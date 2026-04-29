Συνεχείς μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη – Εντοπίστηκαν ακόμη 43 άτομα μέσα σε λέμβο στους Καλούς Λιμένες

Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές στα νότια της Κρήτης, όπου τα ξημερώματα της Τετάρτης (29/4) στήθηκε μια ακόμη επιχείρηση διάσωσης.
Συγκεκριμένα, συνολικά 43 μετανάστες εντοπίστηκαν σε λέμβο 30 ν.μ νότια των Καλών Λιμένων, από drone της Frontex.
Άμεσα στήθηκε επιχείρηση διάσωσης και τους μετανάστες περισυνέλλεξε και μετέφερε στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, σκάφος της Frontex και παραπλέον φορτηγό πλοίο σημαίας Λιβερίας.
Σύμφωνα με το Λιμενικό, τα 43 άτομα αναμένεται να μεταφερθούν σε χώρο προσωρινής παραμονής, στο Ηράκλειο.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
