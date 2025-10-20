Τέμπη – Άλμα Λάτα: «Δεν θέλουμε να είμαστε στο ίδιο τραπέζι, γιατί η καρέκλα της είναι άδεια»

«Μετά από 2,5 χρόνια τα Τέμπη είναι ένα καζάνι που βράζει, γιατί δεν μας έχουν πει την αλήθεια. Τι έγινε εκείνο το βράδυ. Οι πολίτες διψάνε για την αλήθεια», τόνισε η μητέρα της Κλαούντια Λάτα, Άλμα, που σκοτώθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

«Τσιμέντωσαν τα κόκκαλα 23χρονης»

Η μητέρα της Κλαούντια άφησε αιχμές για τους χειρισμούς που ακολούθησαν της σύγκρουσης. «Αν είναι ατύχημα δεν διώχνεις την Πυροσβεστική να μην πάρει δείγμα. Δεν τσιμεντώνεις τον χώρο. Η Εριέτα 23 ετών είναι ακόμα αγνοούμενη. Τσιμέντωσαν τα κόκκαλα της».

Θυμήθηκε ότι το βράδυ της σύγκρουσης είχε προτείνει στην Κλαούντια ο πατέρας της, να την πάει εκείνος στη Θεσσαλονίκη. «Όταν έφτασαν στα Παλαιοφάρσαλα, επέμενε ο πατέρας της να την πάει εκείνος. Του λέει είμαι πολύ κουρασμένη και πρέπει να σε πάω στη Θεσσαλονίκη. Δεν κατέβηκε».

Μόλις πληροφορήθηκαν για τη σύγκρουση πήγαν στα Τέμπη «είδαμε ένα τοπίο πολέμου. Φωτιά, καπνός, κόσμος».

«Δεν θέλουμε να είμαστε στο τραπέζι όλοι μαζί, γιατί η καρέκλα της είναι άδεια»

Ερωτηθείσα αν μία μάνα μπορεί να ξεπεράσει τον θάνατο του παιδιού της, είπε «Ποτέ δεν ξεπερνάς την απώλεια αυτή. Μέχρι να πας να τους συναντήσεις πάνω. Δεν θέλουμε να είμαστε στο τραπέζι όλοι μαζί, γιατί η καρέκλα της είναι άδεια. Ο μικρός πηγαίνει και καθαρίζει το μνήμα της αδελφής του».

Η Άλμα Λάτα επέλεξε να κάνει στο χέρι της τατουάζ τη μορφή της Κλαούντια, ώστε να την έχει πάντα μαζί της. «Τη φιλάω κάθε δευτερόλεπτο. Έχει το τούνελ, τον τάφο, το σήμα της ιατρικής, τα βιβλία της γιατί τα είχε πάντα μαζί της».

