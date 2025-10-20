Τσίμαρης: «Προβληματική η υλοποίηση του θεσμού των απογευματινώνχειρουργείων – Απαιτείται διαφάνεια και ουσιαστική ενίσχυση του ΕΣΥ»

Την ανάγκη για άμεση διαφάνεια, αποκατάσταση αδικιών και ουσιαστική ενίσχυση των δημόσιων νοσοκομείων ως προϋπόθεση για την πραγματική μείωση των λιστών αναμονής ανέδειξε με ερώτησή του προς τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ιωάννης Τσίμαρης, σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος των απογευματινών χειρουργείων.

Ο θεσμός των απογευματινών χειρουργείων, ο οποίος ενεργοποιήθηκε με στόχο τη μείωση των λιστών αναμονής και τη βελτίωση των αποδοχών των υγειονομικών, δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα, καθώς:

Χειρουργικές αίθουσες παραμένουν κλειστές σε ποσοστό 30–40% τις πρωινές ώρες,

Παρατηρούνται σοβαρές ελλείψεις σε αναισθησιολόγους και νοσηλευτικό προσωπικό,

Δεν έχουν υπάρξει ουσιαστικά κίνητρα για την προσέλκυση εξειδικευμένων γιατρών στο Ε.Σ.Υ.,

Υπάρχουν καθυστερήσεις και χαμηλότερες των προβλεπόμενων αμοιβές προς το υγειονομικό προσωπικό που συμμετέχει στα απογευματινά χειρουργεία.

Παράλληλα, ασθενείς καταγγέλλουν μεγάλες καθυστερήσεις, αλλά και εκβιαστικά διλήμματα όπως: «αν δεν πάτε στο ιδιωτικό θεραπευτήριο, θα βγείτε από τη σειρά σας στη λίστα αναμονής», την ίδια στιγμή που ιδιωτικές δομές έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα των απογευματινών χειρουργείων.

Ο κ. Τσίμαρης ζητά από τον Υπουργό Υγείας να δώσει σαφείς απαντήσεις και συγκεκριμένα στοιχεία σχετικά με:

Τη δημοσιοποίηση της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων,

Τον αριθμό και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των υλοποιημένων επεμβάσεων ανά νοσοκομείο,

Την κατανομή των καταβληθέντων κονδυλίων μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών δομών,40

Τις καθυστερήσεις και τις αδικίες στις αμοιβές του υγειονομικού προσωπικού,

Τις ενέργειες για την αποκατάσταση των προβλημάτων.

«Ο θεσμός των απογευματινών χειρουργείων, αντί να λειτουργεί υπέρ των πολιτών, σήμερα δημιουργεί νέα αδιέξοδα και απαξιώνει το δημόσιο σύστημα υγείας. Απαιτείται άμεσα διαφάνεια, σωστός σχεδιασμός και ενίσχυση των νοσοκομείων με προσωπικό και υποδομές.

Ο ασθενής πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο », τόνισε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ιωάννης Τσίμαρης.

