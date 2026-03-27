«Τροχός της Τύχης»: Έλυσε τον γρίφο και πήρε το αυτοκίνητο – Χαμός στο πλατό (Video)

Η τύχη χαμογέλασε πλατιά στον Χρήστο, στο χθεσινό επεισόδιο του Τροχού της Τύχης, με τον παίκτη να λύνει τον γριφο, κερδίζοντας το δεύτερο αυτοκίνητο της φετινής σεζόν.

Ο Χρήστος μαζί με τις συμπαίκτριές του Ζωή και Γιώτα διεκδίκησαν με πάθος τη νίκη. Αν και ξεκίνησε δυναμικά, η πορεία του παίκτη εξελίχθηκε σε πραγματικό «τρενάκι του τρόμου», καθώς τα χρήματα έρχονταν και χάνονταν μέσα σε λίγα λεπτά, κρατώντας την αγωνία στο «κόκκινο» μέχρι το τέλος.

Τελικά, με τύχη, ψυχραιμία και ταχύτητα, ο παίκτης κατάφερε να φτάσει στον μεγάλο τελικό, συγκεντρώνοντας 2.585 ευρώ.

«Τα έζησες όλα. Κέρδισες λεφτά, έβγαλες μεγάλα ποσά, έφερες όλες τις χρυσές φέτες, έχασες τις μισές, χρεοκόπησες, σου χτύπησε την πόρτα η εφορία άνοιξες, μετά έκανες εσύ τον εφοριακό και τελικά κέρδισες» σχολίασε ο Πέτρος Πολυχρονίδης όταν αναδείχθηκε νικητής.

Στον μικρό τροχό ο Χρήστος έφερε το νούμερο 11, ενώ κατάφερε να λύσει τον γρίφο «Νονός – Βαφτιστήρι». Όταν ο παρουσιαστής άνοιξε τον φάκελο και αποκαλύφθηκε η λέξη «αυτοκίνητο» το πλατό πήρε «φωτιά» από ενθουσιασμό.

Ο Χρήστος μπορεί να μην έχει ακόμη δίπλωμα οδήγησης, έχει, όμως, αυτοκίνητο!

