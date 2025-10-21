search
ΤΡΙΤΗ 21.10.2025
21.10.2025

Λασίθι: Τροχαίο που κόβει την ανάσα σε αγώνα ράλι – Αυτοκίνητο εκτοξεύεται στον γκρεμό, σώος ο οδηγός (video)

21.10.2025 12:08
flashnews.gr

Σοκαριστικό τροχαίο ατύχημα, χωρίς ευτυχώς κάποιον τραυματισμόσημειώθηκε την Κυριακή (19/10) σε αγώνα ράλι στο Λασίθι της Κρήτης.

Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια της 10ης ανάβασης Βραχασίου στο Λασίθι, στη διαδρομή ανάμεσα από το Σίσι και το Βραχάσι.

Βίντεο ντοκουμέντο, το οποίο δημοσίευσε με ανάρτησή του ο ίδιος ο οδηγός, αποτυπώνει τη στιγμή που αγωνιστικό αυτοκίνητο προσκρούει σε λόφο στα πλάγια του δρόμου με αποτέλεσμα να εκτοξευτεί και να πέσει από τον γκρεμό.

«Προς ενημέρωση όλων φέρω άκρας υγείας μετά το τρομακτικό ατύχημα που είχα αλλά δεν ισχύει το ίδιο για το αγωνιστικό μας. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή αλλά τα μέτρα προστασίας του αυτοκινήτου χάρη στον κατασκευαστή του, λειτούργησαν άψογα», ανέφερε ο οδηγός του αγωνιστικού οχήματος Στράτος Σταματάκης.

