Αρχίζει η «μάχη» του Άγνωστου Στρατιώτη: Μητσοτάκης στη Βουλή για στήριξη της τροπολογίας, ένσταση αντισυνταγματικότητας και ονομαστική ψηφοφορία η αντιπολίτευση

Σε μετωπική σύγκρουση οδηγούνται κυβέρνηση και αντιπολίτευση στην Ολομέλεια της Βουλής για την τροπολογία που αφορά στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, που – σύμφωνα με την αντιπολίτευση – επιχειρεί να περιορίσει το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα του συνέρχεσθαι.

Από την πρώτη στιγμή της συζήτησης, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Πλεύση Ελευθερίας κατέθεσαν ενστάσεις αντισυνταγματικότητας, καταγγέλλοντας πως η κυβέρνηση επιχειρεί να μετατρέψει το Σύνταγμα σε «λάστιχο» και να φιμώσει τις φωνές διαμαρτυρίας. Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο ίδιος ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, θα μιλήσει στη Βουλή για να υπερασπιστεί την κυβερνητική πρωτοβουλία.

Η εξόχως αμφιλεγόμενη τροπολογία, που έρχεται… ιδιότυπη ρεβάνς από την κυβέρνηση για την ήττα της στην υπόθεση της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι, αλλά και ως εσωκομματική «τιμωρία» στον Νίκο Δένδια, προβλέπει την εμπλοκή του υπουργείου Άμυνας στο χώρο του μνημείου.

Live η συζήτηση στη Βουλή:

Χρηστίδης: Καταθέτουμε ένσταση αντισυνταγματικότητας

Το ΠΑΣΟΚ… έσυρε πρώτο τον «χορό» με τις ενστάσεις, με τον Παύλο Χρηστίδη να τονίζει: «Μου προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να συζητήσουμε για μια κυβερνητική τροπολογία, αλλά δεν βλέπω κανένα κυβερνητικό στέλεχος για να την παρουσιάσει. Αναρωτιέμαι, πού είναι ο αρμόδιος υπουργός; Πού είναι οι αρμόδιοι υφυπουργοί για να μας παρουσιάσουν, κάτι το οποίο αφορά το δικό τους υπουργείο και για το οποίο 8 μέρες τώρα γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση;»

Και πρόσθεσε: «Μια συζήτηση, η οποία άνοιξε τρεις μέρες μετά από τη λήξη της απεργίας του κ. Πάνου Ρούτσι έξω από τη Βουλή. Μια κίνηση που είχε ως στόχο, από τον κ. Μητσοτάκη, να διασφαλίσει ότι δεν πρόκειται να ξανασυμβεί ποτέ μια αντίστοιχη ήττα της Νέας Δημοκρατίας, όπως αυτή που ήρθε από ένα ηθικό και λογικό αίτημα του πατέρα Ρούτσι. Νομίζω ότι όλοι θεωρούμε ηθικό μας χρέος την απόδοση της Δικαιοσύνης και αυτό ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί με ψευτοδιλήμματα να αντιμετωπίσει. Είναι προφανές ότι όλοι μας διαχρονικά σεβόμαστε απόλυτα το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές της τελευταίας 15ετίας, κανένας Έλληνας δεν προχώρησε στη βεβήλωση αυτού του μνημείου. Και είναι σημαντικό το γεγονός ότι όλες αυτές τις ημέρες που ο κ. Ρούτσι ήταν εδώ, όλες αυτές οι εκδηλώσεις οι οποίες αφορούσαν την τιμή της ιστορίας της Ελλάδας με την κατάθεση στεφάνου, ήταν εκδηλώσεις οι οποίες γίνονταν ειρηνικά».

Ο Π. Χρηστίδης κάνει λόγο για «ψευτοδιλήμματα» που βάζει η κυβέρνηση.



«Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, κύριε Πρόεδρε, σας ενημερώνουμε ότι η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει ένσταση αντισυνταγματικότητας για αυτή την τροπολογία.» πρόσθεσε ο Π. Χρηστίδης.

Οι αντιδράσεις ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Πλεύσης και Νέας Αριστεράς

Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Παππάς κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «κινείται με εκδικητική μανία» απέναντι στην κοινωνία, καταπατώντας το άρθρο 11 του Συντάγματος για τις συναθροίσεις και το άρθρο 25 για την αρχή της αναλογικότητας. «Πρόκειται για ξεκάθαρη προσπάθεια περιορισμού των δημοκρατικών ελευθεριών», υπογράμμισε. Τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζουν τις ενστάσεις αντισυνταγματικότητας ακριβώς σε αυτό το σκεπτικό, ότι, δηλαδή, παραβιάζεται το δικαίωμα του συνέρχεσθαι των πολιτών.

Την άμεση απόσυρση της τροπολογίας ζήτησε το ΚΚΕ, με τον Νίκο Καραθανασόπουλο να τονίζει πως στόχος της κυβέρνησης είναι να δημιουργήσει μια «νεκρή» ζώνη γύρω από τη Βουλή, όπου οι πολίτες δεν θα μπορούν να διαμαρτύρονται.

Στο ίδιο μήκος κύματος, η Νέα Αριστερά κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «θέλει να εξαφανίσει την ορατότητα των Τεμπών από τον δημόσιο χώρο», όπως δήλωσε η Σία Αναγνωστοπούλου, υπερασπιζόμενη τις ενστάσεις αντισυνταγματικότητας.

Την τροπολογία χαρακτήρισε «ευθέως αντισυνταγματική» και η Ελένη Καραγεωργοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας, ανακοινώνοντας ότι το κόμμα της θα καταθέσει επίσημο αίτημα αντισυνταγματικότητας, ενώ και η Νίκη ζήτησε την πλήρη απόσυρσή της.

Μαρινάκης: Κάποιοι δεν σέβονται το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Μιλώντας νωρίτερα στο MEGA ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε πως πρόκειται για μία σημαντική τροπολογία και έθεσε το εξής ερώτημα:

«Θα έπρεπε να μην χρειάζεται να είναι αυτονόητος ο σεβασμός και η προστασία του μνημείου που αναφέρεται στους ήρωες του έθνους, αλλά επειδή φαίνεται ότι κάποιοι δεν το σέβονται, έρχεται η κυβέρνηση και θέτει ένα ερώτημα. Είναι αυτονόητος ο σεβασμός και η προστασία ενός ιερού μνημείου, το οποίο είναι εκεί για να θυμόμαστε ότι κάποιοι θυσιάστηκαν για να είμαστε ελεύθεροι;».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε πως η απάντηση θα έπρεπε να είναι αυτονόητη από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ενώ τόνισε πως προσπαθούν να δημιουργήσουν ψευτοδιλήμματα. Παράλληλα, ζήτησε από τα κόμματα να συνταχθούν υπέρ της τροπολογίας.

«Οποιαδήποτε διαμαρτυρία ή απεργία, οι Αρχές έχουν ένα τρόπο να επιβάλλουν το νόμο με τον τρόπο που εκείνοι κλιμακωτά πιστεύουν. Είναι προφανές ότι οι προβοκάτορες του πολιτικού συστήματος επενδύουν στην όξυνση και το μπάχαλο».

Παπαγγελής: Εμείς θα γράφουμε τα ονόματα των παιδιών μας και ας μας βάλουν φυλακή

Οι αντιδράσεις πληθαίνουν και από τους συγγενείς των θυμάτων στα Τέμπη. Ο Ηλίας Παπαγγελής, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1, τόνισε πως δεν θα σταματήσουν να ζητούν το δίκαιωμα να διαμαρτύρονται για τη δικαιοσύνη και… ενημερώνει την κυβέρνηση πως δεν θα σταματήσουν να γράφουν τα ονόματα των παιδιών τους «κι ας μας πάνε φυλακή» γι αυτό.

«Αν προχωρήσει η διαδικασία όπως προχωράει τώρα, με ελλείψεις και με στόχευση η κυβέρνηση να τα κάνει όλα πλημμελήματα και πταίσματα, βεβαίως θα πηγαίνουμε και θα τα συντηρούμε και ας μας πάνε φυλακή» είπε χαρακτηριστικά.

«Εκεί που βρίσκεται το “περιβόλι διαμαρτυρίας” δεν είναι στον Άγνωστο Στρατιώτη, είναι στην πλατεία Συντάγματος. Η πλατεία Συντάγματος αυτό το ρόλο διεκπεραιώνει εδώ και πολλά χρόνια, εκεί γίνονται όλες οι διαμαρτυρίες του έθνους μας, για να ακούγονται στην εκάστοτε εξουσία» ανέφερε επίσης ο κ. Παπαγγελής.

Ρούτσι: Αν σβήσουν τα ονόματα θα υπάρξει μεγάλη οργή

Σε πιο έντονο ύφος ο Πάνος Ρούτσι σχολίασε για την τροπολογία που φέρνει η κυβέρνηση στη Βουλή: «Αρνούμαστε την απόφαση της κυβέρνησης. Θα είμαστε εκεί έξω, απέναντί τους, θα συνεχίσουμε για να είναι τα ονόματα εκεί. Δεν ξέρω τι ακριβώς προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση με αυτή την κίνηση, γιατί μέχρι να τα σβήσουν, εμείς θα είμαστε εκεί να τα ξαναγράφουμε, και δεν θα φύγουμε από εκεί μέχρι να έρθει η δικαιοσύνη για τα παιδιά μας. Με αυτό που κάνουν προκαλούν τους συγγενείς και τους απλούς πολίτες. Εμείς ζητάμε να βρουν το αυτονόητο, πώς πέθανε το παιδί μου και όλα τα παιδιά που ήταν εκεί. Να μάθω την αλήθεια που έκρυψαν από την αρχή με το “έτσι θέλω”. Αν προχωρήσουν σε αυτή την κίνηση, θα έχουμε μεγάλη οργή από τον κόσμο. Εύχομαι να μην βγω αληθινός».

