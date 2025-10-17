Χρηστικές οδηγίες για την πρόληψη των πτώσεων στους ηλικιωμένους

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Την 5η θέση στη λίστα με τις χώρες που έχουν τον πιο γερασμένο πληθυσμό κατέχει η Ελλάδα παγκοσμίως. Οι πτώσεις, αποτελούν την δεύτερη κύρια αιτία θανάτων από τυχαίους ή ακούσιους τραυματισμούς παγκοσμίως, με την πλειονότητα αυτών να συμβαίνουν σε ηλικιωμένους ενήλικες.
Τα παραπάνω ανέφερε ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Αττικής & Κυκλάδων κος Λευτέρης Μπουρνουσούζης του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.) κατά τη διάρκεια ενημερωτικής εκδήλωσης στο Δήμο Περιστεριού με αφορμή το Έτος Υγιούς Γήρανσης και θέμα: «Υγιής Γήρανση – Πρόληψη Πτώσεων – Ευπάθεια».
Σύμφωνα με τον πρόεδρο, κάθε χρόνο υπολογίζεται ότι 684.000 άτομα πεθαίνουν από πτώσεις παγκοσμίως, εκ των οποίων πάνω από το 80% είναι σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, ενώ οι ενήλικες άνω των 60 ετών υφίστανται τον μεγαλύτερο αριθμό θανατηφόρων πτώσεων.
Γίνεται αντιληπτό, λοιπόν, πως οι στρατηγικές πρόληψης θα πρέπει να δίνουν έμφαση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη δημιουργία ασφαλέστερων περιβαλλόντων, την προτεραιότητα στην έρευνα που σχετίζεται με την πτώση και τη θέσπιση αποτελεσματικών πολιτικών για τη μείωση του κινδύνου. Στόχος της εκδήλωσης, που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο, είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του κοινού στην πρόληψη της ευπάθειας, τη διατήρηση της λειτουργικότητας και την προαγωγή της ποιότητας ζωής των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Η Γενική Γραμματέας του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών και Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΠΤ Αττικής & Κυκλάδων, Ευθυμία Χάλαρη, αναφέρθηκε στον ρόλο του σύγχρονου Φυσικοθεραπευτή, ο οποίος μπορεί να συμβάλλει στην Υγιή Γήρανση μέσα από μία σειρά συμβουλευτικών και πρακτικών παρεμβάσεων όπως:
– η εξατομικευμένη αξιολόγηση των δυνατοτήτων και των αναγκών του ηλικιωμένου,
-η πρόταση εξατομικευμένου προγράμματος άσκησης κατόπιν αξιολόγησης,
-η αποκατάσταση της κινητικότητας μετά από ένα τραυματισμό, ένα χειρουργείο ή ασθένεια,
-η αντιμετώπιση του πόνου,
-η διαχείριση νευρολογικών και καρδιαγγειακών θεμάτων, καθώς και η διαχείριση χρονίων παθήσεων.
Θεραπευτική άσκηση και ευπάθεια
Διατροφή & Ενυδάτωση
Ασφάλεια στο Σπίτι
Ολιστική Προσέγγιση για την Υγιή Γήρανση
Οι ειδικοί στέλνουν το μήνυμά τους στους ηλικιωμένους: «Η ευεξία είναι επιλογή – Τρέφομαι, Κινούμαι, Αναπνέω».
Διαβάστε επίσης:
Θεμιστοκλέους για Νοσοκομείο Σπάρτης: «Το πιο σύγχρονο της Ευρώπης – Θα είναι έτοιμο τον Φεβρουάριο του 2027 με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος»
Έκκληση ΕΟΔΥ για άμεσο εμβολιασμό των ευάλωτων ομάδων κατά του Covid-19: «Το επόμενο διάστημα θα αυξηθούν οι θάνατοι»
Ρήξη Πρόσθιου Χιαστού Συνδέσμου: Η Σημασία της Εξατομικευμένης Αντιμετώπισης
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.