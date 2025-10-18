search
ΣΑΒΒΑΤΟ 18.10.2025 12:33
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

18.10.2025 11:59

Οριστικό: Επιστρέφει ο δακτύλιος από τη Δευτέρα – Που εφαρμόζεται και ποιοι εξαιρούνται

18.10.2025 11:59
daktylios new

Με το ΦΕΚ Β’ 5565/17.10.2025, που δημοσιεύθηκε αργά χθες Παρασκευή, ορίστηκε επίσημα πως ο Δακτύλιος τίθεται ξανά σε ισχύ από τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025 και θα παραμείνει έως και τις 10 Ιουλίου 2026. Η Κοινή Υπουργική Απόφαση (Αρ. 169743/2025) καθορίζει τα γνωστά μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας στο κέντρο, με το κλασικό σύστημα «μονά – ζυγά», τις εξαιρέσεις για κατοίκους και ειδικά οχήματα, καθώς και τους ελέγχους που θα διενεργεί η Τροχαία.

Η καθυστέρηση στην έκδοση του ΦΕΚ προκάλεσε εκνευρισμό σε χιλιάδες οδηγούς και επαγγελματίες, που μέχρι την τελευταία στιγμή δεν ήξεραν αν τη Δευτέρα θα μπορούν να κινηθούν ελεύθερα ή όχι στο κέντροΜάλιστα, αρκετοί φορείς ζήτησαν εγκαίρως «σαφές χρονοδιάγραμμα» για να αποφευχθεί η αναστάτωση, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα.

Έτσι, το αλαλούμ έλαβε τέλος μόλις δύο 24ωρα πριν την εφαρμογή των μέτρων, με τον δακτύλιο να επιστρέφει στο κέντρο της Αθήνας αν και καθυστερημένα.

Ειδικότερα, ο Δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας γενικώς ισχύει από τη Δευτέρα έως την Πέμπτη, μεταξύ 07:00 και 20:00, καθώς και την Παρασκευή από τις 07:00 έως τις 15:00. Δεν εφαρμόζεται το Σαββατοκύριακο, τις επίσημες αργίες, καθώς και τις ημέρες απεργίας των μέσων μαζικής μεταφοράς.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών , ο Δακτύλιος έχει ως στόχο τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, που αναμένεται να αυξηθούν με την επιστροφή των πολιτών από τις διακοπές.

Οι περιορισμοί δεν ισχύουν για τις λεωφόρους και τους δρόμους που βρίσκονται στα όρια του μικρού Δακτυλίου, ενώ η παράβαση του Δακτυλίου φέρει πρόστιμα ύψους 100 ευρώ.

Ο Δακτύλιος εφαρμόζεται στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας, που περικλείεται από τις εξής οδούς και λεωφόρους:

Λεωφόρος Αλεξάνδρας, Ζαχάρωφ, Μεσογείων, Φειδιππίδου, Μιχαλακοπούλου, Σπύρου Μερκούρη, Βρυάξιδος, Υμηττού, Ηλία Ηλιού, Ανδρέα Φραντζή, Συγγρού, Χαμοστέρνας, Πειραιώς, Ιερά Οδός, Κωνσταντινουπόλεως, Αχιλλέως, Πλατεία Καραϊσκάκη, Καρόλου, Μάρνη, Πατησίων (28ης Οκτωβρίου) και Λεωφόρος Αλεξάνδρας.

Για τα ΙΧ και φορτηγά ιδιωτικής χρήσης επιτρέπεται η εκ περιτροπής κυκλοφορία με βάση το μονό ή ζυγό τελευταίο ψηφίο πινακίδας, για οχήματα μέχρι 2,2 τόνους.

Ποιοι εξαιρούνται

Απαλλαγμένα από τα μέτρα είναι τα οχήματα που διαθέτουν ειδική άδεια από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, σύμφωνα με την ΚΥΑ 195948 (ΦΕΚ Β’ 5627/10.10.2024).

Οι ιδιοκτήτες αυτών των οχημάτων μπορούν να εκδώσουν ειδικό σήμα κυκλοφορίας μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα gov.gr, είτε σε έντυπη μορφή είτε ηλεκτρονικά.

Οι παλαιές άδειες κυκλοφορίας εντός του Δακτυλίου, που είχαν εκδοθεί για τις περιόδους 2023-2024 και 2024-2025, παραμένουν σε ισχύ και για τη φετινή περίοδο.

