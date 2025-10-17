Χρηστικές οδηγίες για την πρόληψη των πτώσεων στους ηλικιωμένους

Την 5η θέση στη λίστα με τις χώρες που έχουν τον πιο γερασμένο πληθυσμό κατέχει η Ελλάδα παγκοσμίως. Οι πτώσεις, αποτελούν την δεύτερη κύρια αιτία θανάτων από τυχαίους ή ακούσιους τραυματισμούς παγκοσμίως, με την πλειονότητα αυτών να συμβαίνουν σε ηλικιωμένους ενήλικες.

Τα παραπάνω ανέφερε ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Αττικής & Κυκλάδων κος Λευτέρης Μπουρνουσούζης του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.) κατά τη διάρκεια ενημερωτικής εκδήλωσης στο Δήμο Περιστεριού με αφορμή το Έτος Υγιούς Γήρανσης και θέμα: «Υγιής Γήρανση – Πρόληψη Πτώσεων – Ευπάθεια».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο, κάθε χρόνο υπολογίζεται ότι 684.000 άτομα πεθαίνουν από πτώσεις παγκοσμίως, εκ των οποίων πάνω από το 80% είναι σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, ενώ οι ενήλικες άνω των 60 ετών υφίστανται τον μεγαλύτερο αριθμό θανατηφόρων πτώσεων.

Γίνεται αντιληπτό, λοιπόν, πως οι στρατηγικές πρόληψης θα πρέπει να δίνουν έμφαση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη δημιουργία ασφαλέστερων περιβαλλόντων, την προτεραιότητα στην έρευνα που σχετίζεται με την πτώση και τη θέσπιση αποτελεσματικών πολιτικών για τη μείωση του κινδύνου. Στόχος της εκδήλωσης, που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο, είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του κοινού στην πρόληψη της ευπάθειας, τη διατήρηση της λειτουργικότητας και την προαγωγή της ποιότητας ζωής των ατόμων τρίτης ηλικίας.

Ο κρίσιμος ρόλος του φυσιοθεραπευτή

Η Γενική Γραμματέας του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών και Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΠΤ Αττικής & Κυκλάδων, Ευθυμία Χάλαρη, αναφέρθηκε στον ρόλο του σύγχρονου Φυσικοθεραπευτή, ο οποίος μπορεί να συμβάλλει στην Υγιή Γήρανση μέσα από μία σειρά συμβουλευτικών και πρακτικών παρεμβάσεων όπως:

– η εξατομικευμένη αξιολόγηση των δυνατοτήτων και των αναγκών του ηλικιωμένου,

-η πρόταση εξατομικευμένου προγράμματος άσκησης κατόπιν αξιολόγησης,

-η αποκατάσταση της κινητικότητας μετά από ένα τραυματισμό, ένα χειρουργείο ή ασθένεια,

-η αντιμετώπιση του πόνου,

-η διαχείριση νευρολογικών και καρδιαγγειακών θεμάτων, καθώς και η διαχείριση χρονίων παθήσεων.

Χρήσιμες συμβουλές για την αποφυγή των πτώσεων στους ηλικιωμένους

Θεραπευτική άσκηση και ευπάθεια

Συμμετέχετε σε προγράμματα θεραπευτικής άσκησης σε φυσικοθεραπευτήρια, ΚΑΠΗ ή κατ’ οίκον

Επιδιώξτε 150-300 λεπτά μέτριας ή 75-150 λεπτά έντονης αερόβιας άσκησης την εβδομάδα.

Προσθέστε δύο προπονήσεις ενδυνάμωσης για όλες τις μυϊκές ομάδες

Μειώστε τον καθιστικό χρόνο και αυξήστε τη συμμετοχή σε δραστηριότητες της κοινότητας

Αντιμετωπίστε τον φόβο της πτώσης μέσα από εξειδικευμένη εκπαίδευση

Ξεκινήστε σταδιακά – η συνέπεια είναι πιο σημαντική από την ένταση

Επιλέξτε δραστηριότητες που σας ευχαριστούν, όπως περπάτημα, χορός ή ποδηλασία

Διατροφή & Ενυδάτωση

Καταναλώστε ποικιλία φρούτων, λαχανικών, δημητριακών και πρωτεϊνούχων τροφών

Προτιμήστε τρόφιμα πλούσια σε θρεπτικά συστατικά και περιορίστε σάκχαρα, κορεσμένα λιπαρά και νάτριο

Ενυδατωθείτε τακτικά: νερό, τσάι, γάλα ή φυσικοί χυμοί

Προτιμήστε να τρώτε παρέα — το φαγητό είναι και κοινωνική εμπειρία

Χρησιμοποιήστε μυρωδικά αντί για αλάτι (ρίγανη, μαϊντανό, βασιλικό)

Μην παραλείπετε γεύματα. Τρώτε τρία κύρια γεύματα καθημερινά, με μικρά υγιεινά σνακ ενδιάμεσα

Ελέγχετε ημερομηνίες λήξης και αλλοιώσεις τροφίμων

Ασφάλεια στο Σπίτι

Προσαρμόστε τα έπιπλα στους χώρους του σπιτιού με τρόπο ώστε να μπορείτε να κινείστε με άνεση, απομακρύνοντας τα περιττά έπιπλα ή άλλα εμπόδια

Εξασφαλίστε επαρκή φωτισμό σε όλους τους χώρους (λάμπες άνω των 75W)

Τοποθετήστε αντιολισθητικά στα πατάκια και τα χαλιά, σε μπάνιο και κουζίνα και όλους τους χώρους

Απομακρύνετε καλώδια και εμπόδια από διαδρόμους

Προτιμήστε το ύψος του κρεβατιού να βρίσεκται στο επίπεδο του γονάτου για να σηκώνεστε ευκολότερα

Τοποθετήστε χειρολαβές στήριξης στο μπάνιο και κοντά στη λεκάνη

Υιοθετήστε αντιθέσεις στα χρώματα εάν έχετε προβλήματα όρασης, για καλύτερη ορατότητα

Χρησιμοποιήστε βοηθήματα βάδισης και φροντίστε να είναι πάντα κοντά σας.

Ολιστική Προσέγγιση για την Υγιή Γήρανση

Διατηρήστε κοινωνικές επαφές και συμμετέχετε ενεργά στην κοινότητα

Αναζητήστε εξατομικευμένη αξιολόγηση από Φυσικοθεραπευτή για να υιοθετήσετε συνήθειες για υγιέστερη γήρανση

Φροντίστε τη σωστή αναπνοή και χαλάρωση

Διαχειριστείτε το στρες και τον ύπνο μέσα από τη φυσική δραστηριότητα

Οι ειδικοί στέλνουν το μήνυμά τους στους ηλικιωμένους: «Η ευεξία είναι επιλογή – Τρέφομαι, Κινούμαι, Αναπνέω».

