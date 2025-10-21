Καρυστιανού για την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη: Η Δικαιοσύνη στην υπηρεσία της εκδικητικής τιμωρίας

Ευθεία επίθεση στην κυβέρνηση για την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη, έκανε η Μαρία Καρυστιανού με ανάρτησή της.

Στο σχόλιό της κάνει λόγο για «εκδικητική τιμωρία σε όποιον τολμά να ομιλεί» και για «μπάζωμα στην καθαρότητα των συνειδήσεων».

Έκανε μάλιστα και απευθείας κάλεσμα στην αντιπολίτευση «να σταθεί επιτέλους πλάι μας»

Η ανάρτηση της Καρυστιανού

Σήμερα η κυβέρνηση ψηφίζει το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη από Μνημείο Μνήμης να μετατραπεί σε Μνημείο Λήθης. Έτσι, όλοι όσοι αγωνίζονται και πεθαίνουν για την πατρίδα και τις αξίες θα παραμένουν άγνωστοι για πάντα.

Όποιος τους θυμίζει στους Έλληνες θα τιμωρείται με φυλάκιση! Η “δικαιοσύνη” τίθεται για ακόμη μια φορά στην υπηρεσία της εκδικητικής τιμωρίας για όποιον τολμά να ομιλεί και βέβαια της επιβολής της λήθης. Μόνο που αυτή η υπηρεσία της είναι που την οδήγησε στην πλήρη ανυποληψία. Στο όνομα της καθαριότητας (!), που δεν υπάρχει πουθενά σε όσα απεχθή μας επιβάλλουν, μπαζώνεται και θάβεται η καθαρότητα των συνειδήσεων.

Από σήμερα το μνημείο παραδίδεται στα περιστέρια και στα κινητά των τουριστών που αποθανατίζουν τσολιάδες που θα φυλάνε πλέον το μνημείο της αμνησίας!!!

Έρχεται όμως η αλλαγή φρουράς και τότε ο καθένας θα λάβει τη θέση που του αναλογεί στη μνήμη της ιστορίας. Ούτε η κατοχική κυβέρνηση δεν τόλμησε να ψηφίσει ειδική ρύθμιση για διαδηλώσεις στο σύνταγμα και στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη. Προφανώς όταν στις 22 Ιουλίου του 1943 οι Αθηναίοι διαδήλωναν μπροστά στο μνημείο για τη βουλγαρική κατοχή, ήταν άραγε και τότε μια διχαστική κίνηση για τους νυν Κυβερνώντες;

Αφού η Κυβέρνηση σκότωσε τα παιδιά μας και μπάζωσε τον Θεσμό της δικαιοσύνης, τώρα φιμώνει, ό,τι μπορεί να υπενθυμίσει τις δολοφονίες της.

Σήμερα ο Πρωθυπουργός υπερασπίζεται στη Βουλή την λουδοβίκεια αλαζονεία του να μην του υπενθυμίζει κανείς ότι οι άνθρωποι θυμούνται τι έχει πράξει. Αν σβήσει τα ονόματα, εμείς κάθε μέρα θα τα ξαναγράφουμε με ροδοπέταλα. Κι όταν απαγορεύσει την καλλιέργεια των ρόδων με ποινή φυλάκισης, θα μαζεύουμε από τα βουνά όποιο αγριολούλουδο υπάρχει και θα τα ξαναγράφουμε. Και όταν κάψει τα πάντα για να μη βρίσκονται ούτε κι αυτά, θα γράψουμε τα ονόματα των παιδιών μας με το αίμα μας, μέχρι να στερέψει κι αυτό.

Καλούμε την αντιπολίτευση να σταθεί σύσσωμη επιτέλους δίπλα μας!»

Σήμερα η κυβέρνηση ψηφίζει το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη από Μνημείο Μνήμης να μετατραπεί σε Μνημείο Λήθης.

Έτσι, όλοι όσοι αγωνίζονται και πεθαίνουν για την πατρίδα και τις αξίες θα παραμένουν άγνωστοι για πάντα.

Όποιος τους θυμίζει στους Έλληνες θα τιμωρείται με… — Maria Karystianou (@mkaristianou) October 21, 2025

Διαβάστε επίσης:

Τέμπη – Απίστευτη καταγγελία Ασλανίδη: «Μας είπαν να πάμε στο τμήμα να καταθέσουμε για τις εκταφές, αλλιώς θα μας προσάγουν βιαίως»

Κως: Βρετανίδα τουρίστρια κατήγγειλε ότι κακοποιήθηκε σεξουαλικά από εργάτη ξενοδοχείου

Υποχρεωτική η απογραφή όλων των ανελκυστήρων έως τις 30 Νοεμβρίου – Μόνο ένας στους 10 έχει ολοκληρώσει την διαδικασία