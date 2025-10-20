«Βροχή» πέφτουν τα πρόστιμα των 150 ευρώ στους οδηγούς – Πού στήθηκαν τα νέα μπλόκα της Αθήνας

Επέστρεψε από σήμερα, Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, ο Δακτύλιος https://www.topontiki.gr/tag/daktilios/στο κέντρο της Αθήνας, με την Τροχαία να ξεκινά ήδη τα πρώτα μπλόκα, ελέγχοντας σχολαστικά τους οδηγούς.

Από νωρίς το πρωί, αστυνομικοί της Τροχαίας ελέγχουν τους αριθμούς κυκλοφορίας των οχημάτων και επιβάλλουν πρόστιμα στους παραβάτες οδηγούς που δεν τηρούν τους κανονισμούς.

Όπως αναφέρει το carandmotor.gr, μπλόκα μεταξύ άλλων στήθηκαν στη συμβολή των οδών Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου, στο ύψος του Χίλτον.

Το σχετικό πρόστιμο για παραβίαση των μέτρων του Δακτυλίου ανέρχεται στα 150 ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 55, παράγραφο 6 του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ενώ προβλέπεται επίσης πως για όσους δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αστυνομικών για αποχώρηση από την απαγορευμένη περιοχή, προβλέπεται ακόμη και φυλάκιση έως ενός έτους.

Φυσικά, ο Δακτύλιος προβλέπει ότι κατά τις άρτιες (ζυγές) ημερομηνίες επιτρέπεται να κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με αριθμό κυκλοφορίας που τελειώνει σε 0,2,4,6,8 και κατά περιττές (μονές) τα αυτοκίνητα που ο αριθμός κυκλοφορίας τους τελειώνει σε 1,3,5,7,9, ενώ υπάρχουν και κατηγορίες οχημάτων που εξαιρούνται εντελώς από το μέτρο, όπως εξηγούμε πιο αναλυτικά παρακάτω.

Τα περιοριστικά μέτρα του Μικρού Δακτύλιου ισχύουν από Δευτέρα έως Πέμπτη, 07:00–20:00, και Παρασκευή, 07:00–15:00, ενώ δεν εφαρμόζονται τα Σάββατα, τις Κυριακές, τις επίσημες αργίες, ούτε τις ημέρες που υπάρχει απεργία στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Υπενθυμίζεται, μάλιστα, πως κατά το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία και το νέο αυτόματο σύστημα ελέγχου με κάμερες τεχνητής νοημοσύνης στα φανάρια και στους κύριους οδικούς άξονες. Το σύστημα αυτό θα εντοπίζει άμεσα παραβάσεις του ΚΟΚ, συμπεριλαμβανομένων και αυτών του Δακτυλίου, καθιστώντας την παραβίαση των περιορισμών πρακτικά αδύνατη χωρίς την επιβολή προστίμου.

Αναλυτικά, όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τον Μικρό Δακτύλιο παρακάτω:

Τα όρια του δακτύλιου στα οποία οι οδηγοί θα κινούνται υπό περιορισμούς είναι οι δρόμοι και οι λεωφόροι:

Λ. Αλεξάνδρας – Ζαχάρωφ – Λ. Μεσογείων – Φειδιππίδου – Μιχαλακοπούλου – Σπ. Μερκούρη – Βρυάξιδος – Υμηττού – Ηλ. Ηλιού – Αμβρ. Φραντζή – Λ. Ανδρ. Συγγρού – Χαμοστέρνας – Πειραιώς – Ιερά Οδός – Λ. Κωνσταντινουπόλεως – Αχιλλέως – Πλ. Καραϊσκάκη – Καρόλου – Μάρνη – 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) – Λ. Αλεξάνδρας.

Σημειώνεται ωστόσο, πως στις οριακές οδούς και λεωφόρους του Μικρού Δακτυλίου, τα μέτρα περιορισμού δεν εφαρμόζονται.

Στις οδούς και λεωφόρους που περικλείονται από τον Μικρό Δακτύλιο επιτρέπεται μόνο η εκ περιτροπής κυκλοφορία των Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων, καθώς και των φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (ΜΑΜΦΟ) μέχρι 2,2 τόνους, με βάση το τελευταίο ψηφίο του αριθμού κυκλοφορίας τους (μονά – ζυγά).

Δεν υπάγονται στις παραπάνω απαγορεύσεις και κυκλοφορούν χωρίς κανένα περιορισμό στο μικρού Δακτύλιο τα οχήματα των κατηγοριών που εξαιρούνται των περιορισμών, καθώς και τα οχήματα των κατηγοριών, που απαιτείται να είναι εφοδιασμένα με ειδικές άδειες, οι οποίες χορηγούνται από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής.

Ειδικότερα δύνανται να εκτυπώσουν ειδικό σήμα για την κατ’ εξαίρεση κυκλοφορία τους στο κέντρο της Αθήνας, ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) είτε σε έγχαρτη είτε σε ηλεκτρονική μορφή καταχωρημένη σε κινητό τηλέφωνο οι κύριοι ή/και κάτοχοι:

Εκ κατασκευής, αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων , καθώς και εκ κατασκευής υβριδικών ηλεκτρικών οχημάτων, οχημάτων φυσικού αερίου και υγραερίου,

, καθώς και εκ κατασκευής υβριδικών ηλεκτρικών οχημάτων, οχημάτων φυσικού αερίου και υγραερίου, Αυτοκινήτων EURO 6, πλην των παραπάνω τεχνολογιών κίνησης, εφόσον εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα λιγότερο από 120 γρ./χλμ. (τιμή συνδυασμένου κύκλου, σύμφωνα με το Νέο Ευρωπαϊκό Κύκλο Οδήγησης – New European Driving Cycle/NEDC), τα οποία ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως και την 31.12.2020),

Αυτοκινήτων EURO 6 πλην των παραπάνω τεχνολογιών κίνησης, εφόσον εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα λιγότερο από 145g/km (τιμή συνδυασμένου κύκλου σύμφωνα με την Παγκοσμίως Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμής Ελαφρών Οχημάτων – Worldwide Light Test Procedure/WLTP), τα οποία ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 01.01.2021 και εφεξής.

Για όλα τα υπόλοιπα αυτοκίνητα τις άρτιες (ζυγές) ημερομηνίες κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με αριθμό κυκλοφορίας που τελειώνει σε 0,2,4,6,8 και τις περιττές (μονές) τα αυτοκίνητα που ο αριθμός κυκλοφορίας τους τελειώνει σε 1,3,5,7,9.

Για τα οχήματα των μονίμων κατοίκων εσωτερικά του μικρού Δακτυλίου, προβλέπονται ειδικές ζώνες εισόδου – εξόδου και χορηγείται ειδική κάρτα από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων.

