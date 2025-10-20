Νέα μελέτη για τον καρκίνο: Εξέταση αίματος εντοπίζει εγκαίρως 50 τύπους και αλλάζει ριζικά την προσέγγιση στη διάγνωση

Μια εξέταση αίματος για περισσότερους από 50 τύπους καρκίνου θα μπορούσε να βοηθήσει στην επιτάχυνση της διάγνωσης, σύμφωνα με νέα μελέτη.

Τα αποτελέσματα μιας κλινικής δοκιμής στη Βόρεια Αμερική δείχνουν ότι η εξέταση ήταν σε θέση να εντοπίσει ένα ευρύ φάσμα καρκίνων, εκ των οποίων τα τρία τέταρτα δεν έχουν κανενός είδους πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου.

Περισσότεροι από τους μισούς καρκίνους εντοπίστηκαν σε πρώιμο στάδιο, όπου είναι ευκολότερο να αντιμετωπιστούν και ενδεχομένως να είναι ιάσιμοι, σύμφωνα με το BBC.

Τα κορυφαία αποτελέσματα δημοσιευτήκαν στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ιατρικής Ογκολογίας στο Βερολίνο το περασμένο Σάββατο. Σημειώνεται ότι οι πλήρεις λεπτομέρειες δεν έχουν ακόμη δημοσιευτεί σε επιστημονικό περιοδικό με αξιολόγηση από ομότιμους.

Η κλινική μελέτη

Αναλυτικά πρόκειται για το αιματολογικό τεστ Galleri, που κατασκευάζεται από την αμερικανική φαρμακευτική εταιρεία Grail και μπορεί να ανιχνεύσει θραύσματα καρκινικού DNA, που έχουν αποσπαστεί από έναν όγκο και κυκλοφορούν στο αίμα και σήμερα δοκιμάζεται από το NHS.

Η κλινική δοκιμή παρακολούθησε 25.000 ενήλικες από τις ΗΠΑ και τον Καναδά για ένα χρόνο, με σχεδόν έναν στους 100 να λαμβάνει θετικό αποτέλεσμα. Στο 62% αυτών των περιπτώσεων, ο καρκίνος επιβεβαιώθηκε αργότερα.

Η επικεφαλής ερευνήτρια Δρ. Νίμα Ναμπαβιζαντέχ, αναπληρώτρια καθηγήτρια ακτινοθεραπείας στο Πανεπιστήμιο Υγείας και Επιστημών του Όρεγκον, δήλωσε ότι τα δεδομένα έδειξαν ότι η εξέταση θα μπορούσε να «αλλάξει ριζικά» την προσέγγισή τους στον έλεγχο του καρκίνου, όπως γράφει το BBC.

Εξήγησε ότι θα μπορούσε να βοηθήσει στην ανίχνευση πολλών τύπων καρκίνου «νωρίτερα, που οι πιθανότητες επιτυχούς θεραπείας ή ακόμη και ίασης είναι μεγαλύτερες».

Το τεστ απέκλεισε σωστά τον καρκίνο σε ποσοστό άνω του 99% όσων είχαν αρνητικό αποτέλεσμα.

Σε συνδυασμό με έλεγχο μαστού, εντέρου, πνευμόνων και τραχήλου της μήτρας, αύξησε συνολικά τον αριθμό των καρκίνων που ανιχνεύονται κατά επτά φορές.

Το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι τα τρία τέταρτα των καρκίνων που εντοπίστηκαν ήταν εκείνοι που δεν είχαν πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου, όπως:

ο καρκίνος των ωοθηκών,

του ήπατος,

του στομάχου,

της ουροδόχου κύστης

του παγκρέατος.

Η εξέταση αίματος εντόπισε σωστά την προέλευση του καρκίνου σε εννέα από τις 10 περιπτώσεις.

Αυτά τα εντυπωσιακά αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι η εξέταση αίματος θα μπορούσε τελικά να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διάγνωση του καρκίνου σε πρώιμο στάδιο.

Ωστόσο επιστήμονες που δεν συμμετείχαν στην έρευνα λένε ότι χρειάζονται περισσότερα στοιχεία για να δείξουν εάν η εξέταση αίματος μειώνει τους θανάτους από καρκίνο.

Η Κλερ Τέρνμπουλ, καθηγήτρια μεταφραστικής γενετικής του καρκίνου στο Ινστιτούτο Έρευνας για τον Καρκίνο στο Λονδίνο, δήλωσε: «Τα δεδομένα από τυχαιοποιημένες μελέτες, με τελικό σημείο τη θνησιμότητα, θα είναι απολύτως απαραίτητα για να διαπιστωθεί εάν η φαινομενικά πρώιμη ανίχνευση από την εξέταση Galleri μεταφράζεται σε οφέλη στη θνησιμότητα».

Πολλά θα εξαρτηθούν από τα αποτελέσματα μιας τριετούς κλινικής δοκιμής που θα περιλαμβάνει 140.000 ασθενείς του NHS στην Αγγλία, η οποία θα δημοσιευτεί τον επόμενο χρόνο.

Το NHS είχε δηλώσει προηγουμένως ότι εάν τα αποτελέσματα είναι επιτυχή, θα επεκτείνει τα τεστ σε ένα επιπλέον εκατομμύριο ανθρώπους.

Ο Sir Harpal Kumar, πρόεδρος της βιοφαρμακευτικής εταιρείας στο Grail, χαρακτήρισε τα αποτελέσματα «πολύ συναρπαστικά».

Μιλώντας στην εκπομπή Today του BBC Radio 4, είπε: «Η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων που πεθαίνουν από καρκίνο το κάνουν επειδή ανακαλύπτουμε τον καρκίνο τους πολύ αργά».

Πολλοί καρκίνοι εντοπίζονται όταν είναι «ήδη πολύ προχωρημένοι», πρόσθεσε, εξηγώντας ότι ο στόχος είναι να «μεταβούμε σε έγκαιρη ανίχνευση, όταν έχουμε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε θεραπείες που είναι πολύ πιο αποτελεσματικές και δυνητικά θεραπευτικές».

Ωστόσο, ο Naser Turabi του Cancer Research UK προειδοποίησε ότι χρειάζεται περαιτέρω έρευνα για να «αποφευχθεί η υπερβολική διάγνωση καρκίνων που μπορεί να μην έχουν προκαλέσει βλάβη». Η Εθνική Επιτροπή Ελέγχου του Ηνωμένου Βασιλείου θα «διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στην εξέταση των στοιχείων και στον καθορισμό του κατά πόσον αυτές οι εξετάσεις θα πρέπει να υιοθετηθούν από το NHS», πρόσθεσε.

