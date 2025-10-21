Επιτρέπεται η κίνηση των μοτοσυκλετών στις λεωφορειολωρίδες;

Παρά τα δημοσιεύματα και τις δηλώσεις των τελευταίων μηνών, η εικόνα γύρω από τη χρήση των λεωφορειολωρίδων από μοτοσυκλέτες παραμένει πιο σύνθετη απ’ όσο φαίνεται.

Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025) εισάγει ένα πλαίσιο που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιτραπεί η είσοδος και σε άλλες κατηγορίες οχημάτων, αλλά μέχρι να εκδοθεί η σχετική υπουργική απόφαση, τίποτα δεν έχει αλλάξει στην πράξη.

Η ουσία βρίσκεται στο άρθρο 55 του νέου ΚΟΚ, το οποίο ρυθμίζει τα «Μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας». Στην παράγραφο 4 του άρθρου, ορίζεται ότι μπορούν να καθορίζονται οδοί ή λωρίδες κυκλοφορίας «στις οποίες κυκλοφορούν μόνο μέσα δημόσιας οδικής μαζικής μεταφοράς προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των τροχιοδρομικών οχημάτων». Η διατύπωση αυτή κατοχυρώνει τη χρήση των λεωφορειολωρίδων αποκλειστικά για τα λεωφορεία, τα τρόλεϊ και τα τραμ, ενώ αφήνει στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών τη δυνατότητα να προσθέσει εξαιρέσεις με επόμενη Υπουργική Απόφαση.

Αυτή η υπουργική πράξη είναι που θα μπορούσε να επιτρέψει την είσοδο των μοτοσυκλετών.

