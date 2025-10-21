Άδεια οδήγησης: «Πράσινο φως» από το Ευρωκοινοβούλιο στους νέους κανόνες – Τι αλλάζει

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την Τρίτη τους νέους κανόνες για τις άδειες οδήγησης, με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων που κοστίζουν τη ζωή σε περίπου 20.000 ανθρώπους κάθε χρόνο στην ΕΕ.

Με βάση τη νέα οδηγία, η αφαίρεση, αναστολή ή περιορισμός μιας άδειας οδήγησης θα κοινοποιείται στη χώρα που την εξέδωσε, ώστε να διασφαλίζεται η διασυνοριακή επιβολή κυρώσεων για σοβαρές παραβάσεις, όπως η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών, η εμπλοκή σε θανατηφόρο τροχαίο ή η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας κατά 50 χλμ./ώρα και άνω.

Σύμφωνα με τον εισηγητή της σχετικής έκθεσης στο ΕΚ, ευρωβουλευτή Ματέο Ρίτσι (Σοσιαλιστές, Ιταλία), «επί του παρόντος, σχεδόν το 40% των οδηγών των οποίων η άδεια ανακλήθηκε ή αναστέλλεται σε χώρα διαφορετική από αυτήν στην οποία εκδόθηκε, μένουν ατιμώρητοι….Ένα ισχυρότερο και αποτελεσματικότερο σύστημα παρακολούθησης θα συμβάλει στην πρόληψη ατυχημάτων και στη διάσωση ανθρώπινων ζωών».

Παράλληλα, εισάγεται η ψηφιακή άδεια οδήγησης, η οποία θα είναι διαθέσιμη μέσω κινητού τηλεφώνου και θα αποτελέσει σταδιακά την κύρια μορφή άδειας στην ΕΕ, χωρίς να καταργείται η έντυπη μορφή.

Η εισηγήτρια της έκθεσης για τις ψηφιακές άδειες, Γιούτα Πάουλους (Πράσινοι, Γερμανία), δήλωσε: «Έως το 2030, η νέα οδηγία για την ευρωπαϊκή άδεια οδήγησης θα εισαγάγει την ψηφιακή άδεια οδήγησης, παρέχοντας στους πολίτες πλήρη ελευθερία επιλογής μεταξύ ηλεκτρονικής και φυσικής κάρτας».

Οι αλλαγές

Οι νέοι κανόνες φέρνουν και δοκιμαστική περίοδο δύο ετών για τους νέους οδηγούς, αυστηρότερες ποινές για παραβάσεις υπό την επήρεια αλκοόλ, χωρίς ζώνη ή παιδικά καθίσματα, καθώς και δυνατότητα απόκτησης άδειας οδήγησης αυτοκινήτου από τα 17 έτη, υπό την επίβλεψη έμπειρου οδηγού έως την ενηλικίωση.

Η διάρκεια ισχύος των νέων αδειών ορίζεται στα 15 έτη για αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες, και στα 5 έτη για φορτηγά και λεωφορεία, με τα κράτη-μέλη να μπορούν να επιβάλουν συχνότερους ελέγχους για οδηγούς άνω των 65 ετών.

Τέλος, για την αντιμετώπιση της έλλειψης επαγγελματιών οδηγών, θα επιτρέπεται πλέον η απόκτηση άδειας φορτηγού από τα 18 έτη και λεωφορείου από τα 21 έτη, υπό προϋποθέσεις επαγγελματικής επάρκειας.

Οι νέες διατάξεις θα τεθούν σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, ενώ τα κράτη-μέλη θα έχουν τρία χρόνια για την ενσωμάτωσή τους στο εθνικό δίκαιο και έναν επιπλέον χρόνο για να προετοιμάσουν την εφαρμογή τους.

Διαβάστε επίσης:

Έκκληση του Ισραήλ στον Καναδό πρωθυπουργό Κάρνεϊ να μην συλλάβει τον Νετανιάχου βάσει του εντάλματος του ΔΠΔ

Προειδοποίηση Τραμπ σε Χαμάς: «Αν δεν συμμορφωθείτε, θα αφήσω να μπουν στη Γάζα και να σας “ισιώσουν”»

Νικολά Σαρκοζί: Θα κάνει Χριστούγεννα εκτός φυλακής; Ποια η διαδικασία για το αίτημα αποφυλάκισης που υπέβαλε