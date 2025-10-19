Σοβαρός κίνδυνος θανάτου στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα – Γιατί και τι λέει η Ευρώπη;

Η συζήτηση γύρω από την ασφάλεια των ηλεκτρονικών – «αναδυόμενων» χειρολαβών των πορτών αποτελεί μείζων θέμα συζήτησης στην Ευρώπη, μετά από σειρά δυστυχημάτων και πυρκαγιών όπου επιβάτες παγιδεύτηκαν μέσα στα οχήματά τους. Οι αρμόδιες αρχές ζητούν πλέον από τους κατασκευαστές να διασφαλίσουν ότι οι πόρτες θα μπορούν να ανοίγουν σε κάθε περίπτωση, ακόμη και σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.

Ρυθμιστικές αρχές σε συναγερμό

Η ολλανδική υπηρεσία οχημάτων RDW, που εγκρίνει και επιθεωρεί τα μοντέλα Tesla για την Ε.Ε., επισημαίνει ότι τόσο η Euro NCAP όσο και η UNECE (ΟΗΕ – Παγκόσμιο Φόρουμ Εναρμόνισης Κανονισμών Οχημάτων) έχουν θέσει το ζήτημα ως προτεραιότητα ασφαλείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις συζητήσεις της Ομάδας Εργασίας για την Παθητική Ασφάλεια, που πραγματοποιήθηκαν τον περασμένο Μάιο, Γερμανοί ειδικοί τόνισαν ότι υπάρχει «επείγουσα ανάγκη» να εξασφαλιστεί ο ασφαλής μηχανισμός ανοίγματος θυρών μετά από ατύχημα.

Εκπρόσωπος της RDW δήλωσε πρόσφατα ότι «οι πόρτες πρέπει να μπορούν να λειτουργούν πάντα – από μέσα για τους επιβάτες και από έξω για τους διασώστες – ακόμη και σε περίπτωση απώλειας ισχύος». Όπως πρόσθεσε, «εκεί όπου η ισχύουσα νομοθεσία δεν καλύπτει τα νέα συστήματα θυρών, το θέμα εξετάζεται ήδη από τις αρμόδιες επιτροπές».

Θάνατοι που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί

Οι ανησυχίες δεν περιορίζονται στην Ευρώπη. Ρυθμιστικοί φορείς από Κορέα, Γερμανία και Ολλανδία έχουν ήδη σημάνει συναγερμό, ενώ το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC) τονίζει ότι το πρόβλημα έχει άμεση σχέση με θανάτους σε οχήματα που βυθίστηκαν στο νερό, καθώς οι επιβάτες αδυνατούσαν να απεγκλωβιστούν εγκαίρως.

«Δεν μιλάμε για θεωρητικό κίνδυνο – άνθρωποι πεθαίνουν επειδή δεν μπορούν να ανοίξουν την πόρτα όταν κάθε δευτερόλεπτο μετράει», ανέφερε ο εκτελεστικός διευθυντής του ETSC, Antonio Avenoso. Και πρόσθεσε: «Οι συζητήσεις σε επίπεδο UNECE είναι θετικές, αλλά χρειάζεται άμεση δράση. Η Ευρώπη δεν μπορεί να περιμένει χρόνια όσο χιλιάδες οχήματα με πόρτες που βασίζονται αποκλειστικά σε ηλεκτρική λειτουργία, κυκλοφορούν ήδη στους δρόμους. Οι κανόνες ασφάλειας να επικαιροποιηθούν άμεσα».

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ

Πηγή: Autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Το Mazda που αρίστευσε στην προστασία παιδιών με 93% έρχεται στην Ελλάδα (Video)

Οριστικό: Επιστρέφει ο δακτύλιος από τη Δευτέρα – Που εφαρμόζεται και ποιοι εξαιρούνται

Formula 1: Ο Φερστάπεν «πέταξε» στη sprint pole στο Τέξας