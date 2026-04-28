Πέθανε η ηθοποιός Ελπίδα Μαζαράκη

Την τελευταία της πνοή άφησε η ηθοποιός Ελπίδα Μαζαράκη, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και τους οικείους της.

Τη θλιβερή είδηση έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας, αποχαιρετώντας δημόσια μια αγαπητή παρουσία του θεάτρου και της τηλεόρασης.

Ο ηθοποιός που όπως ανέφερε, ενημερώθηκε από τον αδελφό της εκλιπούσας, θέλησε να πει το δικό αντίο, κάνοντας λόγο για μια αξιοπρεπή και ευγενική συνάδελφο, που είχε διαρκή παρουσία στον καλλιτεχνικό χώρο.

«Με πολλή θλίψη πληροφορήθηκα πριν από λίγο από τον αδελφό της ότι η αγαπημένη μας και αξιοπρεπέστατη συνάδελφός μας, η ηθοποιός Ελπίδα Μαζαράκη, έφυγε από τη ζωή. Από το 1972 έως το 2004 συμμετείχε σε ταινίες, σειρές και εκπομπές, με πολύ ωραίους, χαρακτηριστικούς ρόλους μεγάλης γκάμας. Ευγενική φυσιογνωμία του θεάτρου μας, παρούσα παντού» έγραψε.

Η Ελπίδα Μαζαράκη υπηρέτησε τον χώρο της υποκριτικής για περισσότερες από τρεις δεκαετίες. Από το 1972 έως το 2004 συμμετείχε σε ταινίες, τηλεοπτικές παραγωγές και εκπομπές, αφήνοντας το δικό της αποτύπωμα με ξεχωριστές ερμηνείες.

Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στις 12:00, στο νέο κοιμητήριο Γλυφάδας.

