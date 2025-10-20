search
ΔΕΥΤΕΡΑ 20.10.2025 22:30
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Παναγιωτίδου ΟΛΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ

20.10.2025 20:57

Να μην αρθεί η ασυλία Κωνσταντοπούλου – Κανέλλη εισηγείται η επιτροπή δεοντολογίας

20.10.2025 20:57
LIANA ZOI NEW

Αρνητική εισήγηση για την άρση της ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου και της Λιάνα Κανέλλη «δίνει» η επιτροπή Δεοντολογίας. 

Η υπόθεση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας αφορά στη μήνυση που έχει υποβάλλει εναντίον της η πρώην υποψήφια με το κόμμα της Όλγα Δάλλα, για:

  • ηθική αυτουργία σε αθέμιτη αποτύπωση σε υλικό φορέα προφορικής συνομιλίας που δεν διεξήχθη δημόσια
  • παράνομη χρήση πληροφορίας ή υλικού φορέα επί του οποίου έχει αποτυπωθεί προφορική συνομιλία που δεν διεξήχθη δημόσια,
  • ηθική αυτουργία σε εξύβριση 
  • ηθική αυτουργία σε συκοφαντική δυσφήμηση 

Στην ψηφοφορία που διεξήχθη κατά της άρσης της ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου τάχθηκαν ΝΔ, ΚΚΕ και Νέα Αριστερά, ενώ  ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας υπερψήφισαν.

Σε ότι αφορά στην περίπτωση της Λιάνας Κανέλλη, η βουλευτής του ΚΚΕ είχε μηνυθεί για συκοφαντική δυσφήμιση από την Ζωή Κωνσταντοπούλου επειδή είχε υποστηρίξει πως όταν ήταν Πρόεδρος της Βουλής, είχε παρέμβει «στον εισαγγελέα της φυλακής για να βγει ο Κασιδιάρης και να επιτελέσει το θεάρεστο κοινοβουλευτικό του έργο».

ΝΔ και ΚΚΕ καταψήφισαν την άρση ασυλίας της, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Νίκη δήλωσαν «παρών», ενώ Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας υπερψήφισαν. 

Την τελική απόφαση και για τις δύο υποθέσεις θα λάβει η Ολομέλεια της Βουλής σε ειδική συνεδρίαση το επόμενο διάστημα. 

