ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27.03.2026 10:21
27.03.2026 09:41

«Τροχός της Τύχης»: Έλυσε τον γρίφο και πήρε το αυτοκίνητο – Χαμός στο πλατό (Video)

27.03.2026 09:41
Η τύχη χαμογέλασε πλατιά στον Χρήστο, στο χθεσινό επεισόδιο του Τροχού της Τύχης, με τον παίκτη να λύνει τον γριφο, κερδίζοντας το δεύτερο αυτοκίνητο της φετινής σεζόν.

Ο Χρήστος μαζί με τις συμπαίκτριές του Ζωή και Γιώτα διεκδίκησαν με πάθος τη νίκη. Αν και ξεκίνησε δυναμικά, η πορεία του παίκτη εξελίχθηκε σε πραγματικό «τρενάκι του τρόμου», καθώς τα χρήματα έρχονταν και χάνονταν μέσα σε λίγα λεπτά, κρατώντας την αγωνία στο «κόκκινο» μέχρι το τέλος.

Τελικά, με τύχη, ψυχραιμία και ταχύτητα, ο παίκτης κατάφερε να φτάσει στον μεγάλο τελικό, συγκεντρώνοντας 2.585 ευρώ.

«Τα έζησες όλα. Κέρδισες λεφτά, έβγαλες μεγάλα ποσά, έφερες όλες τις χρυσές φέτες, έχασες τις μισές, χρεοκόπησες, σου χτύπησε την πόρτα η εφορία άνοιξες, μετά έκανες εσύ τον εφοριακό και τελικά κέρδισες» σχολίασε ο Πέτρος Πολυχρονίδης όταν αναδείχθηκε νικητής.

Στον μικρό τροχό ο Χρήστος έφερε το νούμερο 11, ενώ κατάφερε να λύσει τον γρίφο «Νονός – Βαφτιστήρι». Όταν ο παρουσιαστής άνοιξε τον φάκελο και αποκαλύφθηκε η λέξη «αυτοκίνητο» το πλατό πήρε «φωτιά» από ενθουσιασμό.

Ο Χρήστος μπορεί να μην έχει ακόμη δίπλωμα οδήγησης, έχει, όμως, αυτοκίνητο!

Διαβάστε επίσης:

Παρέλαση τηλεθέασης με «Να μ΄αγαπάς» και την Τρίτη (24/3) και την Τετάρτη (25/3)

Συμμαχία Μαρινάκη – Βαρδινογιάννη – Κυριακού – Με 33,3% Motor Oil και Alter Ego μπήκαν στον ΑΝΤ1+

Κατερίνα Καινούργιου: Εκτός εκπομπής σήμερα μετά τη χθεσινή αδιαθεσία – Τι είπε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης στην έναρξη (Video)

ΣΙΝΕΜΑ

Στο κέντρο του Λος Άντζελες η νέα στέγη των Όσκαρ από το 2029

LIFESTYLE

Η Ζόζεφιν επιβεβαίωσε ότι είναι ξανά μαζί με τον Νίνο: «Είμαι ερωτευμένη, πιστεύω στις δεύτερες ευκαιρίες» (Video)

ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Ορκίστηκε πρωθυπουργός ο 35χρονος ράπερ Μπαλέντρα Σαχ

ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ βομβάρδισε την «κεντρικότερη» εγκατάσταση παραγωγής ναυτικών πυραύλων του Ιράν – Με χτυπήματα σε ξενοδοχεία με Αμερικανούς στρατιώτες απειλεί η Τεχεράνη- Όλες οι εξελίξεις

ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Σε σοβαρή κατάσταση το κακοποιημένο 10 μηνών βρέφος – Νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη-Φάντασμα: Γιατί 300.000 Έλληνες επιστρέφουν στο μεροκάματο

ΕΛΛΑΔΑ

Το ζεϊμπέκικο στην πλατεία Συντάγματος μετά την στρατιωτική παρέλαση που έγινε viral (video)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Βουτιά» στην τιμή της αμόλυβδης μετά τα μέτρα Σάντσεθ, με μηδενικό ΦΠΑ σε τρόφιμα και μείωση ΕΦΚ καυσίμων η Κύπρος

ΚΑΛΧΑΣ

Οι σκέψεις Μητσοτάκη για εκλογές, η «αλφαδιά» του πράσινου συνεδρίου, η υπομονή του Οδυσσέα, ο Φάμελλος στο άρθρο 56 και ο αναβαλλόμενος φόρος

MEDIA

Συμμαχία Μαρινάκη - Βαρδινογιάννη - Κυριακού - Με 33,3% Motor Oil και Alter Ego μπήκαν στον ΑΝΤ1+

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27.03.2026 10:21
ΣΙΝΕΜΑ

Στο κέντρο του Λος Άντζελες η νέα στέγη των Όσκαρ από το 2029

LIFESTYLE

Η Ζόζεφιν επιβεβαίωσε ότι είναι ξανά μαζί με τον Νίνο: «Είμαι ερωτευμένη, πιστεύω στις δεύτερες ευκαιρίες» (Video)

ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Ορκίστηκε πρωθυπουργός ο 35χρονος ράπερ Μπαλέντρα Σαχ

