Το παζάρι Μαξίμου – Δένδια έφερε ιδιωτική εταιρία αντί για φαντάρους στον Άγνωστο Στρατιώτη

Το Μέγαρο Μαξίμου ξεκίνησε μεν φουριόζο, γοητευμένο ίσως από την ιδέα να δει ακόμα και… τανκς να «προστατεύουν» το μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη, αλλά μέχρι να κατατεθεί η σχετική τροπολογία χθες, κύλησε πολύ νερό στα αυλάκι και κυρίως υπήρξε μεγάλη αντίδραση από τον Νίκο Δένδια – εκ του αποτελέσματος δηλαδή αυτό φαίνεται.

Η πρώτη υποχώρηση του Μαξίμου από την αρχική ανάρτηση του πρωθυπουργού ήταν ότι το μνημείο θα εξακολουθήσει να φυλάσσεται από την αστυνομία – και δεν θα αναλάβει ο στρατός!

Μετά είπαν ότι θα το καθαρίζουν και θα αποκαθιστούν τον χώρο οι… φαντάροι.

Και δω υπήρξε τελικά διπλή υποχώρηση:

Αφενός το υπουργείο Άμυνας δεν εμπλέκεται ακριβώς και σαφώς με την «καθαριότητα» – καθότι αυτή είναι αρμοδιότητα του δήμου -, αλλά με την προστασία του χαρακτήρα, τη φροντίδα και την ανάδειξη του μνημείου.

Αφετέρου θα μπορεί να αναθέσει την όλη δουλειά σε ιδιωτική εταιρία και έτσι να μην στέλνει φαντάρους στην πλατεία λες και είμαστε στην… Πιονγιάνγκ.

Προς το παρόν άντεξε ο Δένδιας στο εσωκυβερνητικό παζάρι.

Η συνέχεια επί της… πλατείας.

