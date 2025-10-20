Πάνος Ρούτσι: «Αν σβήσουν τα ονόματα από τον Άγνωστο Στρατιώτη, θα υπάρξουν θύματα»

Αποφασισμένοι είναι οι συγγενείς των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών να μην επιτρέψουν να σβηστούν τα ονόματα τους από το άτυπο μνημείο, που έχει στηθεί μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Ο Πάνος Ρούτσι, που έκανε απεργία πείνας μπροστά από το μνημείο τόνισε ότι η διαδήλωση που πραγματοποιήθηκε ήταν μία πράξη αντίστασης «αρνούμαστε την απόφαση της κυβέρνησης. Θα είμαστε εκεί έξω, απέναντί τους, θα συνεχίσουμε για να είναι τα ονόματα εκεί».

«Μας προκαλούν»

Σχολιάζοντας την τροπολογία που θα ψηφιστεί αύριο και απαγορεύει τις συναθροίσεις στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, είπε «Δεν ξέρω τι ακριβώς προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση με αυτή την κίνηση, γιατί μέχρι να τα σβήσουν, εμείς θα είμαστε εκεί να τα ξαναγράφουμε, και δεν θα φύγουμε από εκεί μέχρι να έρθει η δικαιοσύνη για τα παιδιά μας. Με αυτό που κάνουν προκαλούν τους συγγενείς και τους απλούς πολίτες».

«Εμείς ζητάμε να βρουν το αυτονόητο, πώς πέθανε το παιδί μου και όλα τα παιδιά που ήταν εκεί. Να μάθω την αλήθεια που έκρυψαν από την αρχή με το “έτσι θέλω», συνέχισε.

Κλείνοντας προειδοποίησε ότι αν εφαρμοστεί η τροπολογία θα υπάρξουν θύματα. «Αν προχωρήσουν σε αυτή την κίνηση, θα έχουμε μεγάλη οργή από τον κόσμο. Εύχομαι να μην βγω αληθινός».

