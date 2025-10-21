Άγνωστος Στρατιώτης: Τροπολογία παρωδία εμπλέκει ιδιωτικές εταιρείες στο μνημείο – Σφοδρή σύγκρουση σήμερα στη Βουλή 

Στα χαρακώματα αναμένεται να βρεθούν σήμερα στην Βουλή όλα τα κόμματα με αφορμή την τροπολογία που φέρνει η κυβέρνηση για το νέο καθεστώς που θα διέπει τον καθαρισμό και τη φύλαξη του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναμένεται να υπερασπιστεί την ιερότητα του ιστορικού μνημείου, ενώ θα αντικρούσει τα επιχειρήματα των κομμάτων της αντιπολίτευσης τα οποία υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση οδηγήθηκε σε αυτή την απόφαση μετά την νίκη του Πάνου Ρούτσι ο οποίος κατάφερε να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη για το θέμα της εκταφής του γιου του Ντένις. Παράλληλα το Μέγαρο Μαξίμου κατηγορείται ότι μέσα από αυτή την ιστορία επιχειρεί να αντιμετωπίσει τον εσωκομματικό αντίπαλο του πρωθυπουργού, υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια, ο οποίος εμφανίζεται να θέτει με δυναμική την υποψηφιότητα του για την επόμενη μέρα της ΝΔ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην τροπολογία που κατατέθηκε χθες το βράδυ στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και ψηφίζεται σήμερα ορίζει ρητά ότι επισπεύδοντα υπουργεία είναι το υπουργεία: Εθνικής Άμυνας, Προστασίας του Πολίτη και Δικαιοσύνης.

Στην τροπολογία αναφέρεται ότι «το υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναλαμβάνει την συντήρηση, την φροντίδα και την ανάδειξη του Μνημείου και του χώρου, είτε με ίδια μέσα, είτε μέσω ανάθεσης σχετικών συμβάσεων». Περιγραφή η οποία είναι σαφώς διαφορετική από την αρχική περί ανάληψης της ευθύνης του καθαρισμού του Μνημείου από το ΥΠΕΘΑ, η οποία είχε προκαλέσει σφοδρές επιθέσεις από την αντιπολίτευση.

Όπως είναι γνωστό οι αρμοδιότητες του καθαρισμού και της συντήρησης του Μνημείου σήμερα ανήκουν στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, η φύλαξη είναι στην ευθύνη της ΕΛ.ΑΣ ενώ ρόλο στην καθαριότητα είχε και ο δήμος της Αθήνας.

Το νέο καθεστώς αποκλείει κάθε εμπλοκή του δήμου, ενώ οι αρμοδιότητες θα ανήκουν στον στρατό και στην αστυνομία.

Τώρα με βάση την τροπολογία γίνεται καθαρό ότι τον χώρο θα καθαρίζει ιδιωτική εταιρεία προκειμένου να μην εμπλακούν ένστολοι στη διαδικασία.

Ακόμα αυτό που έχει σημασία είναι η αυστηροποίηση του υφιστάμενου πλαισίου, με ποινές φυλάκισης έως και δύο έτη για όσους εφεξής κάνουν γκράφιτι, σηκώσουν πανό, διαδηλώσουν.

«Από τη στιγμή που η τροπολογία ψηφιστεί από το κοινοβούλιο θα αποτελεί νόμο του κράτους και η εφαρμογή του νόμου δεν είναι a la carte», είπε χθες μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, προσθέτοντας ότι το ερώτημα προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα είναι ένα και απλό σε όλα τα κόμματα: Συμφωνούν να προστατεύεται ένα μνημείο υπέρ πεσόντων για να είμαστε σήμερα ελεύθεροι, ναι ή όχι; «Αυτό είναι το ερώτημα γιατί δεν σημαίνει ότι όποιος θέλει το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη να μην μετατρέπεται σε έναν χώρο διαμαρτυριών ή έναν χώρο με σπρέι ή οτιδήποτε άλλο. Δεν σημαίνει ότι όποιος δεν θέλει να γίνεται αυτό δεν σέβεται τους νεκρούς ενός τραγικού δυστυχήματος. Είναι ένα ψευτοδίλημμα το οποίο δημιουργεί ένα συγκεκριμένο κομμάτι της αντιπολίτευσης για να πολώσει και να διχάσει την κοινωνία. Δεν θα μπούμε στη διαδικασία αυτή» είπε ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης.

Η φύλαξη του μνημείου από την ΕΛ.ΑΣ θα είναι εικοσιτετράωρη και η τροπολογία αφορά 4.600 τ.μ. από τα 14454 τμ της συνολικής επιφανείας της πλατείας και συγκεκριμένα την έκταση που ξεκινάει μπροστά από τη Βουλή και φτάνει ως το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Το Μέγαρο Μαξίμου επιμένει ότι δεν πρόκειται να σβηστούν τα ονόματα των 57 θυμάτων του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, ενώ δεν διευκρινίζεται τι θα γίνει στην περίπτωση που εξαιτίας της βροχής αυτά ξεθωριάσουν. Για την ώρα αναμένεται να απομακρυνθούν οι σκηνές, τα πανό, τα βάζα με τα λουλούδια.

Οι αντιδράσεις των συγγενών των θυμάτων είναι πάντως έντονες. Η Μαρία Καρυστιανού, ο Πάνος Ρούτσι και άλλοι γονείς έχουν διαμηνύσει ότι «αυτό δεν θα περάσει» και ότι τα ονόματα των νεκρών δεν θα σβηστούν μέχρι να τελειώσει η δίκη. Που σημαίνει ότι όταν σβηστούν από τη βροχή, θα επιχειρήσουν να τα ξαναγράψουν.

«Όποιος θέλει το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη να μην μετατρέπεται σε ένα χώρο διαμαρτυριών ή έναν χώρο με σπρέι ή οτιδήποτε άλλο, δεν σημαίνει ότι όποιος δεν θέλει να γίνεται αυτό, δεν σέβεται τους νεκρούς ενός τραγικού δυστυχήματος. Είναι ένα δίλημμα, ψευτοδίλημμα θα το έλεγα, το οποίο δημιουργεί ένα συγκεκριμένο κομμάτι της αντιπολίτευσης, για να πολώσει και να διχάσει την κοινωνία» δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, δίνοντας το στίγμα της κυβερνητικής γραμμής.

Διαβάστε επίσης:

Μετωπική Χρυσοχοΐδη – Κωνσταντοπούλου για τον Άγνωστο Στρατιώτη: «Δεν στήνουμε τσαντίρια στην Ακρόπολη»

Να μην αρθεί η ασυλία Κωνσταντοπούλου – Κανέλλη εισηγείται η επιτροπή δεοντολογίας

Γιώργος Παπανδρέου: Η εκλογή του Τουφάν Ερχιουρμάν στα Κατεχόμενα αντικατοπτρίζει τη βούληση για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού