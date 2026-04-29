ΤΕΤΑΡΤΗ 29.04.2026 11:38
29.04.2026 09:51

Πέτρος Πολυχρονίδης: Όταν μου πρότειναν τον «Τροχό της Τύχης», το έκλεισα γιατί νόμιζα ότι έκαναν λάθος και έψαχναν τον Γιώργο Πολυχρονίου (Video)

Στην περίοδο που έκανε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα αναφέρθηκε ο Πέτρος Πολυχρονίδης, αποκαλύπτοντας -μεταξύ άλλων- πώς προέκυψε ο «Τροχός της Τύχης».

Όταν, μάλιστα, του έγινε η πρόταση, ο ίδιος έκλεισε το τηλέφωνο, καθώς νόμιζε ότι έγινε λάθος και ότι, στην πραγματικότητα, αναζητούσαν τον Γιώργο Πολυχρονίου.

«Τα πρώτα μου βήματα ήταν σε συνδρομητικά κανάλια. Ταξίδευα και έκανα ρεπορτάζ για να δείξω το παρασκήνιο των ποδοσφαιρικών αγώνων. Μετά από 19 χρόνια στο αθλητικό – ταξιδιωτικό ρεπορτάζ, με είδαν στο STAR και μου πρότειναν τον “Τροχό της Τύχης”. Ήταν κάτι που δεν φανταζόμουν ποτέ. Ένας τεχνικός μού πρότεινε να κάνω δοκιμαστικό για τον “Τροχό της Τύχης”. Εγώ νόμιζα ότι είχαν κάνει λάθος και ότι έψαχναν τον Γιώργο Πολυχρονίου. Όταν μου τηλεφώνησαν για το casting, τους το έκλεισα γιατί πίστευα ότι πρόκειται για λάθος. Δεν φανταζόμουν ότι θα με πάρουν. Στο πρώτο δοκιμαστικό πέρασα τη διεύθυνση του καναλιού για… κοινό, επειδή δεν ήξερα κανέναν από τον σταθμό» ανλεφερε, μεταξύ άλλων, καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2Night Show».

