ΕΛΛΑΔΑ

21.10.2025 13:54

Τρίκαλα: 18χρονος δολοφόνησε την μητέρα του, πγίνοντάς την με μία πετσέτα – «Ελάτε να με συλλάβετε»

Ενας 18χρονος δολοφόνησε την μητέρα του σήμερα το μεσημέρι στα Τρίκαλα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο νεαρός πήγε στο σπίτι της μητέρας του όπου γύρω στις 12:30 την έπνιξε με μία πετσέτα και αμέσως τηλεφώνησε στην ΕΛΑΣ για να ομολογήσει το έγκλημά του.

Σύμφωνα με το trikalavoice, ο νεαρός είπε στις αρχές «ελάτε να με συλλάβετε». Οι αστυνομικοί βρήκαν όντως νεκρή την 54χρονη μητέρα του και ο ίδιος παραδέχτηκε το έγκλημα, λέγοντας πως δέχονταν μπούλινγκ από συνομηλίκους του για την οικογενειακή τους κατάσταση καθώς οι γονείς του ήταν χωρισμένοι.

Γείτονες ανέφεραν στην ίδια ιστοσελίδα πως υπήρχαν συχνοί καβγάδες μεταξύ μάνας και γιου.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

