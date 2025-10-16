Μια αδιανόητη, για δημοκρατικές χώρες, ανακοίνωση εξέδωσε η 2η Υγειονομική Περιφέρεια προς τους υγειονομικούς του ΕΣΥ στην οποία τους αναφέρει ότι «απαγορεύεται να μιλούν στους δημοσιογράφους εάν πρώτα δεν το γνωρίζει η διοίκηση»!

Σε μια εποχή, που ναι μεν γίνονται πολλά θετικά βήματα ως προς την κτηριακή υποδομή και τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό του ΕΣΥ όμως εξαιτίας των δραματικών ελλείψεων σε ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, οι υγειονομικοί είναι στα «κάγκελα», είναι απορίας άξιο γιατί σε μια τέτοια συγκυρία το ίδιο το υπουργείο να … «ρίχνει λάδι στη φωτιά», τη στιγμή που γνωρίζει ότι οι υγειονομικοί έχουν φτάσει στα όρια τους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της 2ης ΥΠΕ που την υπογραφεί ο διοικητής Χρήστος Ροϊλός αναφέρει:

«Δεν θα δίνετε καμία συνέντευξη Τύπου και δεν θα παρέχονται υπηρεσιακές πληροφορίες σε δημοσιογράφους από τους επιστημονικά υπεύθυνους ή το προσωπικό των μονάδων, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και έγκριση του Διοικητή της 2ης ΥΠΕ. Παρακαλούμε για την πιστή τήρηση των ανωτέρω».

Η αντίδραση της ΟΕΝΓΕ: Δεν θα τους περάσει

Σφοδρή ήταν η αντίδραση των γιατρών -όπως ήταν φυσικό- οι οποίοι κάνουν λόγο για «απόπειρα φίμωσης» και για προσπάθεια συγκάλυψης των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το δημόσιο σύστημα υγείας.

Ο πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ Γιάννης Γαλανόπουλος σε δήλωση του τονίζει μεταξύ άλλων: «Η κυβέρνηση και το υπουργείο υγείας βρίσκονται σε πανικό. Η κατάσταση του δημοσίου συστήματος υγείας δεν φτιασιδώνεται όσες κορδέλες και κόψουν κι όσα εγκαίνια κι αν κάνουν. Οι ανακαινισμένοι χώροι δε δουλεύουν χωρίς προσωπικό, χωρίς γιατρούς, χωρίς νοσηλευτές.

Απαγορεύουν στο προσωπικό να μιλάει, να αναδεικνύει τα προβλήματα. Δε θέλουν να μαθαίνει ο λαός ότι την ίδια ώρα που κόβουν κορδέλες στο Αττικό, η αστυνομία δέρνει τους εργαζόμενους και τους διαδηλωτές. Δε θέλουν να ξέρει ο λαός ότι πίσω από τα ανακαινισμένα επείγοντα είναι πάνω από 100 ασθενείς σε ράντζα στο διάδρομο.

Για του κυβερνητικούς συνδικαλιστές-λιβανιστήρια της κυβερνητικής πολιτικής υπάρχει άπλετος χρόνος στα ΜΜΕ με τις ευλογίες των διοικήσεων και των υπουργών. Για όσους αναδεικνύουν τα προβλήματα και διεκδικούν χρειάζεται ειδική άδεια και πέφτει βούρδουλας.

Δε θα τους περάσει. Οι εργαζόμενοι δεν πρόκειται να τους ζητήσουν την άδεια για να υπερασπιστούν τα δικαιώματα εργαζομένων και ασθενών. Η πολιτική της κυβέρνησης, της ΕΕ και των αστικών κομμάτων που θεωρούν την υγεία του λαού κόστος θα παίρνει την απάντηση που της αξίζει»…

