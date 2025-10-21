search
ΤΡΙΤΗ 21.10.2025
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

21.10.2025

Έρχονται στην Ευρώπη τα robotaxi – Τι είναι, πως λειτουργούν

Stellantis-Pony-1200

Μια νέα συνεργασία της Stellantis και της Pony.ai φέρνει αυτόνομα οχήματα επιπέδου 4 (robotaxi) στην Ευρώπη, για δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης. Οι δύο εταιρείες υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας, ανοίγοντας το δρόμο για κλιμακούμενες, ασφαλείς και ανταγωνιστικές λύσεις αυτόνομης κινητικότητας σε όλη την Ευρώπη.

Ο όρος robotaxi αφορά αυτόνομα οχήματα των οποίων ο οδηγός δεν χρειάζεται να είναι έτοιμος να αναλάβει τον έλεγχο, ακόμα και σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μια λεπτομέρεια που τα κατατάσσει σε άλλη κατηγορία από τα αυτόνομα επιπέδου 3.

Πρώτη στάση το Λουξεμβούργο

Η νέα συνεργασία της Stellantis με την Pony.ai, με έδρα το Λουξεμβούργο, ενσωματώνει το προηγμένης τεχνολογίας λογισμικό αυτόνομης οδήγησης της Pony.ai στην πλατφόρμα AV-Ready της Stellantis, με τις δύο εταιρείες να σχεδιάζουν να ξεκινήσουν την ανάπτυξη οχημάτων δοκιμής, βασισμένων στο μοντέλο Peugeot e-Traveller, στο Λουξεμβούργο τους επόμενους μήνες.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η σταδιακή ανάπτυξη σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις από το 2026, με τις δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες να επικεντρώνονται στην επικύρωση της ασφάλειας και της απόδοσης. Η αρχική εστίαση της συνεργασίας θα είναι στα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα (LCV) – ένας τομέας όπου η Stellantis, μέσω του Pro One, κατέχει ηγετική θέση στην Ευρώπη.

Το μέγεθος, η ευελιξία και η αποδοτικότητά τους καθιστά τα εν λόγω οχήματα ιδανικά για διαφορετικές εφαρμογές, από συμπαγή robotaxi έως πολυθέσια van που φιλοξενούν έως και οκτώ άτομα.

«Τα οχήματα χωρίς οδηγό έχουν τη δυνατότητα να μεταμορφώσουν τον τρόπο που οι άνθρωποι κινούνται στις πόλεις μας, προσφέροντας ασφαλέστερες και πιο οικονομικές επιλογές», δήλωσε ο Ned Curic, Chief Engineering & Technology Officer της Stellantis. «Για να υλοποιήσουμε αυτό το όραμα, έχουμε δημιουργήσει τις πλατφόρμες AV-Ready της Stellantis και συνεργαζόμαστε με τους καλύτερους “παίκτες” του κλάδου. Η Pony.ai ξεχωρίζει για την τεχνική της εμπειρογνωμοσύνη και τη συνεργατική της προσέγγιση».

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να συνεργαστούμε με την Stellantis για να φέρουμε την τεχνολογία αυτόνομης κινητικότητας στην Ευρώπη», δήλωσε ο Dr. James Peng, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Pony.ai. «Η ισχυρή ευρωπαϊκή τους παρουσία και το χαρτοφυλάκιο εμβληματικών εμπορικών σημάτων τους καθιστούν τον ιδανικό συνεργάτη για να βοηθήσουν στην επιτάχυνση της ανάπτυξής μας σε αυτήν την βασική αγορά».

Τι κρατάμε:

Stellantis και Pony.ai φέρνουν τα robotaxi στην Ευρώπη
Με αρχή το Λουξεμβούργο, το αυτόνομα οχήματα θα δοκιμαστούν σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις από το 2026
Η αρχική εστίαση της συνεργασίας θα είναι στα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα (LCV)

(Πηγή: autotypos.gr)

