» σε Ισραήλ- Γάζα στην πρεμιέρα (16/10) της εκπομπής «MEGA Stories» – Αποστολή στα σύνορα

koutsoubas_new_789
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή – Κουτσούμπας: Ο διάλογος με την Τουρκία είναι ναρκοθετημένος

shutdown-1
ΚΟΣΜΟΣ

Προσωρινό «μπλόκο» δικαστή στις απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων λόγω shutdown

parastasi–new
ΘΕΑΤΡΟ

Η συγκλονιστική «Ράβδος» επιστρέφει στο Θέατρο της Οδού Κυκλάδων – Λευτέρης Βογιατζής

Τσαβούσοβλου: Θα «εξοντωθούν» οι Κούρδοι μαχητές που θα παραμείνουν στη ζώνη ασφαλείας στη Συρία - Media
ΚΟΣΜΟΣ

Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις έτοιμες να αναλάβουν δράση στη Γάζα, δηλώνουν πηγές του υπουργείου Άμυνας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bruce-willis-new
LIFESTYLE

Μπρους Γουίλις: «Οι κόρες του θρηνούν, τους λείπει πολύ ο πατέρας τους» λέει η σύζυγός του

ERIETTA_KOURKOULOU
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου για το πρότυπο κέντρο τοκετού που δημιούργησε: Πάμε να βάλουμε ερωτηματικό σε ένα σύστημα πολύ δυνατό στην Ελλάδα

syntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάσα για τους συνταξιούχους η πώληση της ψιλής κυριότητας των ακινήτων

panos-routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: Πήρε εξιτήριο από τον «Ευαγγελισμό», «πρέπει να ξεκουραστεί πλήρως»

pelvic_fracture_new
ΥΓΕΙΑ

Κάταγμα ισχίου: Χρήσιμες συμβουλές για ασφάλεια στο μπάνιο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 16.10.2025 14:21
MEGA STORIES-gaza-4
MEDIA

MEGA: Η γενοκτονία και η «επόμενη μέρα» σε Ισραήλ- Γάζα στην πρεμιέρα (16/10) της εκπομπής «MEGA Stories» – Αποστολή στα σύνορα

koutsoubas_new_789
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή – Κουτσούμπας: Ο διάλογος με την Τουρκία είναι ναρκοθετημένος

shutdown-1
ΚΟΣΜΟΣ

Προσωρινό «μπλόκο» δικαστή στις απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων λόγω shutdown

1 / 3