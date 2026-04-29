Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, μετά το ατύχημα που σημειώθηκε σε πισίνα ξενοδοχείου στον Ανισσαρά Χερσονήσου της Κρήτης, με ένα 5χρονο παιδί να τραυματίζεται σοβαρά.

Οι αστυνομικοί, που διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί από την Ολλανδία βρέθηκε αναίσθητο, συνέλαβαν τον 36χρονο πατέρα του, τον 48χρονο προσωρινά υπεύθυνο του ξενοδοχείου, αλλά και τον 27χρονο ναυαγοσώστη.

Σύμφωνα με το Creta24, ο ναυαγοσώστης ήταν εκείνος που ανέσυρε το παιδί από την πισίνα και μαζί με άλλο ναυαγοσώστη του ξενοδοχείου του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες μέχρι να φτάσει το ΕΚΑΒ.

Tο παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση.

Από τους γιατρούς, όμως, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά και νοσηλεία του στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, καθώς φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ενώ αντιμετωπίζει πρόβλημα με πνευμονοθώρακα.

Ποια είναι η γυναίκα διαιτητής που συνέλαβε τον 89χρονο σε ξενοδοχείο της Πάτρας

Στον εισαγγελέα ο 89χρονος «Ράμπο»: «Δεν ήθελα να σκοτώσω, αλλά να φοβίσω το σύστημα – Προτιμώ τη φυλακή από το γηροκομείο»



Τρομακτικό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Φορτηγό συγκρούστηκε με ΙΧ – Απεγκλωβίστηκε τραυματισμένη μία γυναίκα (video/photos)