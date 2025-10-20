search
ΔΕΥΤΕΡΑ 20.10.2025 20:43
20.10.2025 18:17

Τέμπη – Άλμα Λάτα: «Δεν θέλουμε να είμαστε στο ίδιο τραπέζι, γιατί η καρέκλα της είναι άδεια»

20.10.2025 18:17
«Μετά από 2,5 χρόνια τα Τέμπη είναι ένα καζάνι που βράζει, γιατί δεν μας έχουν πει την αλήθεια. Τι έγινε εκείνο το βράδυ. Οι πολίτες διψάνε για την αλήθεια», τόνισε η μητέρα της Κλαούντια Λάτα, Άλμα, που σκοτώθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

«Τσιμέντωσαν τα κόκκαλα 23χρονης»

Η μητέρα της Κλαούντια άφησε αιχμές για τους χειρισμούς που ακολούθησαν της σύγκρουσης. «Αν είναι ατύχημα δεν διώχνεις την Πυροσβεστική να μην πάρει δείγμα. Δεν τσιμεντώνεις τον χώρο. Η Εριέτα 23 ετών είναι ακόμα αγνοούμενη. Τσιμέντωσαν τα κόκκαλα της».

Θυμήθηκε ότι το βράδυ της σύγκρουσης είχε προτείνει στην Κλαούντια ο πατέρας της, να την πάει εκείνος στη Θεσσαλονίκη. «Όταν έφτασαν στα Παλαιοφάρσαλα, επέμενε ο πατέρας της να την πάει εκείνος. Του λέει είμαι πολύ κουρασμένη και πρέπει να σε πάω στη Θεσσαλονίκη. Δεν κατέβηκε».

Μόλις πληροφορήθηκαν για τη σύγκρουση πήγαν στα Τέμπη «είδαμε ένα τοπίο πολέμου. Φωτιά, καπνός, κόσμος».

«Δεν θέλουμε να είμαστε στο τραπέζι όλοι μαζί, γιατί η καρέκλα της είναι άδεια»

Ερωτηθείσα αν μία μάνα μπορεί να ξεπεράσει τον θάνατο του παιδιού της, είπε «Ποτέ δεν ξεπερνάς την απώλεια αυτή. Μέχρι να πας να τους συναντήσεις πάνω. Δεν θέλουμε να είμαστε στο τραπέζι όλοι μαζί, γιατί η καρέκλα της είναι άδεια. Ο μικρός πηγαίνει και καθαρίζει το μνήμα της αδελφής του».

Η Άλμα Λάτα επέλεξε να κάνει στο χέρι της τατουάζ τη μορφή της Κλαούντια, ώστε να την έχει πάντα μαζί της. «Τη φιλάω κάθε δευτερόλεπτο. Έχει το τούνελ, τον τάφο, το σήμα της ιατρικής, τα βιβλία της γιατί τα είχε πάντα μαζί της».

pavlos-polakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πολάκης για Ωνάσειο Μεταμοσχευτικό Κέντρο: «Φέρει τη σφραγίδα του ΣΥΡΙΖΑ, καταφέραμε και ξεχρεώσαμε 130 εκατ. ευρώ σε χρέη»

esiea-new
MEDIA

ΜΜΕ ΣΥΡΙΖΑ: Νέα 48ωρη απεργία από αύριο στην ΑΥΓΗ – Στάσεις εργασίας στον ΚΟΚΚΙΝΟ

6697613
ΚΟΣΜΟΣ

Η Med9 ζητεί την αποδέσμευση της βοήθειας για τη Γάζα – Ο Νετανιάχου συνάντησε Γουίτκοφ και Κούσνερ

ukraine new
ΚΟΣΜΟΣ

Λαβρόφ και Ρούμπιο συζήτησαν τα «επόμενα βήματα» για τον τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία

giorgos_papandreou_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιώργος Παπανδρέου: Η εκλογή του Τουφάν Ερχιουρμάν στα Κατεχόμενα αντικατοπτρίζει τη βούληση για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού 

kwstopoulos_kwnstantopoulou
LIFESTYLE

Κωστόπουλος για Κωνσταντοπούλου: «Στην ουσία διαφήμισε το βιβλίο του Τσίπρα»

messaropoulou-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Ζήτησα συγγνώμη στην Τίνα Μεσσαροπούλου – Είμαι έτοιμος να βρεθώ εκτός»

antetokounmpo-bucks-filiko
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νέα «καμπανάκια» Αντετοκούνμπο στους Μπακς: «Δεν είμαι ικανοποιημένος με το να είμαι κάπου που δεν είμαστε ανταγωνιστικοί»

pos pliromi 998- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλάζουν οι κανόνες συναλλαγών με POS και IRIS από τη 1η Νοεμβρίου

fasoulis_matsouka
LIFESTYLE

Φασουλής για Ματσούκα: «Εγώ την έχω βγάλει στο θέατρο, εγώ την έχω κάνει αυτή την αμαρτία»

ΔΕΥΤΕΡΑ 20.10.2025 20:42
