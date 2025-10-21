Μηνύματα Χαρίτση σε Τσακαλώτο αλλά και Τσίπρα: «Όχι» στην παρελθοντολογία με όρους αυτοδικαίωσης

Μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση έστειλε ο Αλέξης Χαρίτσης κατά τη χθεσινή του συνέντευξη στην εκπομπή Morning Point του Meganews. Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς «ξόρκισε» τη συζήτηση για το παρελθόν και ιδίως για την περίοδο 2015 – 2019 που επαναφέρει στην επικαιρότητα η προαναγγελία της κυκλοφορίας του Αλέξη Τσίπρα υπό τον τίτλο «Ιθάκη». Επιπλέον, μίλησε για συνεργασίες χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς λευκή επιταγή σε κανέναν.

Βεβαίως, αρχικώς ρωτήθηκε για την αναφορά Τσακαλώτου στο πρόγραμμα του 2023 με το οποίο κατέβηκε ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές και που όπως ανέφερε ο πρώην ΥΠΟΙΚ, ήταν «μη κοστολογημένο», κάτι που διαβάστηκε ως αιχμή όχι μόνο για τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και για την Έφη Αχτσιόγλου, που ήταν τομεάρχης Οικονομικών.

«Εμένα με ενδιαφέρει τι γίνεται το 2025» ανέφερε ο Αλέξης Χαρίτσης συμπληρώνοντας «να συζητήσουμε για τα παλιά αλλά με γνώμονα το μέλλον», και εξηγώντας πώς αυτή η συζήτηση θα πρέπει να γίνει με ρεαλιστικούς όρους για το σήμερα και για το πώς προχωράμε παρακάτω.

«Μια συζήτηση η οποία παρελθοντολογεί, δεν εξυπηρετεί μια τέτοια λογική», είπε, «για το πώς μπορείς να δώσεις απαντήσεις στα πολύ μεγάλα προβλήματα από τη σκοπιά της Αριστεράς». Και πρόσθεσε πως αυτά κρίθηκαν και στις εκλογές του 2023.

Ομοίως όταν ρωτήθηκε για την συζήτηση για το παρελθόν που ανοίγει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα ανέφερε ότι «το θέμα είναι αν θα ανοίξει συζήτηση με όρους αυτοδικαίωσης της μιας ή της άλλης πλευράς ή αν θα ανοίξει με όρους προοπτικής για το μέλλον, να δούμε πως φτάσαμε μέχρι εδώ αλλά και πώς μπορούμε να προχωρήσουμε».

Ασφαλώς, τόνισε, «δεν προκύπτει κανένας μας από παρθενογένεση βεβαίως πρέπει να έχεις κλείσει τους λογαριασμούς με το παρελθόν», αλλά «όχι για να δικαιώσει ο καθένας την ατομική του πορεία ή συλλογική του πορεία στο παρελθόν, αυτά τελειώσανε».

Μιλώντας για τις προοδευτικές συνεργασίες ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, ξεκαθάρισε ότι μιλά για «συμμαχία υπαρκτών πολιτικών δυνάμεων», χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς λευκή επιταγή, διευκρινίζοντας επιπλέον, ότι δεν ζητά να διαλυθεί κανένας. Η πρόσκληση αυτή είπε αναφέρεται σε όσους θέλουν και μπορούν να μπουν σε μια πολιτική συμμαχία. Με δεδομένο ότι η συζήτηση αυτή γίνεται εδώ και πολύ καιρό ρωτήθηκε μήπως τα κόμματα της αριστεράς βρίσκονται σε μια κατάσταση limbo (αναμονής) και απάντησε πως «πρέπει να τελειώνει αυτή η ιστορία και να ξεκαθαρίσει ο καθένας τις προθέσεις του» και «να μας πει τι θέλει να κάνει, πώς προτίθεται να προχωρήσει και στη βάση ποιου προγράμματος θέλει να το κάνει αυτό» αναφορά που στόχευε και στον Αλέξη Τσίπρα.

Στην παρατήρηση ότι με βάση τα παραπάνω δεν δίνει λευκή επιταγή στην «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, σημείωσε: «Λευκή επιταγή δεν δίνουμε σε κανέναν και ο αριστερός προοδευτικός κόσμος είναι καχύποπτος κι έχει πληγωθεί τόσο πολύ που δεν δίνει λευκή επιταγή σε κανέναν».

