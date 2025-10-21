search
ΤΡΙΤΗ 21.10.2025 12:39
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.10.2025 11:41

Επιτρέπεται η κίνηση των μοτοσυκλετών στις λεωφορειολωρίδες;

21.10.2025 11:41
leoforeiolorida_new

Παρά τα δημοσιεύματα και τις δηλώσεις των τελευταίων μηνών, η εικόνα γύρω από τη χρήση των λεωφορειολωρίδων από μοτοσυκλέτες παραμένει πιο σύνθετη απ’ όσο φαίνεται.

Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025) εισάγει ένα πλαίσιο που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιτραπεί η είσοδος και σε άλλες κατηγορίες οχημάτων, αλλά μέχρι να εκδοθεί η σχετική υπουργική απόφαση, τίποτα δεν έχει αλλάξει στην πράξη.

Η ουσία βρίσκεται στο άρθρο 55 του νέου ΚΟΚ, το οποίο ρυθμίζει τα «Μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας». Στην παράγραφο 4 του άρθρου, ορίζεται ότι μπορούν να καθορίζονται οδοί ή λωρίδες κυκλοφορίας «στις οποίες κυκλοφορούν μόνο μέσα δημόσιας οδικής μαζικής μεταφοράς προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των τροχιοδρομικών οχημάτων». Η διατύπωση αυτή κατοχυρώνει τη χρήση των λεωφορειολωρίδων αποκλειστικά για τα λεωφορεία, τα τρόλεϊ και τα τραμ, ενώ αφήνει στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών τη δυνατότητα να προσθέσει εξαιρέσεις με επόμενη Υπουργική Απόφαση.

Αυτή η υπουργική πράξη είναι που θα μπορούσε να επιτρέψει την είσοδο των μοτοσυκλετών.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos

Διαβάστε επίσης:

Έρχονται στην Ευρώπη τα robotaxi – Τι είναι, πως λειτουργούν

Η Chery αποκάλυψε μια μπαταρία στερεού τύπου με 1.300 km αυτονομία!

«Βροχή» πέφτουν τα πρόστιμα των 150 ευρώ στους οδηγούς – Πού στήθηκαν τα νέα μπλόκα της Αθήνας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
adv-new
ADVERTORIAL

Το Αthens Science Festival επιστρέφει με άρωμα και γεύση Χριστουγέννων

euroleague_nova_adv
ADVERTORIAL

Πλούσιο μπασκετικό θέαμα με EuroLeague, EuroCup και Αθηναϊκό Qualco στο παρκέ του Novasports!

ntora_bakoyianni_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αγνωστος Στρατιώτης: Απαράδεκτη δήλωση Ντόρας Μπακογιάννη – Ο χώρος δεν είναι για καντηλάκια του ΙΚΕΑ

asanser new
ΕΛΛΑΔΑ

Υποχρεωτική η απογραφή όλων των ανελκυστήρων έως τις 30 Νοεμβρίου – Μόνο ένας στους 10 έχει ολοκληρώσει την διαδικασία

troxaio_lasithi_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Λασίθι: Τροχαίο που κόβει την ανάσα σε αγώνα ράλι – Αυτοκίνητο εκτοξεύεται στον γκρεμό, σώος ο οδηγός (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
fasoulis_matsouka
LIFESTYLE

Φασουλής για Ματσούκα: «Εγώ την έχω βγάλει στο θέατρο, εγώ την έχω κάνει αυτή την αμαρτία»

mploko_troxaia
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Βροχή» πέφτουν τα πρόστιμα των 150 ευρώ στους οδηγούς - Πού στήθηκαν τα νέα μπλόκα της Αθήνας

pos pliromi 998- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλάζουν οι κανόνες συναλλαγών με POS και IRIS από τη 1η Νοεμβρίου

messaropoulou-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Ζήτησα συγγνώμη στην Τίνα Μεσσαροπούλου – Είμαι έτοιμος να βρεθώ εκτός»

akinita_big
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρευνα: Ενοικιαστές αναζητούν μικρά, φωτεινά και ανακαινισμένα ακίνητα, δεν αντέχουν τα υψηλά ενοίκια

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 21.10.2025 12:38
adv-new
ADVERTORIAL

Το Αthens Science Festival επιστρέφει με άρωμα και γεύση Χριστουγέννων

euroleague_nova_adv
ADVERTORIAL

Πλούσιο μπασκετικό θέαμα με EuroLeague, EuroCup και Αθηναϊκό Qualco στο παρκέ του Novasports!

ntora_bakoyianni_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αγνωστος Στρατιώτης: Απαράδεκτη δήλωση Ντόρας Μπακογιάννη – Ο χώρος δεν είναι για καντηλάκια του ΙΚΕΑ

1 / 3